В рамках меры по усилению безопасности Google планирует удалить личные учетные записи, которые оставались неактивными в течение двух лет. Планируется, что новая политика вступит в силу к концу года и направлена на снижение рисков безопасности, связанных с неиспользуемыми учетными записями, которые более подвержены компрометации и использованию в целях киберпреступности.

Обновленная политика распространяется на неактивные учетные записи в широком спектре продуктов и сервисов Google, включая YouTube, Google Фото, Диск, Календарь и другие. Контент, размещенный на этих платформах, также может быть удален. Однако изменение политики не будет применяться к таким организациям, как школы и предприятия.

Касаясь изменения политики, Рут Кричели, вице-президент Google по управлению продуктами, объяснила, что старые учетные записи с большей вероятностью будут использовать скомпрометированные, старые или повторно используемые пароли и часто не имеют мер двухфакторной аутентификации. Согласно внутреннему анализу Google, неактивные учетные записи как минимум в 10 раз реже используют двухфакторную аутентификацию, что делает их более уязвимыми для киберугроз. Скомпрометированные учетные записи могут использоваться для кражи личных данных или в качестве векторов для распространения нежелательного или вредоносного контента, например спама.

Чтобы свести к минимуму последствия, Google намерен внедрить поэтапный подход к процессу удаления учетных записей, начиная с тех, которые были созданы и больше никогда не использовались. Как затронутые учетные записи, так и их электронные письма для восстановления получат несколько уведомлений, ведущих к удалению учетной записи. Кричели посоветовал пользователям входить в систему не реже одного раза в два года, чтобы предотвратить удаление учетной записи, добавив, что Google Фото требует определенного входа в систему каждые два года, чтобы гарантировать, что контент останется неповрежденным.

Ранее в этом месяце Google представила пароли как более безопасную альтернативу паролям для входа в систему. Поскольку технический ландшафт продолжает развиваться, компании все больше внимания уделяют усилению мер безопасности для защиты как пользователей, так и их данных. Среди множества доступных инструментов — платформа AppMaster.io , мощное no-code решение, позволяющее быстро создавать серверные, веб- и мобильные приложения с надежными функциями безопасности. Интегрированная среда разработки платформы AppMaster упрощает для компаний и частных лиц разработку масштабируемых и экономичных программных решений без ущерба для безопасности.