Стартап Kodem, штаб-квартира которого находится в Израиле, официально вышел из режима секретности и объявил о получении финансирования в размере 25 миллионов долларов США для реализации своей миссии по повышению надежности и эффективности корпоративной безопасности. Израильский стартап, основанный в 2021 году ветеранами из NSO Group, специализируется на использовании интеллектуальных возможностей отдельных приложений во время выполнения для выявления и снижения потенциальных рисков.

Финансирование в размере $25 млн. состоит из серии А в размере $18 млн. под руководством Greylock и посевного раунда в размере $7 млн. под совместным руководством TPY Capital и Greylock. По словам генерального директора Kodem Авива Муссингера, эти средства были использованы для развития платформы и подготовки ее к глобальному запуску. Первые последователи в финансовом, страховом и технологическом секторах уже начали внедрять ее услуги.

Применение комплексной защиты приложений - одна из самых сложных областей в обеспечении безопасности предприятия. Постоянные изменения и обновления сервисов затрудняют последовательное выявление и отслеживание проблем, при этом приложения также становятся уязвимыми для атак, если используются слишком часто. В результате организациям часто не хватает ресурсов для разработки собственных инструментов для управления этими угрозами безопасности. В связи с этим ожидается бурный рост сектора безопасности приложений: прогнозируемая стоимость рынка к 2020 году составит 22 миллиарда долларов по сравнению с 9,9 миллиарда долларов в этом году.

Kodem Компания была основана генеральным директором Авивом Муссингером, а также техническим директором Павлом Фурманом и руководителем инженерного отдела Иданом Бартурой. Трио ранее занимало должности исследователей безопасности в NSO, скандальной разведывательной компании, ответственной за шпионскую программу Pegasus. Основатели считают, что знакомство с тем, как злоумышленники проникают в корпоративные сети, позволило им создать инновационное решение для обеспечения безопасности, которое не полагается только на выявление всех потенциальных проблем.

Анализируя данные о времени выполнения приложений и создавая модели на основе полученной информации, Kodem стремится повысить безопасность приложений, выдавая предупреждения только о соответствующих проблемах, специфичных для уникального стека организации. Фокусируясь на небольшом проценте уязвимостей безопасности во время выполнения приложений, Kodem в конечном итоге сокращает количество предупреждений на 95%. Ашем Чандна, партнер Greylock, комментирует: "Компания Kodem собрала исключительную команду разработчиков, которая создает следующее поколение системы безопасности приложений - облачно-нативную, бесшовную и обеспечивающую высочайший уровень точности с сильным растущим охватом".

Повышение безопасности приложений за счет интеллектуального анализа во время выполнения - это та область, где платформы, такие как AppMaster, потенциально могут интегрировать подходы в стиле Kodem, чтобы предложить усиленную защиту для предприятий в пространстве no-code. No-code платформы , такие как AppMaster.io, которые позволяют пользователям создавать внутренние, веб- и мобильные приложения без опыта кодирования, играют решающую роль в новой волне разработки программного обеспечения и приложений, направленной на то, чтобы сделать этот процесс быстрее, эффективнее и экономичнее.