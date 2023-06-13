Optimizelyведущий поставщик систем управления контентом (CMS), официально запустил сервис Content Graph, упрощающий доставку контента на различные платформы, каналы и устройства. Первоначально представленный в бета-версии в 2022 году, сервис теперь доступен для всех клиентов CMS.

Content Graph действует как библиотека динамического контента, используя язык запросов GraphQL для получения контента. Сервис оптимизирует доставку контента через различные точки соприкосновения для обеспечения быстрого и отзывчивого пользовательского опыта. По словам Джона Хоканссона, вице-президента по продуктам компании Optimizely, Content Graph построен на GraphQL благодаря его специфичности, способности предотвращать избыточную выборку, строго типизированной и самодокументируемой схеме, а также совместимости с множеством современных JavaScript-фреймворков.

Сервис Content Graph от Optimizely предлагает поиск, полнотекстовое индексирование и универсальный уровень API для интеграции со всеми продуктами Optimizely, позволяя разработчикам перепрофилировать контент, создавать пользовательские возможности поиска и разрабатывать привлекательные блоки контента. Новый сервис расширяет существующие возможности безголовых CMS компании, позволяя нетехническим пользователям, таким как маркетологи, взаимодействовать с CMS через удобный интерфейс.

Рупали Джайн, директор по продуктам Optimizely, объясняет, что компания предоставляет композитную CMS, которая может быть адаптирована к конкретным потребностям организаций. С добавлением Content Graph, Optimizely теперь может предоставить клиентам преимущества традиционной CMS, предлагая при этом гибкость и эффективность, присущие безголовым CMS. Такой гибридный подход особенно полезен для крупных, более развитых в цифровом отношении организаций с множеством цифровых каналов, позволяя им создавать разнообразный опыт.

No-code и low-code платформы, такие как AppMaster, могут облегчить создание приложений и позволить разработчикам сосредоточиться на других областях оптимизации, включая бесшовное распространение контента, оптимизированный UI/UX и совместимость на различных устройствах. С помощью AppMaster разработчики могут легко создавать приложения, внутренние сервисы и интеграции без кода. Использование платформ no-code и low-code поможет предприятиям ускорить процесс разработки приложений с учетом экономической эффективности и масштабируемости.