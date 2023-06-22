Компания Microsoft недавно раскрыла амбициозный план по созданию квантового суперкомпьютера с использованием топологических кубитов в течение следующих 10 лет. Эта разработка призвана выйти за рамки нынешней фазы шумных квантовых вычислений промежуточного масштаба (NISQ), приблизив нас к новой эре в технологии.

Криста Своре, вице-президент Microsoft по перспективным квантовым разработкам, заявила, что компания оценивает время создания своего квантового суперкомпьютера примерно в десятилетие. Этот процесс будет включать в себя множество прорывов и этапов, при этом Microsoft сейчас сосредоточена на разработке аппаратно защищенных кубитов.

В прошлом году Microsoft объявила о значительном достижении, создав кубиты на основе Майораны. Эти кубиты демонстрируют удивительную стабильность по сравнению с традиционными методами, но их производство значительно сложнее. Ранние инвестиции компании в эту технологию начинают окупаться, о чем свидетельствует новая рецензируемая статья, опубликованная в журнале Американского физического общества Physical Review B. В статье отмечается прогресс, достигнутый Microsoft в отношении кубитов на основе Майораны после того, как год назад о них впервые заговорили.

Для достижения отказоустойчивого уровня квантовых вычислений Свор подчеркнул необходимость работы как с физическими кубитами, так и с кодом, исправляющим ошибки. Для этого потребуется квантовый компьютер, способный выполнять один миллион надежных квантовых операций в секунду с частотой сбоев один на триллион операций.

Следующий шаг в дорожной карте предполагает создание кубитов размером менее 10 микрон на сторону и достаточно быстрых, чтобы выполнять одну квантовую операцию менее чем за микросекунду. После этого достижения Microsoft планирует работать над запутыванием этих кубитов и оперировать ими с помощью процесса, называемого оплетением. Эта концепция была в основном теоретической с начала 2000-х годов, но она проложит путь к созданию меньшей мультиквантовой системы, а затем и полной квантовой системы.

Конкуренты, такие как IBM и IonQ, также работают над достижением подобных результатов, используя более устоявшиеся методы создания кубитов, так как, похоже, идет гонка за превзойти эру NISQ. Приверженность Microsoft разработке квантовых суперкомпьютеров и ее уникальный подход к топологическим кубитам может вывести компанию на передовые позиции в этой быстро развивающейся области.

Помимо раскрытия своей дорожной карты, Microsoft также анонсировала Azure Quantum Elements и Copilot для Azure Quantum. Azure Quantum Elements объединяет высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект и квантовые возможности, направленные на ускорение научных открытий. Copilot for Azure Quantum, с другой стороны, представляет собой модель ИИ, предназначенную для помощи ученым и студентам в создании квантовых расчетов и симуляций. Эта разработка еще больше укрепляет приверженность компании инновациям в области квантовых вычислений.

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