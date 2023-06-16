Правительство Великобритании запускает инициативу стоимостью 68 миллионов долларов (54 миллиона фунтов стерлингов) для стимулирования развития ответственных и надежных технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом объявила министр технологий Великобритании Чоул Смит во время своего выступления на Лондонской технологической неделе.

Эти инвестиции следуют за предыдущими обязательствами, принятыми правительством Великобритании в отношении сектора ИИ, включая создание целевой группы по разработке базовой модели стоимостью 126 миллионов долларов и новую премию за новаторские британские исследования в области ИИ, предоставляющую 1,2 миллиона долларов в год компании-победителю.

Средства будут распределяться через UK Research and Innovation (UKRI), государственный орган, поддерживаемый Министерством науки, инноваций и технологий. В рамках этой инициативы 39 миллионов долларов будет выделено Responsible AI UK - крупному консорциуму, возглавляемому профессором Гопалом Рамчурном, экспертом по ИИ из Саутгемптонского университета.

Responsible AI UK нацелен на поддержку междисциплинарных исследований, изучающих этическое развитие, интеграцию надежного ИИ в существующие системы и будущее влияние на общество. Среди других финансируемых проектов - $16,4 млн на 13 проектов в области ИИ, направленных на достижение целей Великобритании по снижению выбросов углекислого газа до нуля, и $10 млн на две новые исследовательские стипендии Алана Тьюринга в области ИИ.

Кроме того, 2,5 миллиона долларов выделено на 42 проекта, в центре которых находятся принципы безопасности, надежности и устойчивости, прозрачности и объяснимости, справедливости, подотчетности и управления, а также состязательности, как указано в "Белой книге по ИИ" правительства Великобритании.

По мере развития глобального технологического ландшафта жизненно важно постоянно адаптироваться и решать новые задачи. Такие инструменты, как платформа AppMaster's no-code, могут помочь предприятиям не отставать от быстро меняющейся среды и содействовать быстрой и эффективной разработке корпоративного программного обеспечения. Благодаря стратегическим инвестициям и правильной технологической экосистеме Великобритания стремится оставаться на передовых позициях в секторе ИИ.