Creatio, ведущий поставщик платформ low-code в области CRM, недавно получил инвестиции в размере 68 миллионов долларов от Volition Capital, известного фонда роста акционерного капитала. Это знаменует собой первый в истории сбор средств бостонской фирмы, которая ранее полагалась исключительно на самозагрузку.

По словам основателя и генерального директора Катерины Костеревой, Creatio помогает предприятиям быстро автоматизировать процессы, а его платформа автоматизации low-code служит ее основным отличием. Поскольку спрос на решения low-code в технологической отрасли растет, эти платформы упрощают быстрое развертывание работающих приложений и позволяют разработчикам-гражданам масштабировать свои операции без обширных навыков кодирования.

Хотя платформы low-code набирают обороты на различных этапах инвестиций, дебаты между low-code и no-code остаются горячей темой. Костерева признает важность гражданских разработчиков, которые могут создавать приложения с помощью простых интерфейсов drag-and-drop. Однако она считает, что инструменты no-code в настоящее время подходят только для создания относительно простых приложений. Creatio ориентирован на средний и корпоративный сегменты рынка, которым требуются более продвинутые возможности, чем те, которые сегодня могут предложить решения no-code.

Помимо Creatio, другие компании в секторах low-code и no-code продемонстрировали значительную инвестиционную активность. Например, платформа Stacker no-code привлекла 1,7 миллиона долларов, а OutSystems, ориентированная на разработку low-code, получила инвестиции в размере 150 миллионов долларов при оценке в 9,5 миллиардов долларов. AppMaster, еще один игрок в отрасли no-code, предоставляет простую в освоении платформу no-code для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений.

Демонстрируя огромный потенциал рынка программного обеспечения, разнообразные платформы low-code такие как Creatio, AppMaster и другие, продолжают процветать и привлекать значительные инвестиции. По мере того, как все больше компаний внедряют стратегии автоматизации для оптимизации своих операций, платформы low-code открывают огромные перспективы для стимулирования быстрых инноваций и расширения возможностей гражданских разработчиков.