Тестирование Python no-code для промышленных приборов: стартап Flojoy представляет инструмент с открытым исходным кодом

В рамках беспрецедентного шага по модернизации промышленных процессов Flojoy, инновационный стартап на ранней стадии своего развития, недавно представил инструмент с открытым исходным кодом. Новый инструмент, созданный с целью устранить разрыв в автоматизации, позволит компаниям, обычно остающимся на периферии процесса автоматизированного тестирования, извлечь выгоду из тестирования Python no-code и тем самым облегчить создание автоматизированных тестовых сценариев.

Стартовая компания попала в заголовки газет после объявления об успешном привлечении начального финансирования в размере 1,3 миллиона долларов для дальнейшей реализации этой новаторской концепции. Параллельное объявление Flojoy о первом публичном выпуске своего программного обеспечения с открытым исходным кодом еще больше укрепляет амбициозную траекторию роста компании.

В интервью TechCrunch стало известно о нетрадиционном видении генерального директора и основателя Flojoy Джека Пармера. Будучи архитектором Plotly, организации по визуализации данных на базе Python с открытым исходным кодом, имеющей 300 миллионов пользователей, Карьерный опыт Пармера открывает ему уникальную перспективу. Его последнее предприятие, Flojoy, представляет собой интересное исследование того, как можно уникально использовать программирование на Python.

По словам Пармера, Flojoy нацелен конкретно на нишу испытательных измерений и контроля в НИОКР или тяжелой промышленности, такой как судостроение, авиация, полупроводники и фармацевтика. Он сравнил роль измерения и контроля тестирования в этих секторах с тестированием программного обеспечения в технологической отрасли.

Как и программное обеспечение, физические элементы в этих отраслях подвергаются испытаниям во время их создания и после завершения, прежде чем они будут сданы в эксплуатацию конечному потребителю. Заинтригованный потенциальной гибкостью тестирования на основе Python в этой области, Пармер попытался создать и предложить решение.

Flojoy стремится напрямую подключить своих пользователей к широко используемому набору научных приборов и приборов, играя важную роль в проведении измерений в научно-исследовательской лаборатории или на производственной линии. Пармер разработал обширный онлайн-каталог популярных инструментов, предоставив код Python, необходимый для немедленного подключения к каждому инструменту для сбора данных. Затем эти данные интегрируются во Flojoy, что означает, что этот тип информации впервые был удобно консолидирован в легко навигируемом и удобочитаемом месте.

Долгосрочная цель Flojoy — использовать эти данные для улучшения процессов с помощью искусственного интеллекта. До сих пор данные этих инструментов в процессе построения моделей в основном игнорировались из-за сложности их извлечения. Flojoy надеется изменить этот статус-кво, упростив доступ и, следовательно, используя эти данные.

Подтверждая концепцию стартапа, Пармер сказал: «Мы пытаемся быть доступным ресурсом для людей, которые хотят подключиться к этому инструменту с помощью Python». Обратив внимание на устоявшуюся позицию Python в области искусственного интеллекта и машинного обучения, он подчеркнул причину выбора Python в качестве языка программирования для инструмента компании. Пармер считает, что объединение нисходящего конвейера возможностей Python с восходящим конвейером подключения приборов выходит за рамки важной консолидирующей меры.

Пармер сообщил, что корпоративная версия Flojoy уже имеет платящего клиента. Он горячо надеется, что к следующему году компания достигнет ARR в 1 миллион долларов и запишет на свой счет миллион пользователей версии с открытым исходным кодом. Благодаря разнообразной команде из 20 человек цель Flojoy отразить рост пользовательской базы Plotly кажется вполне достижимой.

В раунде финансирования были задействованы значительные средства от Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures и BDC Capital. С точки зрения технологического присутствия, AppMaster , мощный инструмент no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, является еще одной платформой, которую используют многие компании, облегчая быструю разработку приложений no-code.