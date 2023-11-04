مايكروسوفت تطلق مبادرة المستقبل الآمن الطموح لمواجهة التهديدات السيبرانية

في الوقت الذي تتصارع فيه صناعة التكنولوجيا العالمية مع تزايد حوادث وأبعاد التهديدات السيبرانية، كشفت مايكروسوفت النقاب عن مبادرة المستقبل الآمن (SFI)، وهو برنامج رائد تم إنشاؤه لمعالجة التحديات السيبرانية بشكل مباشر. وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب تزايد سرعة وحجم وتعقيد الهجمات السيبرانية التي أصبحت جانبًا محددًا للعالم الحديث.

في مقال موثق، أكد نائب رئيس شركة مايكروسوفت والرئيس براد سميث على التطور السريع للتكنولوجيا الواضح خلال العام الماضي. ومع التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الابتكار وإعادة تشكيل العمليات المجتمعية، يشكل الجانحون السيبرانيون والمهاجمون المنظمون في الوقت نفسه تحديات هائلة لبروتوكولات الأمن والاستقرار العالمي.

وتهدف مبادرة المستقبل الآمن، التي يُنظر إليها كنهج ثلاثي الأبعاد، إلى دمج الدفاعات التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي، والتقدم في هندسة البرمجيات، وتنفيذ المعايير الدولية لحماية المدنيين من المخاطر السيبرانية.

ولتوسيع نطاقها، تخطط مايكروسوفت لإنشاء درع إلكتروني مشبع بالذكاء الاصطناعي ومهمته حماية عملائها ودولها في جميع أنحاء العالم. وهي تسعى إلى استقراء آليات الحماية الداخلية الخاصة بها لتعزيز أمن العملاء بشكل مباشر، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الحالية في مهارات الأمن السيبراني والتي تقدر بنحو 3 ملايين. سيكون جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى هو Microsoft Security Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم لتحديد التهديدات ومواجهتها وإمكانيات الكشف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لـ Microsoft Defender for Endpoint، والتي تهدف إلى تعزيز حماية الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا على ضمان أمن الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، بهدف تسهيل التقدم التكنولوجي من خلال تأكيد الضمانات المضمنة.

ويتضمن الجانب الثاني من هذه المبادرة استفادة مايكروسوفت من اختراقات هندسة البرمجيات التي تهدف إلى تحقيق معايير أمنية غير مسبوقة. وهو يركز بشدة على مكافحة التهديدات الناشئة من خلال تحصين الدفاعات خلال جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات: التعليمات البرمجية، والاختبار، والنشر، والتشغيل.

يهدف عملاق التكنولوجيا إلى تضخيم الوضع الأمني ​​للهجمات القائمة على الهوية من خلال تحسين عمليات التحقق من المستخدم والجهاز والخدمة عبر مجموعته. إنها تعتزم الانتقال إلى بنية نظام إدارة المفاتيح التي لا يمكن الوصول إليها عندما تنحرف متطلبات الأمان الأساسية. علاوة على ذلك، فإن الهدف هو تقليل وقت تخفيف الثغرات الأمنية إلى النصف وتعزيز الإبلاغ الشفاف عن الأحداث على مستوى الصناعة.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن Microsoft عازمة على تسريع عملية استيعاب أحكام الأمان على مستوى العالم. تنبع هذه المبادرة من اتفاقية جنيف الرقمية للشركة في عام 2017، والتي تقترح المبادئ والقواعد التي تحكم الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الإنترنت. وعلى الرغم من الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته العديد من الحكومات منذ ذلك الحين، إلا أن مايكروسوفت تؤكد على الحاجة إلى التزام أكبر للمضي قدمًا.

وتؤكد الشركة على أهمية الإدانة الجماعية لتعهدات الدولة القومية التي تهدد سلامة البنى التحتية الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء والطاقة والخدمات السحابية. تصر Microsoft على أهمية تقييد الإجراءات التي تهدد أمان الخدمات السحابية أو سلامتها أو سريتها ضمن نطاق صلاحياتها القضائية. علاوة على ذلك، يدعو إلى تنفيذ العمليات السيبرانية دون إثقال كاهل غير المستهدفين.

تؤكد Microsoft بوضوح على ضرورة اجتماع الحكومات العالمية معًا لتحمل مسؤولية أولئك الذين يتجاهلون هذه الإرشادات. في الختام، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن مبادرة المستقبل الآمن التي أطلقتها مايكروسوفت قادرة على قلب الطاولة في المعركة التي لا هوادة فيها ضد التهديدات السيبرانية.