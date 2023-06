Monster API ha introdotto una piattaforma innovativa che consente agli sviluppatori di accedere a un'ampia infrastruttura di GPU e a modelli di IA pre-addestrati, grazie all'elaborazione decentralizzata. Questo nuovo approccio facilita la creazione rapida ed economica di applicazioni di intelligenza artificiale, con un risparmio potenziale fino al 90% rispetto ai tradizionali fornitori di cloud.

L'innovativa piattaforma offre agli sviluppatori un accesso conveniente ai più recenti modelli di IA, come Stable Diffusion, direttamente dalla scatola. Utilizzando lo stack completo di Monster API, che comprende un livello di ottimizzazione, un orchestratore di calcolo, un'ampia infrastruttura di GPU e API di inferenza pronte all'uso, gli sviluppatori possono creare applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale in pochi minuti. Inoltre, possono personalizzare questi modelli linguistici di grandi dimensioni con i loro set di dati.

Rispetto ai tradizionali fornitori di cloud come AWS, GCP e Azure, Monster API offre agli sviluppatori un'alternativa più economica per l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale. Saurabh Vij, CEO e co-fondatore di Monster API, immagina un futuro in cui gli sviluppatori possano liberare la loro genialità e avere un impatto su scala globale. Entro il 2030, l'intelligenza artificiale avrà un impatto sulla vita di 8 miliardi di persone. Con Monster API, il nostro desiderio finale è quello di vedere gli sviluppatori stupire l'universo aiutandoli a dare vita alle loro innovazioni in poche ore.

Monster API elimina il problema dell'infrastruttura GPU, della containerizzazione, della configurazione del cluster Kubernetes e della gestione di distribuzioni API scalabili. In questo modo, offre il vantaggio aggiuntivo di una riduzione dei costi. Uno dei primi clienti ha dichiarato di aver risparmiato oltre 300.000 dollari spostando i carichi di lavoro ML da AWS all'infrastruttura GPU distribuita di Monster API.

La piattaforma dispone anche di una soluzione di fine-tuning no-code per gli sviluppatori, che consente loro di migliorare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) senza alcun problema. Semplifica il processo di sviluppo consentendo agli sviluppatori di specificare iperparametri e set di dati. Di conseguenza, gli sviluppatori sono in grado di perfezionare modelli open-source come Llama e StableLM, migliorando così la qualità delle risposte per compiti come la risposta alle istruzioni e la classificazione dei testi. Questo approccio raggiunge una qualità di risposta paragonabile a quella di ChatGPT, con un potenziale di vasta portata per il futuro dello sviluppo dell'IA.

Per coloro che sono interessati a sfruttare la potenza dell'informatica decentralizzata insieme a un approccio no-code allo sviluppo dell'IA, la guida completa sullo sviluppo di applicazioni no-code e low-code offre una grande quantità di conoscenze.