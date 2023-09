Softr é uma ferramenta versátil para criar aplicativos da web impressionantes sem codificação extensa na indústria dinâmica de plataformas sem código e com pouco código . Vamos nos aprofundar na história, nos recursos e na funcionalidade do Softr.

Softr, fundada em 2020, é uma plataforma sem código que permite aos usuários construir aplicativos web, sites e portais sem a necessidade de habilidades tradicionais de programação. Seu início foi impulsionado pelo objetivo de capacitar indivíduos e empresas para dar vida às suas ideias no mundo digital. Softr ganhou popularidade entre empreendedores, startups e pequenas empresas por sua interface amigável e capacidade de transformar rapidamente conceitos em aplicativos web funcionais.

Como funciona?

Softr simplifica o processo de desenvolvimento web por meio de sua interface intuitiva de arrastar e soltar . Os usuários podem começar escolhendo entre vários modelos personalizáveis ​​projetados para vários casos de uso, como portfólios, mercados, sites de membros, etc. Depois que um modelo for selecionado, os usuários podem modificar facilmente seu layout, conteúdo e elementos de design para corresponder à sua marca e visão. .

Softr oferece vários blocos de construção e widgets, como texto, imagens, vídeos, botões, formulários e listas dinâmicas. Esses elementos podem ser perfeitamente integrados às páginas do aplicativo, permitindo a criação de experiências de usuário interativas e envolventes. Além disso, os usuários podem integrar serviços e bancos de dados externos por meio de APIs , possibilitando conteúdo e funcionalidades dinâmicas.

Um recurso de destaque do Softr é sua capacidade de lidar com dados de Airtable, Google Sheets e outras fontes externas. Essa integração permite que os usuários preencham seus aplicativos com dados e informações em tempo real, garantindo que o conteúdo permaneça atualizado e relevante.

A plataforma também oferece diversas opções de personalização, permitindo aos usuários ajustar fontes, cores, layouts e elementos de marca para se alinharem à estética e ao estilo de seu projeto. Além disso, o design responsivo do Softr garante que os aplicativos sejam otimizados para diferentes dispositivos, proporcionando uma experiência perfeita em desktops, tablets e smartphones.

Assim que o processo de desenvolvimento for concluído, o Softr facilita a implantação, permitindo que os usuários publiquem seus aplicativos em domínios ou subdomínios personalizados. Essa transição perfeita do design para a implantação em tempo real acelera o processo de disponibilização de aplicativos da Web ao público.

Características principais

Integração de dados: com Softr, os usuários podem integrar perfeitamente dados de fontes externas, como Airtable , Google Sheets e muito mais. Isso garante que os aplicativos sejam constantemente atualizados com conteúdo dinâmico e em tempo real, aumentando o envolvimento do usuário.

com Softr, os usuários podem integrar perfeitamente dados de fontes externas, como , Google Sheets e muito mais. Isso garante que os aplicativos sejam constantemente atualizados com conteúdo dinâmico e em tempo real, aumentando o envolvimento do usuário. Blocos de construção e widgets: a plataforma fornece uma extensa biblioteca de blocos de construção e widgets, incluindo texto, imagens, formulários e listas dinâmicas. Esses widgets permitem que os usuários criem interfaces de usuário interativas e visualmente atraentes, aprimorando a experiência do usuário .

a plataforma fornece uma extensa biblioteca de blocos de construção e widgets, incluindo texto, imagens, formulários e listas dinâmicas. Esses widgets permitem que os usuários criem interfaces de usuário interativas e visualmente atraentes, aprimorando a experiência do usuário . Design responsivo: Softr garante que os aplicativos web criados na plataforma sejam responsivos e otimizados para vários dispositivos, incluindo desktop, tablet e celular. Esse recurso de design responsivo garante uma experiência de usuário consistente e perfeita em diferentes tamanhos de tela.

Softr garante que os aplicativos web criados na plataforma sejam responsivos e otimizados para vários dispositivos, incluindo desktop, tablet e celular. Esse recurso de design responsivo garante uma experiência de usuário consistente e perfeita em diferentes tamanhos de tela. Automação de fluxo de trabalho: Softr permite a automação de fluxos de trabalho conectando diferentes serviços e desencadeando ações com base nas interações do usuário ou alterações de dados. Esse recurso agiliza processos e aprimora a experiência do usuário.

Softr permite a automação de fluxos de trabalho conectando diferentes serviços e desencadeando ações com base nas interações do usuário ou alterações de dados. Esse recurso agiliza processos e aprimora a experiência do usuário. Colaboração e trabalho em equipe: Softr permite que vários membros da equipe colaborem no mesmo projeto, tornando-o adequado tanto para criadores individuais quanto para equipes que trabalham juntas para desenvolver aplicativos.

Quem pode usá-lo?

Softr atende a uma ampla gama de indivíduos e empresas que buscam construir aplicativos web sem a complexidade da codificação tradicional. Aqui estão alguns exemplos de quem pode se beneficiar com o uso do Softr:

Empreendedores e startups: Empreendedores que desejam lançar seus negócios online podem usar o Softr para criar rapidamente sites, páginas de destino e até mesmo aplicativos da web completos para apresentar seus produtos ou serviços.

Empreendedores que desejam lançar seus negócios online podem usar o Softr para criar rapidamente sites, páginas de destino e até mesmo aplicativos da web completos para apresentar seus produtos ou serviços. Pequenas empresas: As pequenas empresas podem aproveitar o Softr para construir sites profissionais, lojas online e portais de clientes sem a necessidade de extensos recursos de desenvolvimento.

As pequenas empresas podem aproveitar o Softr para construir sites profissionais, lojas online e portais de clientes sem a necessidade de extensos recursos de desenvolvimento. Criadores de conteúdo: blogueiros, escritores e criadores de conteúdo podem usar o Softr para construir sites envolventes com blogs, galerias e conteúdo interativo integrados.

blogueiros, escritores e criadores de conteúdo podem usar o Softr para construir sites envolventes com blogs, galerias e conteúdo interativo integrados. Organizações e organizações sem fins lucrativos: organizações sem fins lucrativos podem criar portais de doações, inscrições em eventos e sites de membros para se conectarem com seus apoiadores e membros.

organizações sem fins lucrativos podem criar portais de doações, inscrições em eventos e sites de membros para se conectarem com seus apoiadores e membros. Educadores: Professores e educadores podem usar o Softr para desenvolver cursos online, plataformas educacionais e recursos de aprendizagem interativos.

Professores e educadores podem usar o Softr para desenvolver cursos online, plataformas educacionais e recursos de aprendizagem interativos. Freelancers e agências: Freelancers e agências podem criar e personalizar rapidamente aplicativos web para seus clientes, oferecendo uma solução econômica e eficiente.

Freelancers e agências podem criar e personalizar rapidamente aplicativos web para seus clientes, oferecendo uma solução econômica e eficiente. Empresas de comércio eletrônico: os empreendedores de comércio eletrônico podem utilizar o Softr para abrir lojas online, gerenciar listas de produtos e facilitar transações seguras.

os empreendedores de comércio eletrônico podem utilizar o Softr para abrir lojas online, gerenciar listas de produtos e facilitar transações seguras. Designers: Os designers podem transformar suas visões criativas em aplicativos web funcionais usando os recursos de layout e personalização de design do Softr.

Os designers podem transformar suas visões criativas em aplicativos web funcionais usando os recursos de layout e personalização de design do Softr. Indivíduos com experiência em tecnologia: Mesmo aqueles com experiência limitada em codificação podem usar o Softr para criar aplicativos da web adaptados às suas necessidades e ideias específicas.

Softr x AppMaster

Softr e AppMaster são atores proeminentes no espaço de desenvolvimento no-code, mas atendem a diferentes aspectos de criação e desenvolvimento de aplicativos.

Softr se concentra em capacitar os usuários a criar aplicativos web com facilidade, oferecendo uma interface amigável e uma variedade de modelos. É adequado para indivíduos e pequenas empresas que desejam criar rapidamente sites, páginas de destino e aplicativos da Web interativos, sem a necessidade de extensas habilidades de codificação.

Por outro lado, AppMaster é uma plataforma no-code de ponta que permite aos usuários criar vários aplicativos, incluindo sistemas de back-end, aplicativos da web e aplicativos móveis. Ao contrário de muitas outras ferramentas no espaço no-code, AppMaster cobre todo o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos, desde o design de modelos de dados até a implantação de aplicativos totalmente funcionais. Essa abordagem abrangente diferencia AppMaster e o torna uma escolha atraente para empresas e indivíduos que buscam construir aplicativos complexos e ricos em recursos sem a codificação tradicional.

Um dos recursos de destaque do AppMaster é seu BP Designer visual, que permite aos usuários criar visualmente processos de negócios, modelos de dados e endpoints de API REST para aplicativos de back-end. Isso permite que os usuários projetem a lógica e o fluxo de seus aplicativos de forma intuitiva, sem precisar escrever códigos complexos. Da mesma forma, o Web BP Designer e o Mobile BP Designer fornecem a mesma abordagem visual para projetar lógica de negócios para aplicativos web e móveis.

O suporte do AppMaster para vários tipos de aplicativos é digno de nota. Os usuários podem aproveitar a interface drag-and-drop para aplicativos da web para criar interfaces de usuário e componentes interativos. Para aplicativos móveis, a plataforma oferece uma estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, permitindo aos usuários criar aplicativos móveis que podem ser implantados em ambas as plataformas.

Além disso, a capacidade do AppMaster de gerar arquivos binários executáveis ​​ou código-fonte o diferencia de outras plataformas no-code. Isso significa que os usuários podem implantar aplicativos na nuvem e hospedá-los no local, oferecendo maior flexibilidade e controle sobre a infraestrutura de seus aplicativos. A geração automática de documentação Swagger pela plataforma para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados agiliza ainda mais o processo de desenvolvimento.

Com foco em escalabilidade e desempenho, as aplicações backend do AppMaster são geradas utilizando a linguagem de programação Go , conhecida por sua eficiência e escalabilidade. Isso garante que os aplicativos criados na plataforma possam lidar com casos de uso de alta carga e demandas de nível empresarial.

Embora o Softr se destaque na simplificação da criação de aplicativos da Web para um público amplo, AppMaster vai além, oferecendo uma solução full-stack que atende a vários tipos de aplicativos, tornando-o uma escolha atraente para empresas e indivíduos que desejam criar aplicativos mais poderosos e ricos em recursos. formulários.