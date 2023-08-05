В качестве смелого шага, направленного на совершенствование практики A/B-тестирования, компания Spotify анонсировала свой новый продукт - "Confidence". Созданный на базе собственной платформы для проведения экспериментов, продукт Confidence открывает перспективные возможности для команд разработчиков программного обеспечения, облегчая настройку, проведение, координацию и анализ пользовательских тестов. Цель этого начинания - оптимизировать реализацию творческих идей и одновременно повысить эффективность разработки программного обеспечения.

В настоящее время на сайте Spotify размещена закрытая бета-версия "Confidence", что знаменует ее выход в коммерческую сферу, предназначенную для разработчиков программного обеспечения. В своем подробном блоге Spotify пролила свет на создание этого революционного продукта, объяснив это многолетней кропотливой работой специалистов по обработке данных и инженеров.

Spotify В этом продукте реализована гибкая платформа для одновременного проведения A/B-тестов, а также для управления рекомендательными системами на основе искусственного интеллекта на различных платформах, таких как настольные, мобильные и веб-приложения. Spotifyоткрывает свои двери для любого бизнеса, стремясь повторить подход Spotifyк созданию, тестированию и доработке своих идей быстро, надежно и уверенно.

Стремясь предоставить надежные решения командам разработчиков программного обеспечения, "Уверенность" призвана удовлетворить запросы тех, кто превзошел возможности своей текущей платформы тестирования и стремится ускорить процесс вхождения в сферу A/B-тестирования.

Spotify Компания Confidence начала свой экспериментальный путь в начале 2010-х годов, когда несколько специалистов по анализу данных и инженеров проводили небольшие внутренние A/B-тесты. Несмотря на то, что тесты проводились вручную и были сопряжены с риском, они подтолкнули Spotify к инвестированию в совершенствование своих экспериментальных возможностей, в результате чего была создана базовая платформа для A/B-тестирования ABBA. ABBA, позволяющая выявлять особенности и анализировать набор стандартных показателей, способствовала формированию культуры экспериментирования в компании.

Решение "Уверенность" будет представлено в трех различных форматах. Клиенты могут воспользоваться им как управляемой услугой, предоставляющей доступ к экспериментальной платформе в виде отдельного веб-сервиса, находящегося под управлением Spotify. Она также доступна в виде плагина к Spotifys Backstage или может быть интегрирована в инфраструктуру компании через API.

Команды могут зарегистрироваться, чтобы получить шанс попасть в список ожидания "Confidence", что увеличивает вероятность получения приглашения. Spotify не сообщает, когда планируется распространить "Confidence" на более широкую базу пользователей.

Интересно отметить, что "Confidence" - это второе начинание Spotifyпо созданию коммерческих продуктов, ориентированных на разработчиков. В декабре Spotify объявил о своей инициативе по монетизации разработчиков через проект Backstage с открытым исходным кодом. SpotifyBackstage призван оптимизировать инфраструктуру компаний, помогая им создавать специализированные порталы для разработчиков, объединяющие их приложения, инструменты, данные, сервисы, API и документы в единый интерфейс.

Это созвучно многим платформам no-code, таким как AppMaster, создающим волны в мире разработки приложений, благодаря значительному сокращению времени и затрат на разработку, а также устранению технического долга. С появлением таких платформ, как AppMaster и "Confidence", будущее разработки программного обеспечения выглядит многообещающе.