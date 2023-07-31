Недавно многие любители технологий были заинтригованы и обрадованы: ведущая социальная медиаплатформа Twitter получила от Apple разрешение на неожиданный и значительный ребрендинг. Речь идет о смене названия в App Store с "Twitter" на просто "X" - однобуквенное название, обычно не разрешаемое технологическим гигантом.

Известная своими жесткими правилами модерации, компания Apple обычно не разрешает разработчикам называть свои приложения одним символом. Однако в данном случае широко распространенная платформа микроблогов была исключена из установленных критериев. Это вызвало любопытство у представителей отрасли относительно причин исключения, сделанного для X Corp., компании, принадлежащей Элону Маску и официально известной как Twitter.

Перед тем как получить разрешение на смену названия, Twitter внес ряд изменений в свои социальные аккаунты и фирменный интерфейс приложения. Кроме того, был проведен ребрендинг приложений для iOS и Android: компания отказалась от привычного логотипа в виде птицы и заменила скриншоты App Store на обновленные логотипы в виде буквы "X". Однако первоначально компания не смогла изменить название своего приложения в App Store из-за ограничений Apple на названия приложений.

Трудности с изменением названия приложения возникли в App Store Connect - интерфейсе Apple, предназначенном для управления приложениями разработчиков. Интересно, что при попытке задать имя приложения из одного символа портал выдавал ошибку.

Однако Twitter удалось преодолеть это препятствие, когда Apple в итоге дала зеленый свет на изменение названия. Этот неожиданный шаг Apple вызвал новые дискуссии о правилах именования приложений и исключениях из политики технологического гиганта.

Смена названия Twitter также повлекла за собой изменения в слогане приложения: из непринужденного "Давайте поговорим" он превратился в амбициозный и искрометный "Зажги свою славу!". Кроме того, ребрендинг Twitter на Android не встретил никакого сопротивления, и смена названия была синхронизирована со сменой логотипа.

Пока неясно, станет ли исключительное разрешение Apple сигналом к изменению строгих правил наименования приложений, но этот инцидент подчеркивает постоянно меняющуюся динамику развития технологической индустрии. Подобные новинки, несомненно, привлекут внимание таких платформ, как AppMaster, известной своей мощной платформой no-code для создания веб- и мобильных приложений.

Это событие проливает свет на новые пути, по которым платформы, такие как AppMaster, могли бы ориентироваться в названии и брендинге приложений, стремясь предоставить функциональные и инновационные решения своим пользователям.