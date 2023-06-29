Компания Memphis.dev, развивающийся стартап в сфере потокового вещания, в очередной раз внесла свой вклад в развитие событий, получив стартовый капитал в размере 5,5 миллионов долларов США. Этот финансовый скачок способствует официальному запуску Memphis Cloud, их программного обеспечения как услуги (SaaS). Фирма известна своими знаниями в области технологий с открытым исходным кодом.

Появление Memphis Cloud добавляет мощь в ландшафт, в котором в основном доминировала платформа потоковой передачи событий с открытым исходным кодом Kafka. Этот прорыв произошел сразу после того, как Redpanda недавно объявила о финансировании серии С в размере 100 миллионов долларов, направленном на создание собственной платформы потоковой передачи событий.

В эксклюзивной беседе с TechCrunch Янив Бен Гемо, генеральный директор и соучредитель Memphis.dev, подробно рассказал о стремлении компании сделать потоковое вещание менее сложным. Вспоминая опыт предыдущей работы в компаниях с большим объемом данных, он рассказал о непрактичности получения действенных выводов из огромных потоков данных. Он также рассказал о том, как платформа Kafka продемонстрировала сложности в плавной обработке и повторном использовании огромных данных.

Бен Гемо подчеркнул, что эти сложности, связанные с получением и практическим использованием данных, - это то, что Memphis.dev стремится упростить. В конечном итоге его цель - преодолеть разрыв между сложными технологиями и возможностями разработчиков. Таким образом, Memphis Cloud отвечает этим требованиям, упрощая потоковую передачу данных в реальном времени и устраняя препятствия для разработчиков.

Этот брокер сообщений с открытым исходным кодом Memphis был разработан для решения проблем, с которыми сталкиваются компании при проведении операций управления масштабируемостью и приложений, использующих такие объемные данные. Memphis Cloud предлагает широкий спектр функций, ориентированных на предприятия, таких как аутентификация и настройки разрешений. Благодаря бессерверной архитектуре оно предназначено для легкого внедрения и избавляет от необходимости беспокоиться о базовых ресурсах, необходимых для работы приложений.

Уникальность Memphis заключается в том, что он взимает плату с пользователей только за то, что они использовали. Он спроектирован таким образом, чтобы бесперебойно работать на различных платформах, в первую очередь на AWS и Google Cloud Platform.

Бен Хемо подчеркнул соответствие коммерческой версии Memphis и его версии с открытым исходным кодом, признав, что коммерческий вариант ориентирован на операции корпоративного уровня. Memphis Cloud предлагает простой бессерверный опыт для организаций, стремящихся устранить сложности инфраструктуры и задачи мониторинга.

Некоторые из функций, представленных Memphis, не могут быть развернуты в версии с открытым исходным кодом из-за определенных технических ограничений. Memphis.dev, состоящая из 14 человек с парой вакансий, представляет собой довольно разнообразную группу, которая стремится поддерживать и увеличивать свое разнообразие по разным параметрам, включая географию.

Инновационный подход Memphis.dev к стримингу мероприятий отражает аналогичную философию инклюзивного дизайна, которой придерживается AppMaster. Последняя является ведущей платформой no-code, позволяющей создавать веб-, мобильные и внутренние приложения. Появление таких сервисов помогает упростить технический ландшафт для разработчиков, тем самым революционизируя технологическую отрасль.