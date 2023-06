Monster API heeft een baanbrekend platform geïntroduceerd dat ontwikkelaars toegang geeft tot een uitgebreide GPU-infrastructuur en vooraf getrainde AI-modellen, mogelijk gemaakt door gedecentraliseerd computergebruik. Deze nieuwe benadering vergemakkelijkt de snelle en kostenefficiënte creatie van AI-toepassingen met potentiële besparingen tot 90% in vergelijking met traditionele cloudproviders.

Het innovatieve platform biedt ontwikkelaars kosteneffectieve toegang tot de nieuwste AI-modellen, zoals Stable Diffusion, direct uit de doos. Door gebruik te maken van de uitgebreide stack van Monster API, waaronder een optimalisatielaag, een compute orchestrator, een uitgebreide GPU-infrastructuur en kant-en-klare inferentie-API's, kunnen ontwikkelaars in slechts enkele minuten AI-gebaseerde toepassingen bouwen. Bovendien kunnen ze deze grote taalmodellen aanpassen met hun datasets.

Vergeleken met conventionele cloudproviders zoals AWS, GCP en Azure, biedt Monster API ontwikkelaars een goedkoper alternatief voor het implementeren van AI-modellen. Saurabh Vij, CEO en medeoprichter van Monster API, ziet een toekomst voor zich waarin ontwikkelaars hun genialiteit de vrije loop kunnen laten en een wereldwijde impact kunnen hebben. Hij zei: "Tegen 2030 zal AI het leven van 8 miljard mensen beïnvloeden. Met Monster API is het onze ultieme wens om ontwikkelaars het universum te zien verblinden door hen te helpen hun innovaties binnen enkele uren tot leven te brengen.

Monster API elimineert het gedoe van GPU-infrastructuur, containerisatie, het opzetten van Kubernetes-clusters en het beheren van schaalbare API-implementaties. Daarbij biedt het het extra voordeel van lagere kosten. Een van de eerste klanten meldde besparingen van meer dan 300.000 dollar door hun ML workloads te verplaatsen van AWS naar Monster API's gedistribueerde GPU-infrastructuur.

Het platform heeft ook een no-code fine-tuning oplossing voor ontwikkelaars, waarmee ze grote taalmodellen (LLM's) kunnen verbeteren zonder gedoe. Het vereenvoudigt het ontwikkelingsproces doordat ontwikkelaars hyperparameters en datasets kunnen specificeren. Hierdoor kunnen ontwikkelaars open-source modellen zoals Llama en StableLM verfijnen en zo de responskwaliteit verbeteren voor taken zoals het beantwoorden van instructies en tekstclassificatie. Deze aanpak bereikt een responskwaliteit die vergelijkbaar is met die van ChatGPT, en heeft verreikende mogelijkheden voor de toekomst van AI-ontwikkeling.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het benutten van de kracht van gedecentraliseerd computergebruik in combinatie met een no-code benadering van AI-ontwikkeling, biedt de volledige gids over no-code, low-code app-ontwikkeling een schat aan kennis.