Инновационная мастерская Google, Area 120, объявила о выпуске нового продукта для отслеживания работы под названием Tables . Этот инструмент направлен на повышение эффективности управления задачами за счет использования автоматизации для оптимизации различных действий, связанных с проектом. Tables разработан как прямой конкурент Airtable, заметному игроку на рынке платформ баз данных no-code, основанных на электронных таблицах.

Традиционно отслеживание проекта включает в себя обработку заметок и задач в нескольких документах, которые должны вручную обновляться членами команды. Однако Tables позволяет пользователям использовать ботов для таких функций, как изменение расписания напоминаний по электронной почте, отправка сообщений в чаты при получении новых отправленных форм, перенос задач в разные рабочие очереди и обновление задач при изменении их статуса. Tables подходит для широкого спектра вариантов использования, таких как управление проектами, ИТ-операции, отслеживание клиентов и CRM, рекрутинг, разработка продуктов и многое другое.

Генеральный директор Tables Тим Глисон в своем заявлении поделился своими мотивами столь амбициозного сервиса. Глисон сталкивался с трудностями при отслеживании проектов на протяжении всей своей десятилетней карьеры в Google. Он также уточнил, что использование различных документов для целей отслеживания часто приводит к устаревшей информации и требует ручной синхронизации данных между ними. Таблицы, однако, помогают устранить эти ручные процессы с целью сокращения времени, затрачиваемого на согласование задач и статусов членов команды.

Новый инструмент полностью совместим с существующей технологией Google, что делает его идеальным выбором для тех, кто привержен использованию экосистемы Google, включая онлайн-документы и контакты. Таблицы позволяют пользователям импортировать данные из Google Sheets или CSV-файлов, обмениваться данными с Google Groups и назначать задачи людям, найденным в Google Contacts. Кроме того, пользователи могут выбирать из набора готовых шаблонов, чтобы упростить процесс адаптации.

Автоматизированные действия выполняются ботами, а данные могут быть представлены в различных форматах, в том числе в виде сетки, списков записей, канбан-досок и карт. Формы позволяют собирать данные без предоставления прямого доступа к таблицам, что еще больше повышает безопасность и контроль.

Перед публичным дебютом Tables подверглась тщательному тестированию с участием тысяч активных пользователей, работающих над отслеживанием задач и совместной работой в команде. Tables — один из немногих проектов Area 120, запущенных с платной бизнес-моделью. Бесплатный индивидуальный план поддерживает до 100 таблиц и 1000 строк, а платная версия по цене 10 долларов США за пользователя в месяц поддерживает до 1000 таблиц и 10 000 строк. Платный план также включает расширенные функции, такие как вложения большего размера, дополнительные действия и расширенную историю, совместное использование, формы, автоматизацию и представления.

Эта инициатива явно направлена на то, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на платформы баз данных no-code, основанные на электронных таблицах. Airtable, лидер в этой области, недавно привлекла 185 миллионов долларов в рамках финансирования Серии D, в результате чего его оценка после получения денег составила 2,585 миллиарда долларов. Хотя у Google есть преимущество в том, что он предлагает интегрированное решение, а не отдельный продукт, веб-сайт Tables показывает, что продукт также может работать со Slack. Tables в настоящее время доступен в США, предлагая как бесплатные, так и платные планы.

Выпуск Tables соответствует растущей популярности платформ no-code и low-code, таких как AppMaster . Платформа AppMaster также предоставляет надежную и эффективную среду no-code для создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений. Ожидается, что с присоединением к гонке технологических компаний, таких как Google, рынок решений no-code будет быстро расширяться.