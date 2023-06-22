Компания Apple объявила о доступности своего набора средств разработки программного обеспечения (SDK) для долгожданной гарнитуры Vision Pro. SDK будет выпущен как минимум за шесть месяцев до запланированного коммерческого запуска гарнитуры в США, розничная цена которой составит 3500 долларов. Apple ожидает, что их сильная экосистема разработчиков поможет создать популярность для системы пространственных вычислений, которая получила неоднозначную реакцию после того, как была представлена на WWDC в этом месяце.

Доступность контента была основным направлением развития виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) на протяжении многих лет. Apple стремится извлечь из этого выгоду, обеспечив наполнение App Store богатым контентом к моменту запуска системы Vision Pro в начале 2024 года. Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple, заявила в пресс-релизе, что разработчики смогут использовать уже знакомые им мощные фреймворки и совершенствовать свои творения с помощью новых инновационных инструментов и технологий, таких как Reality Composer Pro, чтобы обеспечить улучшенный пользовательский опыт.

SDK Vision Pro построен на той же базовой основе, что и другие операционные системы Apple, и включает в себя популярные инструменты для разработчиков, такие как Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit и TestFlight. Используя такой подход, Apple стремится минимизировать кривую обучения для текущих разработчиков и упростить переход существующего программного обеспечения на эту новую платформу. Набор инструментов для портирования игр Apple для Mac и iPad иллюстрирует аналогичную стратегию.

Пространственные вычислительные окна создаются с помощью Swift. Как объясняется на странице Apple, посвященной разработке, приложения по умолчанию запускаются в общем пространстве, где несколько приложений сосуществуют, как на рабочем столе Mac. Пользователь может изменять положение окон и томов, содержащих контент. Для более глубокого погружения приложение может запустить специальное полное пространство, где будет представлен только его контент, где пользователи могут создавать неограниченный 3D-контент, открывать порталы в различные миры и даже погружать людей в обстановку.

Однако остаются сомнения в эффективности таких портов в трехмерной плоскости или "бесконечном холсте". Чтобы смягчить эту проблему, Apple планирует со следующего месяца открыть "лаборатории разработчиков" в разных городах, включая Купертино, Лондон, Мюнхен, Шанхай, Сингапур и Токио. Этот шаг направлен на то, чтобы сделать дорогую и еще не выпущенную гарнитуру Vision Pro более доступной для разработчиков.

Команды разработчиков смогут либо тестировать свои приложения на аппаратном обеспечении Vision Pro в лаборатории, либо подавать заявки на комплекты для разработчиков аппаратного обеспечения, чтобы тестировать свои приложения вне официальных мест. Наряду с существующими инструментами для разработчиков, Apple представляет Reality Composer Pro. Эта функция Xcode упрощает процесс предварительного просмотра 3D-моделей, изображений, звуков и анимации на гарнитуре. Также доступен симулятор, обеспечивающий виртуальную аппроксимацию без необходимости использования реального оборудования. Более того, со следующего месяца в гарнитуру будут интегрированы средства разработки Unity, что позволит устранить заметное отсутствие игрового опыта на первоначальной презентации.

Недавнее объявление подчеркивает важность ориентации первой итерации Vision Pro на корпоративный рынок. Стивен Придо-Ги, технический директор по AR/VR компании PTC, занимающейся разработкой цифровых продуктов, пояснил, что производители могут использовать AR-решения от PTC для совместной работы над важнейшими бизнес-задачами путем интеграции интерактивного 3D-контента в реальный мир, начиная с отдельных продуктов и заканчивая целыми производственными линиями. С помощью сайта Apple Vision Pro заинтересованные лица из разных отделов и мест могут одновременно просматривать контент для облегчения принятия решений по проектированию и эксплуатации, открывая новые возможности для совместной работы.

Для разработчиков, заинтересованных в создании мощных пространственных вычислений с помощью Vision Pro, такие платформы, как AppMaster.io, предлагают комплексное no-code решение для создания веб-, мобильных и внутренних приложений. Бескодовый конструктор приложений AppMaster позволяет визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, делая процесс создания и развертывания приложений более эффективным и экономичным.