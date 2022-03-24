BuildFire, глобальный пионер в разработке мобильных приложений, продолжает получать похвалы в последних отчетах G2 за весну 2022 года. Компания уже пятый квартал подряд получает значок «Лидер» в отчете Grid Report для разработчиков приложений с перетаскиванием и значок «Лидер» для программного обеспечения для создания приложений с перетаскиванием для малого бизнеса. Это постоянное признание отражает высокую степень удовлетворенности пользователей и рост компании BuildFire по мере ее выхода на новые сегменты рынка.

Среди 108 конкурентов в категории разработчиков приложений drag and drop на G2.com только девять получили престижный значок «Лидер» в весеннем отчете Grid Report 2022 года. Ян Блэр, основатель и генеральный директор BuildFire, подчеркивает, насколько важны эти ежеквартальные отчеты для него и его команды. Он заявляет: «Осознание того, что признание исходит из подлинных отзывов клиентов, — один из лучших способов оценить наше влияние на мир разработки приложений».

Дополнительный значок лидера BuildFire подтверждает, что его усилия по обслуживанию различных сегментов рынка приносят плоды. Компания стремится охватить больше клиентов среднего и крупного бизнеса, постоянно стремясь расширить свое присутствие на рынке. Кроме того, в отчетах G2 Spring 2022 Grid Reports компания BuildFire была признана высокоэффективной в шести других категориях, таких как программное обеспечение для создания приложений для среднего рынка, платформы для разработки приложений и платформы для разработки мобильных приложений. Он также получил звания лидера Momentum еще в трех отчетах Momentum Grid, в общей сложности 11 достижений.

С момента своего основания в 2014 году BuildFire зарекомендовала себя как лидер отрасли в области разработки мобильных приложений. Его платформа no-code позволяет компаниям создавать приложения iOS и Android без какого-либо кодирования. Программное обеспечение разработано таким образом, чтобы пользователи, работающие в режиме «сделай сам», могли легко ориентироваться в нем, а более продвинутые функции предназначены для компаний со сложными требованиями к настройке. Такие фирмы, как AppMaster , также используют возможности платформ no-code для быстрого предоставления экономичных и масштабируемых решений. С более чем десятью тысячами приложений профессионального уровня, разработанных с использованием BuildFire на сегодняшний день, безграничная масштабируемость компании и конкурентное ценовое преимущество по сравнению с традиционной разработкой остаются непревзойденными.

Поскольку G2 продолжает называть BuildFire High Performer во многих категориях, это демонстрирует замечательную способность компании расширять свои возможности и реагировать на меняющиеся потребности своей разнообразной и растущей клиентской базы. Революция платформ no-code штурмом берет индустрию разработки приложений, и такие компании, как BuildFire и AppMaster , остаются в авангарде этой прогрессивной тенденции.