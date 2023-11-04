Microsoft запускает амбициозную инициативу «Безопасное будущее» для противодействия киберугрозам

В то время как мировая технологическая индустрия борется с растущим числом и масштабами киберугроз, Microsoft представила Инициативу безопасного будущего (SFI), новаторскую программу, созданную для прямого решения киберугроз. Этот ответ последовал за возросшей скоростью, масштабом и сложностью кибератак, которые стали определяющим аспектом современного мира.

В документальной статье вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит подчеркнул быстрое развитие технологий, очевидное за последний год. Поскольку разработки, поддерживаемые искусственным интеллектом, ускоряют инновации и меняют социальную деятельность, киберпреступники и организованные злоумышленники одновременно создают серьезные проблемы для протоколов безопасности и глобальной стабильности.

Инициатива «Безопасное будущее», задуманная как трехсторонний подход, объединяет оборону на основе искусственного интеллекта, достижения в области разработки программного обеспечения и внедрение международных норм по защите гражданского населения от киберрисков.

Расширяя сферу своей деятельности, Microsoft планирует создать киберщит с искусственным интеллектом, призванный защищать своих клиентов и страны по всему миру. Компания стремится экстраполировать свои внутренние защитные механизмы для непосредственного повышения безопасности клиентов, делая ставку на искусственный интеллект, который поможет преодолеть дефицит навыков в области кибербезопасности, который, по оценкам, составляет 3 миллиона человек. Неотъемлемой частью этого начинания будет Microsoft Security Copilot на базе искусственного интеллекта, предназначенный для выявления и противодействия угрозам, а также возможности обнаружения на основе искусственного интеллекта Microsoft Defender для конечных точек, направленные на усиление защиты устройств.

Кроме того, технологический гигант также работает над обеспечением безопасности ИИ на основе своих принципов ответственного ИИ, стремясь способствовать технологическому прогрессу путем подтверждения встроенных мер безопасности.

Второй аспект этой инициативы предполагает использование Microsoft достижений в области разработки программного обеспечения с целью достижения беспрецедентных стандартов безопасности. Он непреклонно фокусируется на борьбе с возникающими угрозами путем усиления защиты на всех этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения: кода, тестирования, развертывания и эксплуатации.

Технический гигант стремится усилить безопасность атак на основе личных данных путем совершенствования процессов проверки пользователей, устройств и сервисов во всем своем пакете. Он намерен перейти к недоступной архитектуре системы управления ключами, когда основные требования безопасности пойдут наперекосяк. Кроме того, цель состоит в том, чтобы вдвое сократить время устранения уязвимостей и способствовать обеспечению прозрачности отчетности о событиях в масштабах всей отрасли.

И последнее, но не менее важное: Microsoft полна решимости ускорить внедрение мер безопасности во всем мире. Эта инициатива вытекает из Женевской цифровой конвенции компании, принятой в 2017 году, в которой предлагаются принципы и нормы, регулирующие онлайн-действия, совершаемые государственными и негосударственными субъектами. Несмотря на признание прогресса, достигнутого с тех пор многими правительствами, Microsoft подчеркивает необходимость более значительных обязательств в дальнейшем.

Компания подчеркивает важность коллективного осуждения действий национальных государств, которые ставят под угрозу целостность критически важных инфраструктур, таких как здравоохранение, водоснабжение, питание, энергетика и облачные услуги. Microsoft настаивает на важности ограничения действий, которые ставят под угрозу безопасность, целостность или конфиденциальность облачных сервисов в пределах их юрисдикции. Более того, он призывает к осуществлению киберопераций, не обременяя тех, кто не является их целью.

Microsoft четко подчеркивает необходимость объединения усилий мировых правительств для привлечения к ответственности тех, кто игнорирует эти рекомендации. В заключение, более очевидно, чем когда-либо, что инициатива Microsoft Secure Future может изменить ситуацию в неустанной борьбе с киберугрозами.