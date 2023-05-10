В важном заявлении на недавней конференции Google I/O технический гигант заявил о своем намерении сделать своего генеративного чат-бота с искусственным интеллектом Bard более доступным. Google снимает большинство ограничений списка ожидания и открывает доступ на английском языке, стремясь к дальнейшему развитию чат-бота в сотрудничестве с более широкой пользовательской базой.

Сисси Сяо, вице-президент и генеральный директор Assistant and Bard в Google, обнародовала эту новость в блоге компании. Сяо выразил желание Google получить ценные отзывы от пользователей, заявив, что они хотят, чтобы Бард попал в руки большему количеству людей. В результате чат-бот будет доступен более чем в 180 странах и территориях, и в планах его дальнейшее расширение.

Джон Кравчик, старший директор по продуктам Google и один из руководителей Bard, сообщил на пресс-конференции перед конференцией, что корейская и японская версии чат-бота готовы к развертыванию. Кравчик также сообщил о планах компании в ближайшем будущем охватить 40 основных языков. Чтобы обеспечить ответственное развертывание чат-бота, другие языки развертываются отдельно. Действительно, приверженность Google осторожному подходу к разработке проявляется в том, что Bard упоминается как эксперимент, а не как бета-версия.

Более того, Google намерен расширить возможности Bard, внедрив мультимодальный контент. Эта разработка означает, что Bard сможет предоставлять больше, чем просто текстовые ответы на запросы пользователей. Сяо привела пример в своем блоге, когда на вопрос о достопримечательностях Нового Орлеана, которые обязательно нужно увидеть, Бард даст полезный ответ, сопровождаемый богатыми визуальными эффектами, чтобы создать более захватывающий опыт. Хотя в настоящее время в нем представлены изображения, перспектива включения карт, диаграмм и других элементов является вероятной возможностью.

Google впервые представил Bard в февральском сообщении в блоге, после чего чат-бот стал общедоступным в марте через ныне расформированный список ожидания. Подобно ChatGPT от OpenAI, Bard предназначен для естественных ответов на вопросы и может оказаться полезным в ряде приложений, включая интеграцию с платформами no-code такими как AppMaster . Ожидается, что снятие ограничений списка ожидания не только ускорит разработку платформы, но и расширит ее охват и влияние в быстро меняющемся мире платформ чат-ботов на базе ИИ.