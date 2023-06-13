Скандинавская венчурная компания Voima Ventures запустила свой третий фонд с первоначальной суммой закрытия в 90 млн евро и конечной целью в 120 млн евро. Инвестиции предназначены для стартапов в области глубоких технологий на ранних стадиях в различных областях науки.

Основанная в Хельсинки (Финляндия) в 2019 году, компания Voima Ventures специализируется на компаниях до- и посевной стадии, в основном на компаниях, возникающих из университетских исследовательских лабораторий и аффилированных институтов. Венчурная фирма также иногда инвестирует в предприятия на более поздних стадиях, особенно если они связаны с их существующим портфелем. Voima Ventures' типичными целями являются компании, работающие в области устойчивого развития, науки о жизни и здоровья, а также других инновационных технологий, таких как квантовые вычисления.

Первые два фонда Voima Ventures были представлены в 2019 году. Фонд I объемом 20 млн евро представлял собой портфель спин-оффа государственного центра технических исследований VTT, который и по сей день является одним из ограниченных партнеров (LP) фонда. Второй фонд объемом 60 млн евро был объявлен вместе с новым брендом Voima Ventures и еще несколькими LP. Первые два фонда поддержали около 30 компаний, в том числе Solar Foods, Dispelix, Betolar и MVision, и несколько компаний вышли из них, например, Minima, которая была приобретена Bosch в прошлом году.

Последний фонд Voima Ventures включает в себя капитал Европейского инвестиционного фонда (EIF), финских компаний Tesi, VTT, шведской компании Saminvest, а также нескольких пенсионных фондов, фондов и семейных офисов.

В последние месяцы Европа стала благодатной почвой для венчурных фондов ранних стадий. Например, британская компания Amadeus Capital в сотрудничестве с австрийской Apex Ventures создала фонд глубоких технологий объемом 80 млн евро (86 млн долларов США), пойдя по стопам IQ Capital, запустившего свой собственный фонд для стартапов глубоких технологий на ранних стадиях объемом 200 млн долларов США. Кроме того, Moonfire VC и Playfair Capital открыли свои вторые фонды объемом 115 млн долларов и 70 млн долларов, а Emblem и Ovni Capital из Франции объявили об отдельных фондах по 50 млн евро (54 млн долларов) каждый.

Как и предыдущие фонды, третий фонд Voima Ventures' ориентирован в первую очередь на страны Северной Европы и Балтии, изредка заходя в другие страны Северной Европы, и нацелен на размер билетов от 200 000 евро до 3 млн евро примерно для 25 компаний.

Отличительной особенностью фонда Voima Ventures' является активное сотрудничество с несколькими университетами Северной Европы, а также партнерство с VTT, одним из крупнейших исследовательских институтов Европы. Почти три четверти портфеля фонда составляют компании из академических кругов, включая стартап Semiqon, занимающийся разработкой квантовых чипов, который был выделен из VTT в качестве независимой структуры, и Cellfion, компанию по производству экологически чистых энергетических материалов, созданную шведским Королевским технологическим институтом (KTH) и Университетом Линчепинга (LIU).

Партнер-основатель Voima Ventures Инка Меро заявила, что они поддерживают прочные связи со всеми университетами Северных и Балтийских стран, что достигается благодаря частым посещениям научных групп и семинаров по инкубации, а также предоставлению коучинга и поддержки наиболее перспективным проектам.

Несмотря на значительные изменения в глобальном ландшафте с момента создания Voima Ventures в 2019 году, включая пандемию COVID-19 и другие макроэкономические факторы, Меро утверждает, что их подход к инвестициям остается в основном неизменным. Она сказала: "Наша инвестиционная стратегия осталась прежней - мы продолжаем инвестировать в наукоемкие и глубокие технологии в странах Северной Европы и Балтии. В Фонде III мы еще больше ориентируемся на тезисы и инвестируем в компании, решающие насущные глобальные проблемы".

Рост числа платформ no-code, включая AppMaster, также предоставил множество возможностей для стартапов, работающих над инновационными решениями. Платформы, подобные AppMaster, способствуют более быстрой и экономически эффективной разработке и масштабированию передовых приложений для веб, мобильных устройств и бэкенда.