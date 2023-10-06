Amazon представляет DataZone, революционную службу управления данными для улучшения совместной работы и управления

Стремясь оптимизировать совместную работу с данными внутри предприятий, Amazon запустила новаторское решение для управления данными — Amazon DataZone. Этот новаторский сервис предназначен для каталогизации, обнаружения, анализа, управления, а также обмена данными между его создателями и пользователями.

Этот новый сервис был впервые представлен на выставке AWS re:Invent в этом году и призван сблизить команды внутри предприятия за счет эффективного управления данными. Основные участники или производители данных хранят активы структурированных данных в каталоге данных, откуда потребители могут подписаться на эти активы и поделиться ими с другими сотрудниками.

Как заявил Шиха Верма, руководитель отдела продуктов Amazon DataZone, во время своего выступления на мероприятии, сервис служит единой средой, которая повышает прозрачность и обеспечивает прямой доступ к данным для всех заинтересованных сторон в организации.

Внедрив эту гениальную услугу, предприятия могут разграничить свои данные по доменам, которые обозначают границы внутри предприятия. Эти домены включают в себя основные элементы Amazon DataZone: портал данных, каталог данных, проекты и среды, а также интегрированные рабочие процессы.

Портал данных, веб-приложение, предлагает возможности самообслуживания для доступа к данным. Для аутентификации он использует AWS Identity and Access Manager (IAM) или проверяет учетные данные из внешних источников идентификации через AWS IAM Identity Center.

Кроме того, Amazon DataZone решает серьезную проблему обнаружения данных, внедряя предопределенную таксономию в свой каталог данных, где данные можно сортировать и организовывать в зависимости от бизнес-контекста, что позволяет пользователям легко находить необходимые данные.

Его возможности создания среды и проектов позволяют пользователям создавать группы активов данных, людей и аналитических инструментов, ориентированных на конкретный вариант использования. Эти среды служат основой для производства или потребления данных. AWS пояснила это в недавнем сообщении в блоге, заявив, что проекты Amazon DataZone предоставляют удобное пространство, где участники проекта могут сотрудничать, совместно использовать и обмениваться данными и активами данных.

Более того, услуга включает в себя интегрированные рабочие процессы, обеспечивающие простоту управления и контроля доступа. Если потребитель данных запрашивает доступ к данным, владелец должен подтвердить подлинность запроса, после чего Amazon DataZone управляет предоставлением доступа в зависимости от разрешений хранилища данных.

Иллюстрируя практический пример использования, AWS подробно остановился на сценарии, в котором группа по маркетингу продуктов может использовать Amazon DataZone для анализа данных о продажах, принадлежащих команде продаж, для разработки кампании по внедрению продукта. Таким образом, DataZone меняет правила игры для команд, работающих с большими наборами данных, отражая гармоничное мнение, которое разделяют многие другие платформы, такие как AppMaster .