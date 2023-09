Cargo: Presidente, CEO e Cofundador

Empresa: Salesforce

Educação: Bacharel em Administração de Empresas, University of Southern California

Ano da Fundação Salesforce: 1999

No mundo moderno do desenvolvimento de software , poucos indivíduos deixaram uma marca tão indelével quanto Marc Benioff, o visionário presidente, CEO e cofundador da Salesforce. Com uma carreira de décadas, a jornada de Benioff de um jovem programador a um líder tecnológico pioneiro tem sido simplesmente notável. Seu compromisso com a inovação e sua busca incansável por capacitar as empresas levaram à criação da Salesforce, uma plataforma revolucionária que transformou a forma como as organizações operam.

Jornada de carreira

A jornada de Marc Benioff no mundo da tecnologia começou com um espírito empreendedor que surgiu durante os anos do ensino médio. Ele demonstrou seu talento para a inovação ao vender seu primeiro aplicativo, "How to Juggle", por US$ 75, enquanto ainda estava no ensino médio. Aos 15 anos, em 1979, fundou a Liberty Software, mergulhando de cabeça no mundo do desenvolvimento de jogos. Ele criou e vendeu jogos como "Flapper" e "King Arthur's Heir" para o sistema Atari de 8 bits. Os royalties desses primeiros empreendimentos mostraram seu talento emergente e o ajudaram a financiar sua educação universitária.

Enquanto estudava na University of Southern California (USC), a paixão de Benioff pela tecnologia o levou a um estágio na Apple. Essa experiência alimentou ainda mais seu desejo de se destacar na indústria de tecnologia. Após se formar, ingressou na Oracle Corporation, iniciando uma fase transformadora em sua carreira. Ao longo de 13 anos na Oracle, Benioff desempenhou diversas funções, abrangendo vendas, marketing e desenvolvimento de produtos. Suas excepcionais habilidades e dedicação foram rapidamente reconhecidas, valendo-lhe o prestigiado título de Rookie of the Year da Oracle aos 23 anos de idade. Demonstrando sua rápida ascensão, apenas três anos depois, Benioff se tornou o indivíduo mais jovem na história da Oracle a alcançar a posição de vice-presidente, uma prova de seu talento excepcional e qualidades de liderança.

Fundando a Salesforce

Em 1999, Marc Benioff embarcou em uma jornada transformadora que moldaria a tecnologia empresarial moderna. Fundada no coração de um apartamento em São Francisco, a Salesforce surgiu como um empreendimento pioneiro. A liderança visionária de Benioff foi resumida em uma declaração de missão poderosa que declarava corajosamente “O Fim do Software”. Esta abordagem inovadora teve como objetivo revolucionar os paradigmas de software tradicionais, defendendo aplicações baseadas na web. Benioff engenhosamente empregou essa frase como uma estratégia de marketing de guerrilha, um chamado às armas contra o concorrente dominante de CRM em CD-ROM da época, a Siebel.

Sob a orientação de Benioff, os primeiros anos da Salesforce foram caracterizados por uma inovação incansável e um compromisso fervoroso em mudar a forma como as empresas interagiam com o software. Reconhecendo o potencial inexplorado do ambiente digital, ele expandiu as ofertas da Salesforce no início dos anos 2000. Seu pensamento visionário levou à concepção de uma plataforma revolucionária, capacitando os desenvolvedores a criar aplicativos que atendessem perfeitamente às suas necessidades exclusivas. Esta abordagem de plataforma marcou uma mudança de paradigma na indústria tecnológica, defendendo a democratização da criação de software e promovendo uma comunidade de inovação. A visão estratégica e a dedicação de Marc Benioff em convenções desafiadoras lançaram as bases para o sucesso da Salesforce, solidificando sua posição como uma força pioneira no mundo da tecnologia.

Estilo e Valores de Liderança

O estilo de liderança de Marc Benioff é caracterizado pelo seu compromisso inabalável com a inovação, a responsabilidade ética e a busca por mudanças positivas. Com um forte foco na promoção de uma cultura de igualdade e impacto social, Benioff levou a Salesforce à vanguarda da responsabilidade social corporativa. Os seus valores, profundamente enraizados na empatia e na compaixão, incutiram um sentido de propósito na organização, orientando-a para alcançar o sucesso empresarial e fazer contribuições significativas para a sociedade.

A abordagem de Benioff à liderança enfatiza a inclusão e o empoderamento de sua equipe. Promove um ambiente de trabalho aberto e colaborativo, valorizando diversas perspectivas e ideias. Como líder visionário, ele incentiva o pensamento ousado e incentiva sua equipe a desafiar as convenções para impulsionar a inovação. A transparência e a comunicação aberta são pilares fundamentais da sua filosofia de liderança, permitindo um forte sentimento de confiança e alinhamento em toda a organização.

Além disso, o compromisso de Benioff com a filantropia e o impacto social é uma prova da sua liderança orientada por valores. Suas iniciativas, como o modelo 1-1-1, em que a Salesforce doa 1% de seu patrimônio, produtos e tempo dos funcionários para causas beneficentes, refletem sua dedicação em criar mudanças positivas além dos limites do mundo dos negócios.

Impacto no mundo da tecnologia

O impacto de Marc Benioff no mundo da tecnologia tem sido profundo, sendo pioneiro num caminho de inovação que transformou a forma como as empresas operam e se envolvem com a tecnologia. Como visionário por trás do Salesforce, ele revolucionou os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e introduziu o conceito de entrega de software baseado em nuvem, desafiando o modelo tradicional de soluções locais. A ênfase de Benioff na plataforma como serviço (PaaS) e no desenvolvimento de aplicações através de interfaces visuais lançou as bases para o movimento no-code que está redefinindo a forma como o software é construído hoje.

