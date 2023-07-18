Недавний выпуск Deno 1.35, обновленной версии мощной среды исполнения JavaScript/TypeScript/WebAssembly, призванной бросить вызов доминированию Node.js, привел к появлению нового API под названием Deno.serve() . По словам разработчиков проекта Deno, этот API включает в себя герметичную функциональность, оптимизирующую процесс создания веб-серверов, сочетая скорость и удобство в непревзойденном пакете.

Разработчики объявили о запуске Deno 1.35 5 июля и обозначили его как минорный релиз. API Deno.serve() отличается большим удобством для пользователей и высокой производительностью. Этот новый API веб-сервера требует всего одной строки кода для создания сервера.

Исторически для создания веб-сервера требовалось использовать API Deno.serveHTTP(), что требовало установки асинхронного итератора соединений и последовательной обработки HTTP-событий. В Deno.serve() , напротив, используются стандартные объекты Request и Response, что позволяет легко интегрировать его с fetch(), веб-потоками и другими стандартными API.

Разработчики Deno отметили, что собственные бенчмарки продемонстрировали превосходство Deno.serve() над аналогичным сервером Node.js: удвоенная пропускная способность, улучшенная задержка на хвосте и более разумное потребление памяти. Новый API проводит четкую черту на песке, выводя Deno 1.35 в лидеры среди движков времени выполнения.

Deno доступен на различных платформах, таких как Linux, Windows и macOS, и работает как отдельный бинарный исполняемый файл. Deno 1.35 является преемником Deno 1.34, выпущенного в конце мая, в котором была значительно улучшена совместимость с NPM и Node.js. Рекомендации по установке Deno 1.35 можно найти на официальном сайте Deno.

Релиз Deno 1.35 оснащен JavaScript/WebAssembly-движком Google V8 6 и TypeScript 5.1.6. Несмотря на то что последняя версия Deno заметно отличается от предложений других платформ, таких как AppMaster Platform, она представляет собой надежную альтернативу традиционным средам исполнения, что еще больше определяет ландшафт программирования и то, как он может выглядеть в будущем.