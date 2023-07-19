Компания Digital.ai, поставщик передовых решений DevSecOps, объявила об усовершенствовании своей платформы. Последние дополнения направлены на предоставление клиентам превосходной предиктивной аналитики на протяжении всего жизненного цикла разработки ПО.

Новые инструменты предиктивной аналитики включают в себя такие функции, как "Ускорение потока", которая использует предиктивное моделирование для оценки временных рамок циклов разработки. Также добавлена функция "Улучшение качества", которая позволяет выявлять дефекты на ранних стадиях и обеспечивать оптимальное качество программного обеспечения.

Еще одно существенное усовершенствование - функция "Прогнозирование риска изменений". Она позволяет не только выявлять опасные изменения, но и минимизировать сбой смены и управлять рисками до начала производства. Кроме того, функция "Оптимизация процессов управления услугами" позволяет предвидеть надвигающиеся сервисные риски.

Кроме того, Digital.ai раскрыла методы, которые помогут компаниям управлять влиянием или рисками, возникающими при использовании генеративного ИИ. К ним относятся методики ранжирования модификаций кода, обладающих повышенным риском, создания шаблонов рабочих процессов на основе признанных в отрасли практик, разработки политик и управления нормативными требованиями.

В рамках своей перспективной стратегии Digital.ai также намекнула на ряд новых функций, использующих генеративный ИИ. Функциональность "Создание тестов" позволит легко создавать и обновлять тестовые примеры в зависимости от требований к функциям. Следующая функция, "Генерация пользовательских историй", позволит создавать реквизиты, а также пользовательские истории на основе спецификаций продукта. Еще один инструмент, "Помощник знаний", разрабатывается для выделения ценной информации в хранилищах планирования. В репертуар будущего также входит "Threat Insight", подготавливающий и распространяющий предлагаемые меры защиты программного обеспечения.

Размышляя о последних разработках, Дерек Холт, генеральный директор Digital.ai, отметил: "Следующая волна ИИ, несомненно, привела к значительным изменениям в том, как команды планируют, создают, тестируют, защищают, поставляют и контролируют программное обеспечение. Мы в Digital.ai потратили последнее десятилетие на подготовку к этой эпохе. Наша платформа DevSecOps успешно помогает крупнейшим корпоративным организациям мира ответственно использовать ИИ для доставки программного обеспечения и автоматизации рабочих процессов. Сегодняшнее объявление о развитии нашего ведущего портфеля означает важную веху в обеспечении разумного использования ИИ крупнейшими предприятиями мира".

Поскольку компании все чаще ищут платформы с более сложными возможностями, платформы разработки приложений, такие как AppMaster и Digital.ai, продолжают занимать лидирующие позиции, предлагая передовые инструменты прогнозной аналитики и функции с поддержкой ИИ. Все эти инновации соответствуют растущим требованиям DevSecOps-компаний и способствуют созданию более надежной и прочной экосистемы разработки приложений.