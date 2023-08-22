Революционный второй пилот Appian AI повышает эффективность разработчиков в последнем обновлении

Appian представила свою новейшую платформу Appian AI-Powered Process Platform, повышающую производительность разработчиков за счет автоматизации ИИ. В основе релиза лежит инновационный AI Copilot, новаторский ИИ-помощник, способный повысить производительность разработчиков за счет внедрения корпоративной структуры ИИ Appian и предоставления оптимизированных решений для автоматизации процессов.

AI Copilot воплощает в себе передовые возможности генеративного ИИ, начиная свой путь с преобразования PDF-файлов и организованных форм в интуитивно понятные цифровые интерфейсы. Это не только улучшает взаимодействие с пользователем, но и способствует быстрой разработке интерактивных бизнес-приложений. Разработчики могут использовать инструменты проектирования Appian с low-code для улучшения точной настройки и упрощения преобразования форм PDF.

Чандра Сурбхат, руководитель отдела опыта и вице-президент Wipro по корпоративному будущему, комментирует: AI Copilot расширит и ускорит возможности сквозной разработки приложений на платформе Appian. Использование генеративного искусственного интеллекта упростит разработку программного обеспечения на платформе с низким кодом или no-code такой как AppMaster.io . Клиенты также получат выгоду от стратегии частного ИИ Appian, которая решает их критические проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Раскрытие большей ценности для бизнеса наших клиентов — это то, чего мы с нетерпением ждем, подключаясь к AI Copilot.

Кроме того, этот выпуск предоставляет дополнительные возможности для платформы Appian. Одним из значительных улучшений является более безопасная и масштабируемая структура данных. Масштабируемость фабрики данных была удвоена, чтобы обрабатывать до 4 миллионов синхронизированных строк на запись. Как поясняет компания, это позволяет пользователям консолидировать свои корпоративные данные для поддержки и обучения сервисов ИИ с помощью встроенных защитных мер, обеспечивающих конфиденциальность данных.

Улучшенный интерфейс AI Skills Designer — еще одно ключевое обновление в этом выпуске. Это упрощает процесс разработки пользовательских и частных моделей ИИ в масштабе с возможностью тестирования моделей перед развертыванием. Пользователи могут применить свое обучение, чтобы изменить модели для таких задач, как категоризация документов и электронной почты, и легко интегрировать их в рабочие процессы, напоминающие другие компоненты дизайна.

Наконец, выпуск обеспечивает более полный опыт работы с Appian RPA, позволяя пользователям создавать, управлять и развертывать задачи роботов прямо из Appian Designer, используя знакомый интерфейс объектов проектирования. Благодаря включению групп и карт ролей пользователи могут более эффективно управлять доступом и разрешениями для роботизированных задач, что еще больше повышает безопасность и контроль.