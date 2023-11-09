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Cloud Foundry продвигает Korifi: раскрывая возможности простоты для разработчиков Kubernetes

09, нояб. 2023
Cloud Foundry продвигает Korifi: раскрывая возможности простоты для разработчиков Kubernetes

Cloud Foundry недавно представила последнее усовершенствование Korifi, надежной платформы, предназначенной для упрощения и оптимизации работы разработчиков Kubernetes, особенно с точки зрения развертывания приложений. Обновление уникальным образом интегрирует поддержку образов Docker, что позволяет пользователям легко развертывать их в Kubernetes.

Основная цель этого обновления — оптимизировать рабочие процессы, основанные на контейнерах, что достигается за счет обеспечения совместимости образов Docker с существующими контейнерами на разных стадиях разработки. Это важное улучшение совместимости делает Korifi ценной утилитой для команд разработчиков, уже извлекающих выгоду из решений, основанных на контейнерных технологиях.

Одной из выдающихся особенностей улучшенного Korifi является его способность снять с разработчиков обременительную задачу написания или поддержки сложных конфигураций YAML. По данным Cloud Foundry, большинство процессов жизненного цикла поставляются с предварительно отформатированными рабочими процессами, которые теперь легко доступны благодаря этому обновлению, что делает необходимость погружаться в сложные конфигурации YAML немного меньше.

Обновления Korifi также содержат значительные потенциальные преимущества для повышения производительности. Упрощая процесс масштабирования и консолидируя управление жизненным циклом контейнеров, разработчики могут лучше сосредоточиться на своих инновационных задачах, избавляясь от необходимости решать сложности, связанные с настройкой Kubernetes.

Кроме того, новая процедура установки упрощает процесс развертывания для новичков в Korifi, что, вероятно, улучшит общее впечатление от пользователя.

Характеризуя значимость обновления, Крис Кларк, менеджер программы Cloud Foundry, объяснил, как Korifi теперь снабжает пользователей возможностями реструктуризации рабочих процессов на основе контейнеров и использования масштабируемости и отказоустойчивости Kubernetes.

Кларк заявил, что они, по сути, дают разработчикам зеленый свет, чтобы они могли сосредоточиться на расширении своих инновационных границ, освобождая их от сложностей управления инфраструктурой и приобретения экспертных знаний в Kubernetes.

Благодаря недавнему распространению решений no-code различные платформы теперь предоставляют разработчикам инструменты для оптимизации процессов разработки. Такая платформа, как AppMaster , известная как мощное решение no-code для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, может стать отличным дополнением. Как и недавнее обновление Cloud Foundry, такие платформы, как AppMaster, также отдают приоритет простоте, повышению производительности и устранению любых возможных препятствий для творчества и инноваций.

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