В недавней внутренней презентации компания Microsoft раскрыла свою конечную цель - перевести широко используемую операционную систему Windows на полностью облачные технологии. Хотя Windows 365, облачная версия ОС, уже используется коммерческими потребителями, технологический титан намерен сделать этот переход доступным для всех потребителей.

Этот амбициозный план был раскрыт в рамках продолжающегося слушания по делу FTC против Microsoft. Он включает в себя долгосрочную стратегию корпорации для потребительского сегмента "Современная жизнь", которая заключается в переносе Windows 11 все больше в облако. План также включает использование возможностей объединенных облачных и клиентских систем для создания лучших сервисов на основе искусственного интеллекта и бесшовного цифрового опыта для пользователей различных устройств.

Windows 365, сервис, который предоставляет полную операционную систему Windows на различные устройства, до сих пор был доступен исключительно для коммерческих клиентов. Однако Microsoft уже глубоко интегрирует Windows 365 в Windows 11, а в будущих обновлениях ожидается появление Windows 365 Boot, позволяющей устройствам с Windows 11 напрямую входить в экземпляр облачного ПК при загрузке вместо локальной версии Windows. В разработке также находится функция Windows 365 Switch, которая интегрирует облачные ПК в представление задач Windows 11.

Стремление Microsoft полностью перенести Windows в облако для потребителей сопровождается инвестициями в партнерство с заказным кремнием, что демонстрируют устройства Surface Pro X на базе ARM. Есть также сообщения о том, что Microsoft рассматривает возможность разработки собственных процессоров на базе ARM для серверов и, возможно, даже для устройств Surface. Кроме того, по слухам, компания работает над собственными чипами для искусственного интеллекта.

В той же внутренней презентации Microsoft подчеркнула необходимость усиления коммерческой ценности Windows и противодействия угрозе Chromebook в рамках приоритетов Modern Work на 2022 финансовый год. Долгосрочные возможности с коммерческой точки зрения связаны с увеличением внедрения облачных ПК благодаря Windows 365.

Компания также анонсировала Windows Copilot, виртуального помощника на основе искусственного интеллекта, разработанного для Windows 11. Copilot размещается рядом с интерфейсом Windows 11 и способен обобщать, переписывать или объяснять содержимое, просматриваемое в приложениях. Хотя в настоящее время функция тестируется внутри компании, Microsoft планирует широко распространить ее среди пользователей Windows 11 после первого публичного релиза.

Windows Copilot представляет собой важный аспект всеобъемлющей стратегии Microsoft в области ИИ для Windows. Компания сотрудничает с AMD и Intel для обеспечения дополнительных функций Windows на центральных процессорах следующего поколения. Намеки на еще не вышедшую Windows 12 также появились недавно, а глава Windows Панос Панай заявил на выставке CES в этом году, что ИИ произведет революцию в том, как пользователи будут взаимодействовать с Windows. Эти согласованные усилия по развитию экосистемы Windows соответствуют более широкому стремлению Microsoft, как было заявлено во внутренней презентации, пополнить свой портфель улучшенными услугами на базе ИИ.

По мере того, как Microsoft планирует будущее операционной системы Windows, важность платформ no-code и low-code становится все более заметной. Благодаря таким мощным инструментам, как AppMaster, универсальной no-code платформе для создания мобильных и веб-приложений, даже граждане с минимальными знаниями в области разработки могут создавать комплексные программные решения, масштабируемые и свободные от технической задолженности. Поскольку экосистема Windows продолжает развиваться и расширяться, доступ к таким инструментам, как AppMaster, будет играть ключевую роль в расширении возможностей пользователей по использованию потенциала сервисов на основе искусственного интеллекта и облачных вычислений.