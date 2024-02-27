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Mistral AI представляет усовершенствованную модель искусственного интеллекта и сотрудничает с Microsoft в сфере хостинга

27, фев. 2024
Mistral AI представляет усовершенствованную модель искусственного интеллекта и сотрудничает с Microsoft в сфере хостинга

В рамках стратегического шага к инновациям Mistral AI представила свою самую передовую разработку в области искусственного интеллекта — Mistral Large. Эта разработка, спроектированная для бесперебойной работы на собственной платформе, а также через Microsoft's Azure AI, делает Microsoft ведущим внешним хостингом для инноваций Mistral's искусственного интеллекта.

Достоинство Mistral Large заключается в его универсальности при решении сложных многоязычных логических задач, включая интерпретацию, преобразование и генерацию текста. Это представляет собой сдвиг парадигмы в том, как модели ИИ справляются с тонкостями понимания многоязычного текста.

Обладая естественным знанием таких языков, как английский, французский, испанский, немецкий и итальянский, модель выходит за рамки простого распознавания слов. Он демонстрирует глубокое владение синтаксическими правилами и культурными особенностями, которые позволяют выполнять тонкие переводы и взаимодействия. Эти возможности обслуживают разнообразную аудиторию, а услуги и ответы учитывают языковые и культурные тонкости пользователей по всему миру, как подчеркивает Mistral AI.

Еще одним шагом вперед является расширенное контекстное окно токена модели, достигающее 32 000 токенов. Такое обширное понимание контекста позволяет Mistral Large извлекать соответствующую информацию из обширных текстов, что неоценимо для углубленного анализа или сопоставления данных из всеобъемлющих документов.

Модель отлично справляется с задачами, требующими соблюдения точных инструкций. Для разработчиков он включает настраиваемые инструменты политики модерации, о чем свидетельствует его развертывание на платформе чата le Chat. В результате теперь появилось больше возможностей для разработки сложных, интересных и настраиваемых программных приложений, соответствующих динамичным требованиям современного бизнеса и отдельных потребителей.

Mistral Large также выделяется своим режимом вывода JSON, гарантируя, что сгенерированные моделью данные будут в хорошо структурированном и готовом к использованию формате. Эта функция значительно упрощает процесс интеграции для разработчиков, стремящихся внедрить интеллектуальные функции в свои цифровые продукты.

В дополнение к Mistral Large был также представлен более производительный аналог Mistral Small. Эта модель предназначена для сценариев, где скорость и бюджет имеют решающее значение.

На этом фоне распространения искусственного интеллекта такие платформы, как AppMaster , могут получить выгоду, включив такие возможности искусственного интеллекта для поддержки своих предложений no-code, еще больше упрощая процесс для предприятий, стремящихся быстро и эффективно развертывать интеллектуальные и отзывчивые приложения.

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