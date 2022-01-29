Два бывших сотрудника Google, Саргун Каур и Никке Хардсон-Херли, выявили критическую проблему в процессе найма инженеров и создали революционный новый стартап под названием Byteboard. Они решили переосмыслить и реконструировать собеседования при приеме на работу инженером, сосредоточив внимание на практических навыках кодирования кандидатов в реальных ситуациях. Недавно Byteboard успешно провел раунд начального финансирования в размере 5 миллионов долларов, который возглавил Cowboy Ventures вместе с разнообразной группой бизнес-ангелов. Каур и Хардсон-Херли впервые встретились во время внутреннего хакатона Google, обнаружив взаимный интерес к обновлению процесса собеседования с инженерами. Обе основательницы, как цветные женщины, на собственном опыте испытали на себе недостатки, с которыми сталкиваются недостаточно представленные лица из-за существующей системы. Они признали несправедливость процесса, предоставляемого тем, у кого есть ресурсы для доступа к подготовительным материалам, мало чем отличающимся от курсов подготовки к SAT в старших классах. «Byteboard — это программное решение, которое на самом деле помогает компаниям заменить технические собеседования перед выездом на место собеседованием по проекту, которое помогает им быстрее нанимать сотрудников благодаря гораздо более позитивному, оптимизированному и практическому процессу собеседования», — заявил Каур. Традиционный метод собеседования, первоначально разработанный технологическими гигантами, такими как Google и Microsoft, предназначался для кандидатов наук. кандидаты компьютерных наук из престижных университетов. Однако, по словам Каура, технологическая индустрия значительно изменилась за эти годы, оставив позади процесс собеседования. Byteboard стремится изменить динамику интервью с чисто теоретических концепций на практические демонстрации кодирования. Каур сравнивает этот сценарий с оценкой баскетболистов, наблюдая за их выступлениями в тренажерном зале, а не заставляя их объяснять игру на доске. Еще работая в Google, соучредители превратили свою идею в продукт через внутренний инкубатор Google, Area 120. Обычно проекты Area 120 предназначены для внутреннего использования, но Byteboard совершила редкий скачок на рынок как отдельная компания.

Основатели Byteboard разработали сценарии собеседований для кандидатов, чтобы они проходили их в удобное для них время в удобной для себя рабочей среде. Основное внимание в этих оценках уделяется оценке навыков и способностей, необходимых для работы. «Этот кандидат пройдет собеседование на Byteboard, и это похоже на работу над проектом. Он очень сильно имитирует день из жизни инженера. Вас не втягивают в непонятные алгоритмы, — объяснил Каур. Далее она подчеркнула, что кандидатам не нужно готовиться к этим собеседованиям: единственной необходимой подготовкой должно быть оттачивание инженерных навыков. Платформа также анонимизирует данные, отправляемые обратно менеджерам по найму, еще больше сводя к минимуму предвзятость, позволяя им оценивать кандидатов исключительно на основе их продемонстрированных способностей. Личная информация остается скрытой до тех пор, пока кандидат не перейдет на личное собеседование. Несмотря на то, что Byteboard все еще находится на ранней стадии, в ней всего восемь сотрудников, она уже произвела фурор в отрасли. Каур и Хардсон-Херли уделяют первоочередное внимание созданию команды, отражающей разнообразие сообщества, которому они служат. Компании, в том числе Figma, Lyft и Webflow, внедрили Byteboard и стали свидетелями положительного эффекта с точки зрения сокращения времени предложения, экономии инженерных команд на сотни часов собеседований и объединения более разнообразных инженерных отделов.

Этот новый подход к найму потенциально может изменить ландшафт найма инженеров, от стартапов до организаций уровня предприятия. В эпоху платформ no-code и low-code, таких как AppMaster.io , акцент смещается на то, чтобы дать людям возможность создавать приложения быстрее и эффективнее. Этот переход потребует найма инженеров, чтобы продемонстрировать мастерство в практических, реальных сценариях программирования, а не просто превосходство в теоретических знаниях. При этом Byteboard прокладывает путь к более инклюзивному и эффективному процессу собеседования, который лучше соответствует требованиям современной технологической отрасли.