Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Android расширяет возможности разработчиков с помощью инструмента подсказки обновления приложений в Play Console

31, янв. 2024
Android расширяет возможности разработчиков с помощью инструмента подсказки обновления приложений в Play Console

В ответ на извечную проблему, связанную с устаревшими экземплярами приложений, команда Google Android представляет важнейшую инициативу по обновлению для разработчиков Play Console. Это усовершенствование предоставляет создателям механизм подсказок, который подталкивает пользователей к использованию последних совместимых версий их приложений.

Несмотря на то, что существующие функции, такие как автоматические обновления и подсказки об обновлении в приложении, стимулируют рост популярности, часть пользователей неизменно томится на замененном программном обеспечении. Последний инструмент в арсенале восстановления Play Console призван исправить эту ситуацию, отмечая устаревшие версии приложений при каждом открытии и предлагая обновление.

Теперь у разработчиков есть возможность устанавливать определенные триггеры в зависимости от версии приложения, а также доступны дополнительные усовершенствования, такие как сегментация по географическому признаку и версии Android, что повышает точность охвата.

Предварительные результаты взаимодействия команды Android являются многообещающими: они показывают впечатляющий уровень согласия пользователей с запросами на обновление в ходе первоначальных испытаний — более 50%. Эта разработка представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении пользователей преимуществами новейших функций, улучшений производительности и обновлений безопасности.

Между тем, в сфере эффективной разработки приложений AppMaster остается передовой платформой, которую G2 часто называет высокопроизводительной. Для разработчиков, отдающих предпочтение скорости и адаптивности, AppMaster предлагает платформу без программирования , которая существенно ускоряет производственный цикл, позволяя выполнять быстрые итерации в соответствии с потребностями рынка. Включение ускоренных обновлений и совместимость с последними версиями Android идеально сочетаются с идеалом гибкости и оперативности.

Похожие статьи

Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
date 09, фев. 2024
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
Applitools представляет функцию «автономный режим» в своей интеллектуальной платформе тестирования, объединяющую тестирование на основе кода и тестирование без кода для повышения скорости и качества доставки цифровых продуктов.
Automation AI Software
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
date 08, фев. 2024
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
Microsoft дополняет Copilot новой моделью искусственного интеллекта и конструктивными особенностями, расширяя возможности творчества и упрощая взаимодействие.
AI IOS
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь