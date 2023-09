I moduli sono parte integrante di molte aziende e organizzazioni. Che si tratti di acquisire informazioni sui clienti, raccogliere feedback o condurre sondaggi, la raccolta di dati tramite moduli online è fondamentale. Ma il processo tradizionale di costruzione delle forme spesso richiede competenze di codifica, che possono rappresentare un ostacolo significativo per gli individui non tecnici. È qui che entra in gioco Jotform Apps, rivoluzionando la creazione di moduli con la sua piattaforma senza codice intuitiva e facile da usare.

Jotform Apps è stata fondata da Aytekin Tank nel 2006. Riconoscendo la necessità di uno strumento per la creazione di app facile da usare, Tank mirava a semplificare il processo di creazione dei moduli per le persone senza competenze di codifica. Iniziando come progetto parallelo, Jotform Apps ha rapidamente guadagnato popolarità ed è diventata una piattaforma a tutti gli effetti, servendo milioni di utenti in tutto il mondo.

Come funziona?

Jotform Apps offre un'esperienza di creazione di app no-code che consente agli utenti di creare moduli online dinamici senza scrivere una sola riga di codice. Ecco una ripartizione di come funziona:

Generatore di moduli drag-and-drop: Jotform Apps fornisce un'interfaccia intuitiva in cui puoi creare app semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi del modulo. Questi elementi includono campi di input, caselle di controllo, pulsanti di opzione e menu a discesa. Gli utenti possono anche personalizzare l'aspetto dei moduli con modelli predefiniti o con il proprio marchio. Logica condizionale: le app Jotform consentono agli utenti di aggiungere logica condizionale ai propri moduli, rendendoli più dinamici e interattivi. Con questa funzione, gli utenti possono impostare regole per mostrare o nascondere determinati campi del modulo in base alle risposte fornite dal rispondente del modulo. Integrazione e automazione: le app Jotform si integrano perfettamente con vari strumenti e piattaforme di terze parti, consentendo agli utenti di automatizzare i processi dei moduli. Dall'invio di risposte ai moduli a Fogli Google, alla creazione di attività nei sistemi di gestione dei progetti o persino all'accettazione di pagamenti tramite PayPal o Stripe, Jotform Apps offre un'ampia gamma di integrazioni per ottimizzare i flussi di lavoro. Collaborazione: collaborare con i membri del team, i clienti o le parti interessate è semplificato con le app Jotform. Gli utenti possono condividere moduli per revisione e feedback, assegnare attività e monitorare i progressi. Le funzionalità di collaborazione in tempo reale garantiscono una comunicazione fluida e una creazione efficiente di moduli. Invio di moduli e gestione dei dati: una volta creato e pubblicato un modulo, le app Jotform forniscono più opzioni per l'invio di moduli, incluso l'incorporamento di moduli su siti Web, la condivisione di collegamenti o l'invio direttamente tramite e-mail. La piattaforma offre anche un intuitivo sistema di gestione dei dati che consente agli utenti di visualizzare, filtrare, ordinare ed esportare le risposte dei moduli per l'analisi e il reporting.

Caratteristiche principali

Analisi integrata: Jotform Apps offre analisi integrate che forniscono preziose informazioni sull'invio di moduli, sui tassi di conversione e sul comportamento degli utenti. L'analisi di questi dati aiuta gli utenti a comprendere meglio il proprio pubblico e a ottimizzare i moduli per ottenere risultati migliori.

le app Jotform garantiscono che i moduli creati sulla piattaforma siano completamente reattivi e compatibili con tutti i dispositivi. Sia che si acceda da un computer desktop, tablet o smartphone, i moduli si adatteranno automaticamente per fornire un'esperienza utente fluida.

gli utenti possono impostare notifiche condizionali per ricevere avvisi o notifiche in base a risposte specifiche del modulo. Questa funzionalità consente follow-up tempestivi, automatizza le notifiche e-mail e garantisce una comunicazione efficiente tra gli autori dei moduli e i proprietari dei moduli.

le app Jotform consentono agli utenti di automatizzare i propri flussi di lavoro impostando regole e azioni personalizzate. Ciò include l'invio automatico di e-mail di conferma, l'assegnazione di attività ai membri del team, l'aggiornamento di fogli di calcolo o la generazione di report PDF basati sull'invio di moduli.

gli utenti possono personalizzare completamente il design dei moduli per adattarlo all'identità del marchio. Con temi, colori, caratteri e loghi personalizzabili, le aziende possono creare moduli dall'aspetto professionale in linea con l'immagine del proprio marchio.

Chi può usarlo?

Jotform Apps è una piattaforma che molti utenti di diversi settori e professioni possono utilizzare. Ecco alcuni esempi di chi può trarre vantaggio dall'utilizzo delle app Jotform:

Piccole imprese e startup: Jotform Apps fornisce alle piccole imprese e alle startup un modo economico ed efficiente per creare e gestire moduli e app online. Dalla generazione di lead e feedback dei clienti alle registrazioni di eventi e moduli d'ordine, Jotform Apps offre gli strumenti per semplificare i processi essenziali senza competenze di codifica.

Organizzazioni no profit: le organizzazioni no profit spesso si affidano alla raccolta di donazioni, registrazioni di volontari e iscrizioni a eventi. Le app Jotform semplificano questi processi, consentendo alle organizzazioni non profit di creare moduli dall'aspetto professionale integrandosi perfettamente con i sistemi e i database esistenti. Ciò consente alle organizzazioni non profit di concentrarsi maggiormente sulla propria missione e meno sui compiti amministrativi.

Istituti educativi: scuole, college e università possono utilizzare le app Jotform per creare moduli di ammissione, registrazione degli studenti, sondaggi e quiz. L'interfaccia intuitiva della piattaforma consente a educatori e amministratori di raccogliere, organizzare e analizzare facilmente i dati di studenti e genitori.

Liberi professionisti e consulenti: le app Jotform forniscono uno strumento prezioso per liberi professionisti e consulenti che necessitano di acquisire informazioni sui clienti, condurre sondaggi o raccogliere feedback. Grazie all'ampia gamma di campi modulo personalizzabili e alle esclusive funzionalità di creazione di moduli, i professionisti possono creare moduli su misura in linea con le loro offerte di servizi specifici.

Organizzatori di eventi: dagli RSVP e dalle registrazioni dei partecipanti ai moduli di feedback e alla raccolta di feedback, gli organizzatori di eventi possono semplificare i processi di gestione degli eventi con le app Jotform. Offre funzionalità come l'integrazione dei pagamenti e la logica condizionale, consentendo agli organizzatori di eventi di creare moduli dinamici e interattivi che migliorano l'esperienza dei partecipanti.

App Jotform e AppMaster

Per quanto riguarda le piattaforme senza codice , le app Jotform e AppMaster sono due potenti opzioni che soddisfano esigenze diverse. Jotform Apps è specializzato nella creazione di moduli, offrendo un'interfaccia intuitiva per la creazione e la personalizzazione di moduli online senza alcuna conoscenza di codifica. D'altro canto, AppMaster porta lo sviluppo no-code a un livello superiore consentendo agli utenti di creare visivamente applicazioni backend, web e mobili, con il pieno controllo su modelli di dati, logica di business e progettazione dell'interfaccia utente.

Sebbene Jotform Apps eccelle nella creazione di moduli, le sue capacità sono limitate alla creazione e gestione dei moduli. D'altra parte, AppMaster offre una piattaforma completa per la creazione di applicazioni backend, web e mobili completamente funzionali. Con AppMaster, gli utenti possono progettare visivamente modelli di dati , definire processi aziendali e creare componenti dell'interfaccia utente utilizzando funzionalità drag-and-drop. La piattaforma consente alle aziende di creare applicazioni complesse con flussi di lavoro e interazioni dinamici senza scrivere una singola riga di codice. Inoltre, AppMaster genera file binari eseguibili o persino codice sorgente, consentendo agli utenti di ospitare applicazioni in sede per una maggiore sicurezza e controllo.

Le applicazioni backend di AppMaster vengono generate utilizzando il linguaggio di programmazione Go (golang), mentre le applicazioni web utilizzano il framework Vue3 con JavaScript o TypeScript . Le applicazioni mobili sfruttano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Varie tecnologie garantiscono agli utenti la possibilità di creare applicazioni potenti e performanti su diverse piattaforme.

Le app Jotform sono adatte a individui o organizzazioni che creano e gestiscono facilmente moduli e app online. D'altro canto, AppMaster offre una soluzione no-code più completa, consentendo agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili con il pieno controllo su modelli di dati, logica di business e progettazione dell'interfaccia utente. La scelta tra le app Jotform e AppMaster dipende dalle esigenze e dagli obiettivi specifici dell'utente o dell'organizzazione.