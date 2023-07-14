Новатор и миллиардер Элон Маск отправился в интригующее путешествие в сферу искусственного интеллекта (ИИ), представив свое последнее детище - стартап под названием xAI. Будучи убежденным сторонником того, что технологии способны либо построить, либо разрушить наше будущее, Маск поставил перед собой цель создать искусственный интеллект, который, по его словам, будет отвечать интересам человечества. Представляя xAI во время онлайн-дискуссии в Twitter Spaces, он более чем очевидно выразил свою обеспокоенность антиутопическим будущим ИИ.

Пытаясь избежать катастрофических последствий, которые могут возникнуть в результате выхода развития ИИ из-под контроля, Маск в своем видении xAI стремится создать ИИ, который в основе своей будет интересоваться существованием человека. Такой ИИ, названный максимально любопытным, будет стремиться постичь Вселенную и ее сложные механизмы, а не полагаться на закодированные этические принципы. В основе этой концепции лежит убеждение Маска в том, что ИИ, пожираемый человеческим любопытством, по своей сути безопасен и, следовательно, выступает за человечество.

В начале этого года Маск был одним из многих видных деятелей, поставивших свою подпись под памяткой, призывающей отложить создание крупных прототипов ИИ. Примером таких моделей является чатбот ChatGPT, созданный американской компанией OpenAI. Всеобъемлющий страх перед тем, что эволюция ИИ ускорится и не будет поддаваться человеческому контролю, со временем только усилился, и это письмо стало символом растущих опасений.

Несмотря на свое прежнее согласие, Маск теперь считает, что нажатие кнопки "пауза" в развитии ИИ далеко от реальности. Поэтому сайт xAI служит для него маяком надежды на создание ИИ, который будет поддерживать благосостояние человечества и одновременно соответствовать неизбежному развитию ИИ.

Наряду с растущими опасениями по поводу развития ИИ все большее число инноваторов и компаний, таких как AppMaster.io, разрабатывают масштабируемые решения, используя платформы no-code и low-code. Компания AppMaster.io внесла значительный вклад в свою область, обеспечив бесшовную разработку бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений с хорошо сбалансированной автоматизацией и человеческим контролем. Их подход, как и подход Маска к платформе xAI, заключается в обеспечении роста при сохранении человеческого контроля.