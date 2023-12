Microsoft lança iniciativa ambiciosa de futuro seguro para combater ameaças cibernéticas

À medida que a indústria tecnológica global enfrenta as crescentes incidências e dimensões das ameaças cibernéticas, a Microsoft lançou a Secure Future Initiative (SFI), um programa pioneiro criado para enfrentar de frente os desafios cibernéticos. Esta resposta surge na sequência do aumento da velocidade, escala e complexidade dos ataques cibernéticos que se tornaram um aspecto definidor do mundo moderno.

Num artigo documentado, o vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith, enfatizou a rápida evolução da tecnologia evidente no ano passado. Com os desenvolvimentos apoiados pela IA acelerando a inovação e remodelando as operações sociais, os delinquentes cibernéticos e os atacantes organizados colocam simultaneamente desafios assustadores aos protocolos de segurança e à estabilidade global.

Concebida como uma abordagem tripla, a Iniciativa Futuro Seguro reúne defesas baseadas em IA, avanços na engenharia de software e a implementação de normas internacionais para proteção civil contra riscos cibernéticos.

Expandindo o seu âmbito, a Microsoft planeia estabelecer um escudo cibernético imbuído de IA, encarregado de proteger os seus clientes e nações em todo o mundo. Procura extrapolar os seus mecanismos de proteção internos para fortalecer diretamente a segurança do cliente, apostando na IA para colmatar a lacuna atualmente estimada em 3 milhões de competências em segurança cibernética. Parte integrante deste esforço seria o Microsoft Security Copilot, alimentado por IA, projetado para identificar e combater ameaças e os recursos de detecção baseados em IA do Microsoft Defender for Endpoint, destinados a reforçar a proteção do dispositivo.

Além disso, a gigante tecnológica também está a trabalhar para garantir a segurança da IA ​​com base nos seus princípios de IA Responsável, com o objetivo de facilitar a progressão tecnológica, confirmando as salvaguardas incorporadas.

A segunda faceta desta iniciativa envolve a Microsoft aproveitar os avanços da engenharia de software visando padrões de segurança sem precedentes. Ele se concentra inflexivelmente no combate às ameaças emergentes, fortalecendo as defesas em todos os estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de software: código, teste, implantação e operação.

A gigante da tecnologia pretende ampliar a postura de segurança dos ataques baseados em identidade, refinando os processos de verificação de usuários, dispositivos e serviços em todo o seu conjunto. Ela pretende fazer a transição para uma arquitetura de sistema de gerenciamento de chaves inacessível quando os requisitos básicos de segurança derem errado. Além disso, o objetivo é reduzir para metade o tempo de mitigação da vulnerabilidade e promover a comunicação transparente de eventos em toda a indústria.

Por último, mas não menos importante, a Microsoft está determinada a acelerar a adoção de disposições de segurança a nível mundial. Esta iniciativa decorre da Convenção Digital de Genebra da empresa em 2017, que propõe princípios e normas que regem as ações online realizadas por atores estatais e não estatais. Apesar do reconhecimento do progresso feito por muitos governos desde então, a Microsoft sublinha a necessidade de um compromisso maior no futuro.

A empresa destaca a importância de uma condenação colectiva dos empreendimentos estatais que colocam em risco a integridade de infra-estruturas críticas, como cuidados de saúde, água, alimentos, energia e serviços em nuvem. A Microsoft insiste na importância de restringir ações que comprometam a segurança, integridade ou confidencialidade dos serviços em nuvem dentro das suas jurisdições. Além disso, apela à implementação de operações cibernéticas sem sobrecarregar aqueles que não são o alvo.

A Microsoft sublinha claramente a necessidade de os governos globais se unirem para responsabilizar aqueles que desrespeitam estas directrizes. Concluindo, é mais evidente do que nunca que a Iniciativa Futuro Seguro da Microsoft poderá virar o jogo na luta incansável contra as ameaças cibernéticas.