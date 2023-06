A Monster API introduziu uma plataforma inovadora que permite aos programadores aceder a uma extensa infraestrutura de GPU e a modelos de IA pré-treinados, possibilitados pela computação descentralizada. Esta nova abordagem facilita a criação rápida e económica de aplicações de IA com potenciais poupanças de até 90% quando comparada com os fornecedores tradicionais de cloud.

A plataforma inovadora fornece aos programadores um acesso económico aos mais recentes modelos de IA, como o Stable Diffusion, imediatamente. Utilizando a pilha abrangente da Monster API, incluindo uma camada de optimização, um orquestrador de computação, uma ampla infra-estrutura de GPU e APIs de inferência prontas a usar, os programadores podem criar aplicações melhoradas de IA em apenas alguns minutos. Além disso, eles podem personalizar esses modelos de linguagem grandes com seus conjuntos de dados.

Em comparação com os provedores de nuvem convencionais, como AWS, GCP e Azure, o Monster API oferece aos desenvolvedores uma alternativa mais barata para a implementação de modelos de IA. Saurabh Vij, CEO e co-fundador da Monster API, prevê um futuro onde os desenvolvedores podem liberar seu brilho e causar um impacto em escala global. Ele disse: "Até 2030, a IA terá impacto na vida de 8 bilhões de pessoas. Com a Monster API, o nosso maior desejo é ver os programadores deslumbrarem o universo, ajudando-os a dar vida às suas inovações numa questão de horas.

O Monster API elimina o incómodo de lidar com a infraestrutura de GPU, a contentorização, a configuração do cluster Kubernetes e a gestão de implementações de API escaláveis. Ao fazer isso, ele oferece a vantagem adicional de custos mais baixos. Um dos primeiros clientes relatou uma economia de mais de US$ 300.000 ao transferir suas cargas de trabalho de ML da AWS para a infraestrutura de GPU distribuída da API Monster.

A plataforma também apresenta uma solução de ajuste fino no-code para desenvolvedores, permitindo que eles aprimorem modelos de linguagem grandes (LLMs) sem nenhum problema. Simplifica o processo de desenvolvimento, permitindo que os programadores especifiquem hiperparâmetros e conjuntos de dados. Como resultado, os programadores podem afinar modelos de código aberto como o Llama e o StableLM, melhorando assim a qualidade da resposta para tarefas como a resposta a instruções e a classificação de textos. Esta abordagem atinge uma qualidade de resposta comparável à do ChatGPT, com um potencial de grande alcance para o futuro do desenvolvimento da IA.

Para os interessados em aproveitar o poder da computação descentralizada juntamente com uma abordagem no-code ao desenvolvimento de IA, o guia completo sobre o desenvolvimento de aplicações sem código e com pouco código oferece uma riqueza de conhecimentos. Para saber mais sobre a criação de aplicações com a plataforma AppMaster's user-friendly, no-code, inscreva-se para uma conta gratuita em studio.appmaster.io.