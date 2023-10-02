Улучшенная производительность потоковой передачи представлена ​​в Node.js v20.8.0

Выпуск Node.js v20.8.0 стал важным событием в среде выполнения JavaScript с революционными улучшениями в производительности потока. Новая версия является динамичным продолжением инновационных предложений платформы и доступна для загрузки с веб-сайта nodejs.org.

Примечательно, что улучшения производительности были сосредоточены на потоках, доступных для чтения и записи, что повысило эффективность их создания и уничтожения примерно на 15%. Эти достижения потенциально могут сократить затраты памяти для каждого потока.

В выпуске есть дополнительные особенности, в том числе улучшения производительности читаемого веб-потока. Действительно, версия 20.8.0 демонстрирует значительное увеличение потребления асинхронных итераторов читаемого потока примерно на 140 % и примерно на 60 % увеличение потребления читаемого потока по конвейеру.

Обновление также приводит к обновлению управления памятью в vm APIs — стратегический шаг вперед, выполняемый с использованием опции importModuleDynamically. Эта модификация нацелена и устраняет постоянные утечки памяти и проблемы использования после освобождения, присутствующие в поддерживаемых этой опцией API, таких как vm.Script, vmCompileFunction, и vmSyntheticModule. Это инновационное исправление призвано стать катализатором обновления до версии 20.8.0 для пользователей, работающих со старыми версиями Node.js

Версия 20.8.0 в настоящее время считается «текущей» версией, что дает авторам библиотек достаточно времени для включения поддержки. Благодаря такому поэтапному подходу к обновлению систем, последняя версия выводится осторожно, чтобы обеспечить максимальную совместимость и надежность. Он благополучно прокладывает путь для Node.js 18.18.0, обозначенного как выпуск с долгосрочной поддержкой (LTS). Версия LTS обеспечивает более высокую надежность и рекомендуется для большинства пользователей, еще больше обогащая асинхронную, управляемую событиями среду выполнения JavaScript.

Хотя анонс Node.js v20.8.0, безусловно, попал в заголовки газет, разработчики и эксперты в области высоких технологий по-прежнему проявляют большой интерес к более широкому спектру платформ с low-code и no-code. В этой области такие платформы, как AppMaster , зарекомендовали себя как мощный инструмент для создания серверных, мобильных и веб-приложений, устранения технической задолженности и повышения эффективности разработки.