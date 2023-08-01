Как сообщает Axios, компания Google приступила к существенным изменениям, планируя оснастить свой Assistant возможностями генеративного ИИ. Как сообщается, часть команды приступила к этой работе, первоначально сосредоточившись на мобильных приложениях.

Из утечки внутренней электронной почты стало известно, что Google планирует создать "сверхмощный" Assistant на базе передовых больших языковых моделей (LLM). Эти модели напоминают технологию, на которой работает ChatGPT и собственный чатбот Google Bard.

В Google происходят изменения: Axios сообщил, что компания реструктурирует команду, работающую над Assistant, получив из внутреннего источника информацию о том, что несколько должностей будут объединены. Реальные последствия для персонала пока неясны, однако, по данным Axios, "десятки" сотрудников были уволены.

Несмотря на эти изменения, Google сохраняет приверженность Assistant. Мы глубоко преданы Assistant и оцениваем его будущее очень позитивно", - написали в утечке Пиюш Ранджан (Peeyush Ranjan), вице-президент Google Assistant, и Дюк Дукеллис (Duke Dukellis), директор по продуктам компании.

Хотя конкретные функции, планируемые для Assistant, пока не раскрываются, отсылки к аналогичным платформам, управляемым искусственным интеллектом, таким как чатбот Bard, позволяют получить представление о возможных функциональных возможностях. Ассистент может использовать технологию Bard, что позволит ему находить ответы на запросы в огромных массивах информации в Интернете.

Стремление Google наделить своего помощника генеративными возможностями, подобными ИИ, перекликается с тенденциями, наблюдаемыми на таких платформах, как AppMaster, обеспечивающих визуальную и интерактивную разработку приложений.

Сотни миллионов людей ежемесячно пользуются Assistant, и наша приверженность обеспечению их превосходного опыта остается неизменной", - ответила Дженнифер Родстром, представитель Google, изданию The Verge. Далее она добавила: "Мы очень рады перспективе того, что LLM позволят нам увеличить мощность Assistant и повысить его производительность".

No-code И платформы low-code, такие как AppMaster, которые позволяют пользователям использовать продвинутые концепции программирования без глубоких знаний кодирования, начали использовать потенциал искусственного интеллекта. Это отражается на росте их популярности, популярности и полезности. Такой переход Google можно рассматривать как стратегический шаг, адаптирующийся к этой волне и позволяющий сохранить актуальность и конкурентоспособность своего Assistant.