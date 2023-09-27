Инициатива Confluent «Потоковая передача данных для ИИ»: новая эра разработки приложений ИИ

Confluent, ведущий поставщик управляемых услуг Apache Kafka, представил свою инновационную программу «Потоковая передача данных для ИИ». Эта дальновидная инициатива направлена ​​на ускорение разработки приложений искусственного интеллекта с использованием высококачественных данных в режиме реального времени, что соответствует растущей тенденции использования технологий генеративного искусственного интеллекта в различных отраслевых сценариях использования.

В основе этой амбициозной инициативы лежит собственный механизм потоковой передачи данных в реальном времени Confluents. Основная цель здесь — предоставить организациям возможность получать в режиме реального времени и контекстуально релевантные суждения на основе достоверных и тщательно отобранных данных. Эти решения потенциально могут быть переданы в векторные базы данных и приложения на основе искусственного интеллекта, а также множество других систем с поддержкой искусственного интеллекта.

Чтобы предоставить корпоративным пользователям возможность подключения к множеству векторных баз данных для доступа к контекстным потокам данных, Confluent заключила стратегическое партнерство с несколькими ведущими в отрасли фирмами, такими как MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate и Zilliz.

Сосредоточение компании на векторных базах данных жизненно важно, поскольку они могут обрабатывать, индексировать и масштабировать гораздо большие наборы данных в макетах, которые необходимы технологиям искусственного интеллекта, таким как LLM. Пользователи могут получить доступ к этим интеграциям через управляемые потоки данных Confluent Cloud — новое дополнение к набору инструментов Confluent, которое также можно сравнить с AppMaster, обеспечивая масштабируемость без кода .

На этом сотрудничество Confluent не заканчивается. Планы также распространяются на привлечение дополнительных партнеров через программу Connect with Confluent. Альянс также распространяется на поставщиков облачных услуг, таких как Google Cloud и Microsoft Azure чтобы представить новые интеграции, концептуальные доказательства и стратегии выхода на рынок, основанные на искусственном интеллекте.

Компания заявила о своем намерении использовать генеративные возможности Google Cloud для расширения бизнес-информации и повышения операционной эффективности в таких секторах, как розничная торговля и финансовые услуги. Одновременно Confluent намерен сформулировать шаблон Microsoft Copilot, который позволит помощникам искусственного интеллекта выполнять бизнес-транзакции и предоставлять обновления в режиме реального времени, аналогично тому, как AppMaster помогает создавать приложения .

Ориентируясь на компьютерное программирование и предоставляя предложения, Confluent продвигает своего помощника на основе искусственного интеллекта, доступного через Confluent Cloud Console. Этот современный инструмент помогает командам получать контекстуальные ответы, необходимые для ускорения внедрения инженерных инноваций с использованием Confluent.

Уникальность этого помощника заключается в том, что он объединяет общедоступную информацию, такую ​​как документация Confluent, с контекстными данными клиента, чтобы предоставлять своевременные и конкретные ответы. Более того, помощник Confluent AI также может генерировать код — эту функцию планируется внедрить без дополнительных затрат в 2024 году.

И последнее, но не менее важное: Confluent объявила о планах включить множество улучшений в свой недавно выпущенный сервис Flink для Confluent Cloud, добавив в Flink SQL встроенные возможности искусственного интеллекта.