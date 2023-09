Os formulários são parte integrante de muitas empresas e organizações. Seja para capturar informações de clientes, coletar feedback ou realizar pesquisas, a coleta de dados por meio de formulários on-line é crucial. Mas o processo tradicional de construção de formulários muitas vezes requer habilidades de codificação, o que pode ser uma barreira significativa para indivíduos não técnicos. É aqui que entra Jotform Apps, revolucionando a criação de formulários com sua plataforma sem código intuitiva e fácil de usar.

Jotform Apps foi fundado por Aytekin Tank em 2006. Reconhecendo a necessidade de um criador de aplicativos fácil de usar, Tank buscou simplificar o processo de criação de formulários para indivíduos sem experiência em codificação. Começando como um projeto paralelo, os Aplicativos Jotform rapidamente ganharam popularidade e se transformaram em uma plataforma completa, atendendo milhões de usuários em todo o mundo.

Como funciona?

Jotform Apps oferece uma experiência de criação de aplicativos no-code que permite aos usuários criar formulários online dinâmicos sem escrever uma única linha de código. Aqui está um resumo de como funciona:

Criador de Formulários Arrastar e Soltar: Jotform Apps fornece uma interface amigável onde você pode criar aplicativos simplesmente arrastando e soltando elementos de formulário. Esses elementos incluem campos de entrada, caixas de seleção, botões de opção e menus suspensos. Os usuários também podem personalizar a aparência dos formulários com modelos pré-concebidos ou com sua própria marca. Lógica Condicional: Jotform Apps permite aos usuários adicionar lógica condicional aos seus formulários, tornando-os mais dinâmicos e interativos. Com esse recurso, os usuários podem definir regras para mostrar ou ocultar determinados campos do formulário com base nas respostas dadas pelo respondente do formulário. Integração e Automação: Os Aplicativos Jotform integram-se perfeitamente com diversas ferramentas e plataformas de terceiros, permitindo que os usuários automatizem seus processos de formulários. Desde o envio de respostas de formulários para o Planilhas Google, a criação de tarefas em sistemas de gerenciamento de projetos ou até mesmo a aceitação de pagamentos via PayPal ou Stripe, os Aplicativos Jotform oferecem uma ampla gama de integrações para otimizar fluxos de trabalho. Colaboração: Colaborar com membros da equipe, clientes ou partes interessadas é facilitado com Jotform Apps. Os usuários podem compartilhar formulários para revisão e feedback, atribuir tarefas e acompanhar o progresso. Os recursos de colaboração em tempo real garantem uma comunicação tranquila e uma construção eficiente de formulários. Envio de Formulários e Gerenciamento de Dados: Depois que um formulário é criado e publicado, Jotform Apps oferece múltiplas opções para envio de formulários, incluindo incorporação de formulários em sites, compartilhamento de links ou envio direto por e-mail. A plataforma também oferece um sistema intuitivo de gerenciamento de dados que permite aos usuários visualizar, filtrar, classificar e exportar respostas de formulários para análise e relatórios.

Características principais

Análises integradas: Jotform Apps oferece análises integradas que fornecem insights valiosos sobre envios de formulários, taxas de conversão e comportamento do usuário. A análise desses dados ajuda os usuários a entender melhor seu público e a otimizar seus formulários para obter melhores resultados.

Jotform Apps oferece análises integradas que fornecem insights valiosos sobre envios de formulários, taxas de conversão e comportamento do usuário. A análise desses dados ajuda os usuários a entender melhor seu público e a otimizar seus formulários para obter melhores resultados. Capacidade de resposta móvel: Jotform Apps garante que os formulários criados na plataforma sejam totalmente responsivos e compatíveis com todos os dispositivos. Quer sejam acessados ​​de um computador desktop, tablet ou smartphone, os formulários serão ajustados automaticamente para fornecer uma experiência de usuário perfeita.

Jotform Apps garante que os formulários criados na plataforma sejam totalmente responsivos e compatíveis com todos os dispositivos. Quer sejam acessados ​​de um computador desktop, tablet ou smartphone, os formulários serão ajustados automaticamente para fornecer uma experiência de usuário perfeita. Notificações condicionais: os usuários podem configurar notificações condicionais para receber alertas ou notificações com base em respostas específicas de formulários. Esse recurso permite acompanhamentos oportunos, automatiza notificações por e-mail e garante uma comunicação eficiente entre os remetentes e os proprietários dos formulários.

os usuários podem configurar notificações condicionais para receber alertas ou notificações com base em respostas específicas de formulários. Esse recurso permite acompanhamentos oportunos, automatiza notificações por e-mail e garante uma comunicação eficiente entre os remetentes e os proprietários dos formulários. Automação de fluxo de trabalho: Jotform Apps permite que os usuários automatizem seus fluxos de trabalho configurando regras e ações personalizadas. Isso inclui o envio automático de e-mails de confirmação, atribuição de tarefas aos membros da equipe, atualização de planilhas ou geração de relatórios em PDF com base nos envios de formulários.

Jotform Apps permite que os usuários automatizem seus fluxos de trabalho configurando regras e ações personalizadas. Isso inclui o envio automático de e-mails de confirmação, atribuição de tarefas aos membros da equipe, atualização de planilhas ou geração de relatórios em PDF com base nos envios de formulários. Marca personalizada: os usuários podem personalizar totalmente o design de seus formulários para combinar com a identidade de sua marca. Com temas, cores, fontes e logotipos personalizáveis, as empresas podem criar formulários com aparência profissional que se alinham à imagem de sua marca.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Quem pode usá-lo?

Jotform Apps é uma plataforma que muitos usuários de diferentes setores e profissões podem utilizar. Aqui estão alguns exemplos de quem pode se beneficiar com o uso dos Aplicativos Jotform:

Pequenas Empresas e Startups: Jotform Apps oferece a pequenas empresas e startups uma maneira econômica e eficiente de criar e gerenciar formulários e aplicativos online. Desde geração de leads e feedback de clientes até inscrições em eventos e formulários de pedidos, Jotform Apps oferece as ferramentas para agilizar processos essenciais sem conhecimento de codificação.

Jotform Apps oferece a pequenas empresas e startups uma maneira econômica e eficiente de criar e gerenciar formulários e aplicativos online. Desde geração de leads e feedback de clientes até inscrições em eventos e formulários de pedidos, Jotform Apps oferece as ferramentas para agilizar processos essenciais sem conhecimento de codificação. Organizações sem fins lucrativos: As organizações sem fins lucrativos geralmente dependem da coleta de doações, inscrições de voluntários e inscrições em eventos. Jotform Apps simplifica esses processos, permitindo que organizações sem fins lucrativos criem formulários com aparência profissional integrando-se perfeitamente com seus sistemas e bancos de dados existentes. Isto permite que as organizações sem fins lucrativos se concentrem mais na sua missão e menos nas tarefas administrativas.

As organizações sem fins lucrativos geralmente dependem da coleta de doações, inscrições de voluntários e inscrições em eventos. Jotform Apps simplifica esses processos, permitindo que organizações sem fins lucrativos criem formulários com aparência profissional integrando-se perfeitamente com seus sistemas e bancos de dados existentes. Isto permite que as organizações sem fins lucrativos se concentrem mais na sua missão e menos nas tarefas administrativas. Instituições educacionais: Escolas, faculdades e universidades podem utilizar os Aplicativos Jotform para criar formulários de admissão, matrículas de estudantes, pesquisas e questionários. A interface amigável da plataforma facilita para educadores e administradores coletar, organizar e analisar dados de alunos e pais sem esforço.

Escolas, faculdades e universidades podem utilizar os Aplicativos Jotform para criar formulários de admissão, matrículas de estudantes, pesquisas e questionários. A interface amigável da plataforma facilita para educadores e administradores coletar, organizar e analisar dados de alunos e pais sem esforço. Freelancers e Consultores: Os Aplicativos Jotform fornecem uma ferramenta valiosa para freelancers e consultores que precisam capturar informações de clientes, realizar pesquisas ou coletar feedback. Com sua ampla variedade de campos de formulário personalizáveis ​​e recursos exclusivos de criação de formulários, os profissionais podem criar formulários personalizados que se alinham com suas ofertas de serviços específicas.

Os Aplicativos Jotform fornecem uma ferramenta valiosa para freelancers e consultores que precisam capturar informações de clientes, realizar pesquisas ou coletar feedback. Com sua ampla variedade de campos de formulário personalizáveis ​​e recursos exclusivos de criação de formulários, os profissionais podem criar formulários personalizados que se alinham com suas ofertas de serviços específicas. Planejadores de Eventos: Desde confirmações de presença e inscrições de participantes até formulários e coleta de feedback, os planejadores de eventos podem agilizar seus processos de gerenciamento de eventos com os Aplicativos Jotform. Oferece recursos como integração de pagamento e lógica condicional, permitindo que os planejadores de eventos criem formulários dinâmicos e interativos que melhoram a experiência do participante.

Aplicativos Jotform x AppMaster

Em relação às plataformas sem código , Jotform Apps e AppMaster são duas opções poderosas que atendem a diferentes necessidades. Jotform Apps é especializado na criação de formulários, oferecendo uma interface amigável para criar e personalizar formulários online sem nenhum conhecimento de codificação. Por outro lado, AppMaster leva o desenvolvimento no-code para o próximo nível, permitindo que os usuários criem visualmente aplicativos backend, web e móveis, com controle total sobre modelos de dados, lógica de negócios e design de UI.

Embora Jotform Apps seja excelente na criação de formulários, seus recursos são limitados à criação e gerenciamento de formulários. Por outro lado, AppMaster oferece uma plataforma abrangente para a criação de aplicativos back-end, web e móveis totalmente funcionais. Com AppMaster, os usuários podem projetar modelos de dados visualmente, definir processos de negócios e criar componentes de UI usando recursos drag-and-drop. A plataforma permite que as empresas criem aplicativos complexos com fluxos de trabalho e interações dinâmicas sem escrever uma única linha de código. Além disso, AppMaster gera arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte, permitindo que os usuários hospedem aplicativos no local para maior segurança e controle.

Os aplicativos backend do AppMaster são gerados usando a linguagem de programação Go (golang), enquanto os aplicativos web utilizam a estrutura Vue3 com JavaScript ou TypeScript . Os aplicativos móveis aproveitam a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Várias tecnologias garantem que os usuários possam criar aplicativos poderosos e de alto desempenho em diferentes plataformas.

Jotform Apps é adequado para indivíduos ou organizações que criam e gerenciam facilmente formulários e aplicativos online. Por outro lado, AppMaster oferece uma solução no-code mais abrangente, capacitando os usuários a criar aplicativos back-end, web e móveis com controle total sobre modelos de dados, lógica de negócios e design de UI. A escolha entre Jotform Apps e AppMaster depende das necessidades e objetivos específicos do usuário ou organização.