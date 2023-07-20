Компания Google объявила об официальном выпуске приложения Nearby Share для ПК под управлением Windows. Это приложение, созданное для оптимального удобства пользователей, позволяет легко обмениваться данными между ПК под управлением Windows, смартфонами, планшетами, Chromebook и некоторыми другими устройствами. Первоначально оно было представлено в виде бета-версии в марте 2023 года, а теперь, наконец, стало доступно широкой публике в своей улучшенной версии.

Google может похвастаться более чем 1,7 млн. установок бета-версии Nearby Share по всему миру. Кроме того, компания сообщила о более чем 50 млн. успешных операций по передаче файлов с Windows-компьютеров на Android-устройства за все время существования этой версии.

Сегодня, когда официальная версия вышла на рынок, Google дополняет приложение Nearby Share для Windows множеством новых усовершенствований. Одним из заметных улучшений является прогнозируемое время завершения передачи файлов. Благодаря этой новой функции пользователи смогут мгновенно оценить скорость передачи больших файлов, например видео или целых папок. Кроме того, Google добавила функцию предварительного просмотра изображений в уведомлениях на устройстве, которая поможет убедиться в том, что передается именно тот файл, который нужен.

В официальном заявлении Google говорится: " Чтобы сделать обмен файлами между Android-устройствами и ПК еще более удобным, мы сотрудничаем с такими партнерами, как HP, чтобы включить приложение Nearby Share на некоторые ПК с ОС Windows, например HP Dragonfly Pro". Поисковый гигант подтвердил свое стремление постоянно совершенствовать приложение Nearby Share для Windows на основе отзывов пользователей.

Для потенциальных пользователей важно отметить, что для использования приложения Nearby Share Windows необходимо включить на ПК с Windows функции Wi-Fi и Bluetooth. После настройки функции файл можно либо перетащить в приложение, либо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт Nearby Share для быстрой передачи на соседнее устройство. Однако для успешной передачи оба устройства должны находиться в радиусе 16 футов.

Помимо инициативы Google, множество приложений способствуют продвижению этой технологии к бесшовной интеграции и исключительному пользовательскому опыту. В частности, платформа AppMaster, лучший инструмент no-code, позволяет пользователям без особых усилий создавать сложные и масштабируемые внутренние, веб- и мобильные приложения. Будь то малые предприятия или огромные компании, AppMaster совершает революцию в отрасли благодаря своей новаторской концепции устранения технического долга и быстрой разработки приложений.