AppGyver, один из новаторских стартапов в области разработки low-code с 2013 года, недавно запустил свою революционную платформу визуальной разработки — Composer Pro. Платформа, рекламируемая как решение следующего поколения no-code, разрабатывалась в течение трех лет и направлена на устранение недостатков текущих сред low-code. Предлагая непревзойденную гибкость и мощность, Composer Pro поддерживает создание приложений для Интернета, ПК, Mac, iOS и Android-устройств с использованием фреймворков React Web и React Native. Кроме того, его можно расширить с помощью плагинов, специально разработанных для этих фреймворков.

Доступный бесплатно для отдельных разработчиков, школ, стартапов и некоммерческих организаций, Composer Pro предоставляет доступ к службе базы данных AppGyver, сети доставки контента (CDN) и инструментам публикации.

Марко Лехтимаки, генеральный директор и соучредитель AppGyver, считает, что Composer Pro изменит правила игры, устранит последние барьеры в разработке no-code и выведет его на тот же уровень мощности, что и традиционное программирование. Обладая обширным списком корпоративных клиентов и положительным статусом денежных потоков, компания заручилась поддержкой своих инвесторов, предложив платформу бесплатно более широкой аудитории.

Среди более чем 100 корпоративных клиентов AppGyver выделяются такие крупные организации, как DHL и Fingrid.

Composer Pro может похвастаться многофункциональным визуальным редактором, который предоставляет пользователям передовые инструменты для создания логических функций и беспрепятственного управления базами данных. Платформа предоставляет обширный набор готовых компонентов пользовательского интерфейса и логических блоков, которые упрощают процесс разработки приложений. Кроме того, AppGyver создает торговую площадку, где разработчики могут делиться своими пользовательскими компонентами или, возможно, монетизировать их.

Концепция Composer Pro заключается в том, чтобы привнести тот же уровень выразительности и мощности, что и языки программирования, в визуальную разработку. Это может быть достигнуто за счет предоставления разработчикам возможности создавать пользовательские строительные блоки без написания единой строки кода, что эффективно устраняет необходимость кодирования в определенных ситуациях.

React и React Native стали основными технологиями Composer Pro после того, как в прошлом основное внимание было уделено HTML5. Компания сосредоточила свои усилия на оптимизации генерации кода, превзойдя то, чего может достичь большинство разработчиков при оптимизации своих проектов React Native. Следовательно, с добавлением уровня адаптивного дизайна платформа теперь может создавать приложения практически для любой современной платформы.

Хотя при необходимости разработчики по-прежнему могут писать формулы и настраиваемый JavaScript вручную, сложные функции Composer Pro позволяют создавать сложные приложения, не затрагивая какой-либо код, выполняя основные обещания платформ low-code, таких как платформа Microsoft PowerApps.

Для энтузиастов no-code Composer Pro от AppGyver с его богатым набором функций является привлекательным вариантом для изучения. Кроме того, такие платформы, как AppMaster.io, предлагают мощные решения no-code, предназначенные для серверной части, разработки веб-приложений и мобильных приложений, позволяя пользователям создавать приложения с невероятной скоростью и экономичностью.