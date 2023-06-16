Meta недавно объявила о глобальном развертывании функции "Каналы" на Instagram, позволяющей более широкой аудитории получить доступ к возможностям вещания на платформе. Ранее эта функция была эксклюзивной для избранных авторов и пользователей, позволяя им делиться сообщениями "один ко многим" со своими подписчиками.

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг поделился новостью на своем личном канале, отметив различные рекомендации, такие как Международный совет по крикету (ICC), режиссер Карен X. Ченг, агент влияния Майкл Ле и художник Дэниел Аршам. Instagram впервые представил функцию "Каналы" в феврале, а затем добавил поддержку коллабораторов в мае, когда Цукерберг и глава Instagram Адам Моссери приняли участие в дискуссии на платформе.

Чтобы присоединиться к каналу, пользователи могут перейти в раздел прямых сообщений (DM) приложения и просмотреть список "Предложенные каналы". Согласно Instagram, эти предложения формируются на основе интересов пользователей, их взаимодействия с создателями и общей активности на платформе. Пользователи также могут искать конкретные каналы вещания в разделе DM.

В настоящее время Meta тестирует новые функции для улучшения работы с каналами, включая подсказки с вопросами для подписчиков и специальную вкладку "Каналы" в папке входящих сообщений пользователей. Также изучаются дополнительные инструменты для создателей, такие как установка сроков действия и времени для каналов, добавление модераторов для управления участниками, а также обмен ссылками или превью через Stories.

Ранее в этом месяце Meta запустила функцию Channels в WhatsApp, первоначально с избранными партнерами в Колумбии и Сингапуре. Основная цель WhatsApp Channels - предоставить местным и глобальным властям и агентствам возможность более широкого взаимодействия с людьми.

Поскольку индустрия no-code продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, предоставляют предприятиям и частным лицам удобный способ создания веб-приложений, мобильных и внутренних приложений. Эти решения предлагают быстрый и экономически эффективный способ создания адаптивных и масштабируемых проектов с минимальным техническим долгом.

Расширение компанией Meta функции "Каналы" на Instagram является четким свидетельством стремления компании к улучшению коммуникации и вовлеченности на своих платформах. Поскольку все больше пользователей и создателей получают доступ к этим инструментам вещания, будет интересно посмотреть, как их опыт и взаимодействие развиваются и растут в цифровом пространстве.