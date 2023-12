Construtores de aplicativos Android: técnicas avançadas

Compreendendo o básico

Desenvolver um aplicativo Android pode ser desafiador, especialmente se você estiver se aventurando nele sem nenhum conhecimento de programação. Felizmente, o surgimento de criadores de aplicativos sem código facilitou esse processo, transformando ideias impressionantes de aplicativos em realidade sem a necessidade de escrever qualquer código.

As plataformas No-code, como o nome sugere, permitem criar aplicativos sem escrever uma única linha de código. Essas plataformas oferecem um ambiente de desenvolvimento visual onde você pode projetar a interface do seu aplicativo e implementar sua funcionalidade arrastando e soltando elementos. Com isso, você pode se concentrar mais no que seu aplicativo pode fazer, em vez de se preocupar com linguagens de programação e sintaxe complexas.

Embora a funcionalidade básica das plataformas no-code seja geralmente simples e permita que qualquer pessoa crie aplicativos simples, o desenvolvimento de aplicativos geralmente requer uma compreensão mais forte de técnicas avançadas. Essas técnicas podem maximizar a funcionalidade, aprimorar a experiência do usuário e garantir a qualidade do seu aplicativo Android.

Antes de se aprofundar nas técnicas avançadas, uma de suas primeiras tarefas é escolher a plataforma no-code certa. Considere uma plataforma que forneça desenvolvimento contínuo de aplicativos móveis, ofereça funcionalidades avançadas e priorize a experiência e a segurança do usuário. Nesse sentido, o AppMaster é uma excelente escolha, distinguindo-se por seus poderosos recursos projetados para uma ampla gama de clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas.

Compreender os recursos e capacidades do AppMaster é crucial para maximizar seu potencial para o desenvolvimento de seu aplicativo. Não é apenas uma plataforma convencional no-code – o software permite criar tudo visualmente, desde back-end até aplicativos móveis. A plataforma gera aplicativos reais arquitetonicamente, executando testes, empacotando em contêineres docker e implantando na nuvem.

Desde o design da UI com componentes drag and drop até a criação de lógica de negócios para cada componente em seus respectivos designers de BP, AppMaster cuida de todas as suas necessidades. Ele também tem a capacidade de gerar e regenerar aplicativos do zero com eficiência sempre que os requisitos são modificados, eliminando o débito técnico. Um BP Designer visual integrado facilita a implementação visual de lógica de negócios complexa, em vez de codificação. AppMaster oferece compatibilidade com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário. Além de todos esses benefícios, garante escalabilidade incrível devido à natureza sem estado dos aplicativos de back-end que gera, tornando-o adequado para projetos de nível empresarial.

Agora que você conhece esses princípios básicos, as seções a seguir irão guiá-lo através de técnicas avançadas na criação de aplicativos Android usando construtores de aplicativos no-code, usando AppMaster como nossa ferramenta principal. As técnicas avançadas que exploraremos incluem integração com APIs e bancos de dados, aprimoramento da experiência do usuário, proteção do aplicativo Android, gerenciamento do processo de implantação e monitoramento e aproveitamento de outros recursos poderosos da plataforma AppMaster.

AppMaster como um construtor avançado de aplicativos Android

No mundo dos criadores de aplicativos Android, AppMaster se destaca como uma solução avançada que aproveita o poder da tecnologia no-code. Ele redefine o conceito de desenvolvimento de aplicativos Android, minimizando as complexidades técnicas e superando as limitações que as estruturas de codificação tradicionais impõem.

Em sua essência, AppMaster é uma plataforma de desenvolvimento completa voltada tanto para desenvolvedores experientes quanto para usuários não técnicos. Independentemente da sua perspicácia técnica, AppMaster fornece ferramentas para criar aplicativos Android funcionais com interfaces de usuário ricas e interativas e back-ends poderosos.

Construindo aplicativos Android sem escrever código

A chave por trás da habilidade do AppMaster no desenvolvimento de aplicativos Android está em sua interface drag-and-drop de última geração. A intuitividade e a simplicidade deste processo de design não apenas agilizam o fluxo de trabalho de desenvolvimento, mas também reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento.

No AppMaster, os desenvolvedores podem criar visualmente modelos de dados ou esquemas de banco de dados enquanto definem a lógica de negócios por meio de um processo que chamamos de Processos de Negócios (BP). O benefício adicional do BP Designer visual dá um salto adiante, permitindo que você forje a lógica de negócios de cada componente do designer Mobile BP sem escrever uma única linha de código. O botão 'Publicar' finaliza seu trabalho, permitindo que AppMaster cuide de todo o resto - gerando o código-fonte, compilando o aplicativo, executando testes e implantando-o.

A qualidade vem como padrão com AppMaster

Quando você cria seu aplicativo Android usando AppMaster, nada é deixado ao acaso: cada aplicativo passa por extensa compilação e testes, garantindo qualidade superior.

Com uma estrutura orientada a servidor baseada em tecnologias como Kotlin e Jetpack Compose, AppMaster garante que seus aplicativos Android atendam e superem os padrões estabelecidos. Acompanhado pela conveniência do desenvolvimento no-code, preenche a lacuna entre criatividade e conhecimento técnico.

Versatilidade do AppMaster para aplicativos Android

Elevando o jogo da versatilidade, AppMaster também permite que seus aplicativos interajam perfeitamente com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como um banco de dados primário. Combinado com o uso de aplicativos de back-end sem estado escaláveis ​​criados com Go , você pode esperar nada menos que desempenho e escalabilidade exemplares para seus casos de uso corporativos de alta carga até startups vizinhas.

O que adiciona uma camada extra de sofisticação é a capacidade do AppMaster de gerar automaticamente documentação swagger (API aberta) para os endpoints do servidor e scripts de migração para o esquema do banco de dados. Não importa quantas vezes os planos mudem, AppMaster pode gerar um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos, garantindo que você não acumule dívidas técnicas.

Personalizando sua jornada de aplicativo com AppMaster

A beleza do AppMaster reside na sua capacidade de personalização. Compreendendo que cada organização e cada projeto têm necessidades únicas, esta plataforma revolucionária oferece 6 planos de assinatura diferentes que vão desde aprendizagem e exploração sem nenhum custo até nível empresarial com uma infinidade de recursos para atender a projetos massivos.

Com as assinaturas Business+ and Enterprise, você ainda tem a opção de obter arquivos binários executáveis ​​ou o código-fonte, oferecendo flexibilidade para hospedar seus aplicativos no local. Isso proporciona o benefício sem precedentes de controle completo sobre sua infraestrutura de aplicativos.

Resumindo, AppMaster é mais do que uma plataforma no-code para a construção de aplicativos Android. É uma plataforma bem integrada e rica em recursos, projetada para capacitar desenvolvedores e não desenvolvedores a explorar e manifestar suas ideias criativas de desenvolvimento de aplicativos, mantendo níveis avançados de personalização, controle e qualidade de aplicativos.

Integrando APIs e bancos de dados

Ao desenvolver um aplicativo Android, um cenário frequentemente encontrado é integrá-lo a bancos de dados externos e APIs para aproveitar funcionalidades adicionais ou recuperar conjuntos de dados extensos. Com uma plataforma no-code como AppMaster, a integração perfeita de bancos de dados e APIs pode ser alcançada, tornando seu aplicativo verdadeiramente poderoso e baseado em dados.

Interfaces de programação de aplicativos (APIs)

APIs são essenciais para o funcionamento interno de um aplicativo. Eles permitem a comunicação de diferentes softwares, possibilitando o compartilhamento de funções e dados. Seja integrando a API do Google Maps para serviços de localização ou uma API meteorológica baseada em nuvem para obter informações meteorológicas em tempo real, as APIs desempenham um papel fundamental no enriquecimento de aplicativos com recursos adicionais.

AppMaster, como plataforma no-code líder, oferece recursos poderosos de gerenciamento de API. Ele permite criar APIs visualmente e projetar seu fluxo de trabalho. Isso é feito por meio da API BP Designer intuitiva, onde você pode definir esquemas de solicitação e resposta, validar dados de entrada, projetar processos de negócios e muito mais, tudo em uma interface visual de drag-and-drop. Isso facilita a utilização de APIs em seu aplicativo Android, sem escrever nenhum código real.

Lembre-se de que integrar APIs não envolve apenas adicionar funcionalidades ao seu aplicativo. Também significa lidar com o feedback e os erros que eles podem causar. Portanto, é crucial ter uma supervisão controlada sobre como cada API se comporta no aplicativo. AppMaster ajuda você a conseguir isso sem problemas, sem a necessidade de codificação complexa.

Bancos de dados

A integração do banco de dados é outro aspecto importante do desenvolvimento de aplicativos Android. Ele permite a persistência de dados, o que significa que os dados com os quais os usuários interagem em seu aplicativo são armazenados para uso futuro, mesmo quando o aplicativo é fechado ou reiniciado. Pode ser qualquer coisa, desde perfis pessoais de usuários até altas pontuações em jogos ou dados relacionados a negócios em um aplicativo corporativo.

AppMaster oferece suporte a bancos de dados compatíveis com Postgresql como método principal de armazenamento de dados. Você recebe uma interface visual intuitiva que permite projetar e gerenciar o esquema do seu banco de dados, garantindo que seus dados sejam organizados e estruturados de maneira ideal para as necessidades do seu aplicativo. Ao usar AppMaster, seus aplicativos de back-end podem interagir com os bancos de dados sem esforço. Tudo o que você precisa fazer é projetar visualmente seus modelos de dados e lógica de negócios no Backend BP Designer. É aqui que você pode controlar como o aplicativo lê, grava, atualiza e exclui dados armazenados no banco de dados. AppMaster também gera automaticamente scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo atualizações e alterações contínuas em seu modelo de dados.

Executando consultas SQL sem escrever código

Ao trabalhar com bancos de dados, às vezes você deseja recuperar ou modificar dados de maneiras personalizadas que vão além das operações padrão. Isso normalmente é feito usando consultas SQL. AppMaster permite executar consultas SQL em seus aplicativos Android sem escrever nenhum código. Você pode drag and drop o SQL Node em seu BP, fornecer os parâmetros necessários e a plataforma fará o resto. Isso lhe dá controle total sobre seus dados, semelhante ao que você poderia conseguir se estivesse escrevendo código SQL, mas de uma maneira mais intuitiva e fácil de usar.

Trabalhar com APIs e bancos de dados é crucial para criar aplicativos Android avançados e ricos em recursos. Embora a integração e o gerenciamento de APIs e bancos de dados possam ser complexos na codificação tradicional, plataformas no-code como AppMaster tornam essa tarefa extremamente simples e gerenciável, capacitando indivíduos não técnicos a trazer funcionalidades avançadas para seus aplicativos Android. Fornecendo uma interface de usuário visual e intuitiva e recursos avançados, AppMaster garante que sua aventura no domínio do desenvolvimento Android continue sendo uma jornada satisfatória e positiva.

Melhorias na experiência do usuário

No mundo do desenvolvimento de aplicativos, a experiência do usuário (UX) desempenha um papel crucial no sucesso ou fracasso do seu produto. Garantir uma UX envolvente e agradável é ainda mais importante em aplicações móveis, onde as interações precisam ser fluidas e intuitivas. Felizmente, o uso de plataformas no-code como AppMaster para desenvolvimento de aplicativos Android, abre uma grande variedade de oportunidades para refinar e aprimorar a jornada do usuário dentro do seu aplicativo.

Projetando com arrastar e soltar

A base para criar uma excelente experiência de usuário em um aplicativo móvel é o design de sua interface de usuário (IU). AppMaster oferece um sofisticado editor de interface de usuário de arrastar e soltar, onde você pode simplesmente projetar todos os aspectos da interface do seu aplicativo móvel, sem escrever uma única linha de código.

O editor de arrastar e soltar permite adicionar facilmente elementos, como botões, campos de texto, imagens ou reprodutores de vídeo, às telas do seu aplicativo. Você tem a liberdade de posicionar esses elementos onde quiser, criando layouts que combinam perfeitamente com sua visão. À medida que você arrasta, posiciona ou redimensiona um elemento, o editor ajusta automaticamente os demais ao seu redor, mantendo o equilíbrio visual e a simetria do seu design.

Componentes interativos

É essencial tornar seu aplicativo interativo e responsivo às ações do usuário, o que ajuda a manter os usuários envolvidos e a navegar em seu aplicativo sem esforço. Em uma estrutura de codificação tradicional, você precisaria escrever código para especificar o que acontece quando o usuário interage com um elemento na tela. AppMaster facilita esse processo com o designer Mobile Business Process (BP). O designer Mobile BP permite definir a lógica por trás de cada componente do seu aplicativo móvel. Você define 'eventos' ou 'gatilhos' que ocorrem quando um usuário interage com seu aplicativo e 'ações' que respondem a esses eventos. Isso torna mais fácil tornar seu aplicativo interativo, responsivo e envolvente.

Navegação perfeita

A navegação perfeita é parte fundamental de uma ótima experiência do usuário, especialmente para aplicativos complexos com múltiplas telas. Com AppMaster, você pode planejar visualmente o fluxo de navegação em sua aplicação, interligando diferentes telas e componentes de uma forma lógica e fácil de usar. O fluxo de navegação do seu aplicativo Android parecerá natural e intuitivo, resultando em uma experiência positiva para o usuário.

Publicação e teste

A fase de desenvolvimento não está completa sem testes rigorosos. Depois de criar sua interface de usuário ideal, adicionar elementos interativos e planejar a navegação de seu aplicativo, a próxima etapa é pressionar 'Publicar' e permitir que AppMaster gere o código-fonte do aplicativo automaticamente. Essa capacidade de gerar um aplicativo funcional a partir do seu design significa que você pode testar seu aplicativo imediatamente. Ele permite que você identifique antecipadamente quaisquer problemas ou gargalos de UX e melhore seu design.

AppMaster gera aplicações com framework Vue3 e JS/TS para aplicações web, e utiliza um framework orientado a servidor baseado em Kotlin e Jetpack Compose para Android, permitindo um produto final eficiente e escalável. Lembre-se de que a experiência do usuário é vital para o sucesso do seu aplicativo Android. O uso de uma plataforma avançada no-code como AppMaster pode tornar mais fácil o design de aplicativos envolventes e fáceis de usar, sem exigir nenhum conhecimento de programação. Com ferramentas e recursos projetados para simplificar o processo de construção de aplicativos e com foco na criação de uma experiência de usuário ideal, AppMaster é um aliado poderoso no desenvolvimento de aplicativos Android.

Protegendo seu aplicativo Android

Construir um aplicativo Android é uma coisa; garantir que seu aplicativo seja seguro é outro desafio. Com o aumento das ameaças à segurança cibernética e a privacidade sendo uma preocupação primordial, a necessidade de aplicativos móveis seguros não pode ser subestimada. No mundo dos criadores de aplicativos Android no-code, AppMaster se destaca com opções de segurança impressionantes.

Tradicionalmente, garantir a segurança em aplicações móveis envolve um amplo espectro de medidas, incluindo codificação segura, criptografia, aplicação imediata de atualizações e patches e adesão às melhores práticas gerais de segurança cibernética. Como uma plataforma no-code, AppMaster incorpora muitos desses princípios de segurança em seu espírito definidor, ao mesmo tempo que simplifica a implementação para os usuários.

Criptografia de dados

A criptografia garante que os dados armazenados ou transferidos sejam seguros e ilegíveis sem uma chave de criptografia. É uma das principais defesas contra violações ou roubos de dados indesejados. AppMaster facilita a criptografia para os desenvolvedores de aplicativos. A plataforma por trás do seu aplicativo Android aplica automaticamente a criptografia de dados em repouso e em trânsito, fornecendo uma camada extra de segurança aos dados do seu aplicativo. Isso significa que os dados armazenados em seu aplicativo e os dados enviados de seu aplicativo para o servidor ou vice-versa são criptografados, tornando-os ilegíveis caso caiam em mãos erradas.

APIs seguras

Incorporar APIs em seu aplicativo Android permite que você aproveite outros serviços e funcionalidades, mas também expõe vulnerabilidades potenciais se não for implementado com segurança. Uma das práticas avançadas para proteger seu aplicativo usando um construtor no-code como AppMaster é garantir que suas APIs sejam seguras.

Quando você cria aplicativos de backend ou processos de negócios no AppMaster, eles são automaticamente transformados em API REST e endpoints WSS. AppMaster gera automaticamente a documentação swagger (API aberta) para esses endpoints de servidor, permitindo integração de API segura e padronizada. A plataforma usa práticas de segurança de última geração para proteger esses endpoints, proporcionando tranquilidade para desenvolvedores e usuários.

Controle de acesso do usuário

O controle de acesso do usuário garante que apenas usuários autorizados tenham acesso a determinadas partes do aplicativo. Isso envolve a implementação de autenticação de usuário, controle de acesso baseado em funções e gerenciamento de sessões. AppMaster simplifica a implementação do controle de acesso do usuário em seu aplicativo Android. Ele se integra facilmente a serviços de autenticação externos ou oferece serviços integrados de autenticação de usuário. Além disso, a plataforma permite a criação de funções e permissões em trânsito, facilitando a aplicação do controle de acesso baseado em funções, que é fundamental para gerenciar quem obtém acesso a quais recursos no aplicativo.

Atualizações de segurança de aplicativos

À medida que as vulnerabilidades são descobertas, atualizações, patches ou correções são criadas para resolvê-las. Manter seu aplicativo atualizado garante que ele esteja protegido contra ameaças conhecidas. Na codificação tradicional, a aplicação de atualizações e patches pode ser complicada. Com AppMaster, esse processo é fácil e automatizado.

Quando você faz alterações no modelo do seu aplicativo, como atualizar um recurso do aplicativo ou resolver uma questão de segurança, AppMaster regenera seu aplicativo do zero, essencialmente aplicando as atualizações perfeitamente. Isso não apenas aumenta a segurança do seu aplicativo, mas também elimina qualquer dívida técnica no processo.

Proteger seu aplicativo Android desenvolvido com uma plataforma no-code como o AppMaster vai além das práticas comuns. À medida que a tecnologia avança, suas estratégias também devem avançar. Ao aproveitar plataformas no-code como AppMaster, você pode criar aplicativos Android seguros e de alto desempenho com mais rapidez e economia. As táticas avançadas mencionadas são apenas algumas maneiras de reforçar ainda mais a segurança de seus aplicativos e proteger os dados de seus usuários.

Implantação e monitoramento

Desenvolver um ótimo aplicativo Android não envolve apenas acertar seus recursos e garantir um design UI/UX suave. A implantação e o monitoramento são igualmente vitais para garantir que seu aplicativo não apenas funcione corretamente, mas também seja resiliente e gerenciável em um ambiente ativo. Ao criar aplicativos Android usando ferramentas no-code como AppMaster, a implantação e o monitoramento podem parecer tarefas assustadoras. No entanto, com poderosas capacidades integradas, estes processos estão longe de ser complicados.

Ao desenvolver um aplicativo com AppMaster, a implantação é tão fácil quanto pressionar o botão ‘Publicar’. A plataforma cuida de todo o trabalho braçal, compilando o aplicativo, executando testes, empacotando-o em contêineres Docker para back-end e implantando-o na nuvem. Além disso, AppMaster também gera scripts de migração para o esquema do banco de dados, o que é essencial para gerenciar alterações ao longo do ciclo de vida de uma aplicação.

De Blueprints a Aplicativos Executáveis

A plataforma AppMaster se destaca por seu conceito de 'blueprints', que representam visualmente o esquema do banco de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS. Quando você projeta seu aplicativo Android com esses projetos, AppMaster gera automaticamente o código-fonte.

Quando estiver pronto para implantar, pressionar o botão 'Publicar' inicia o processo: o código-fonte é montado, os aplicativos são compilados, os testes são executados e os aplicativos são empacotados em arquivos binários ou contêineres Docker para aplicativos de back-end. Dependendo do seu plano de assinatura do AppMaster, você pode obter arquivos binários ou até mesmo o código-fonte completo. Isso permite não apenas a implantação na nuvem, mas também oferece flexibilidade para hospedar aplicativos no local.

Monitorando seu aplicativo Android

Após a implantação, o monitoramento contínuo do seu aplicativo é fundamental para garantir que ele permaneça funcional e eficiente. Embora a ênfase nas ferramentas Android esteja frequentemente na criação e implantação de aplicativos, você também precisará de ferramentas abrangentes para monitorar e gerenciar seus aplicativos quando eles estiverem ativos. Embora AppMaster gere e implante seu aplicativo, você precisará empregar serviços de terceiros para monitoramento. Ferramentas como Firebase, Crashlytics ou New Relic podem ajudá-lo a monitorar seu aplicativo, garantindo rápida detecção e resolução de possíveis problemas.

Ajustando-se aos novos requisitos

Um dos benefícios exclusivos de usar uma plataforma no-code como AppMaster é a capacidade de ajustar seu aplicativo rapidamente de acordo com os novos requisitos. Graças ao conceito de ‘blueprints’, qualquer alteração nas especificações pode ser atualizada visualmente na plataforma. Com um clique novamente no botão 'Publicar', AppMaster pode gerar um novo conjunto de aplicativos considerando as alterações, tudo em menos de 30 segundos. Essa velocidade e flexibilidade significam que você pode implantar seu aplicativo rapidamente, adaptá-lo e escalá-lo de acordo com as mudanças nas necessidades de negócios. Tudo, desde a interface do aplicativo até seu back-end, pode ser ajustado e melhorado sem esforço.

A implantação e o monitoramento são partes críticas do processo de desenvolvimento de aplicativos Android. Aproveitar todo o potencial de uma plataforma no-code como AppMaster pode simplificar esses processos, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores e levando a aplicativos mais confiáveis ​​e eficientes.

Aproveitando recursos avançados do AppMaster para desenvolvimento de aplicativos Android

Um dos principais diferenciais da plataforma AppMaster é seu rico conjunto de recursos avançados. AppMaster vai além do básico de uma plataforma no-code e fornece um conjunto abrangente de funcionalidades que agilizam e simplificam o processo de criação de aplicativos, desde a concepção de ideias botânicas até aplicativos Android de alta qualidade.

Quer você seja um desenvolvedor experiente ou um empreendedor sem conhecimentos técnicos que deseja dar vida a uma ideia de aplicativo, esses recursos avançados podem ser imensamente benéficos e transformadores. Esta seção discutirá alguns desses recursos, elucidará como eles podem ser aplicados ao processo de desenvolvimento de aplicativos Android e exibirá seu impacto positivo no ciclo de desenvolvimento.

O poder dos designers de processos de negócios

Um dos recursos de destaque do AppMaster são seus Business Process Designers visuais. Em sua essência, AppMaster fornece designers de processos de negócios (BP) separados para aplicativos de back-end, web e móveis (chamados designer de BP de back-end, designer de BP da Web e designer de BP móvel, respectivamente), permitindo que você crie visualmente a lógica do seu aplicativo de uma forma simples e simples. maneira digerível. Para o desenvolvimento de aplicativos Android, o designer Mobile BP facilita a transformação do design da interface do usuário em um aplicativo totalmente operacional.

Essa ferramenta avançada permite projetar a lógica de cada componente do aplicativo móvel, adicionando interatividade à interface do usuário do seu aplicativo. Estas operações são acessíveis a não desenvolvedores devido à natureza visual da plataforma. Essencialmente, a lógica de negócios pode ser construída visualmente por meio da funcionalidade drag-and-drop, simplificando as facetas complexas da codificação em uma interface amigável.

Aplicativos de back-end compilados em Go

AppMaster se destaca por meio de seus aplicativos backend, que são gerados usando Go (golang). Por que isso importa? Bem, a eficiência, velocidade e simplicidade do Go o tornam uma excelente escolha para desenvolvimento de back-end. Com Go, AppMaster simplifica sistemas back-end complexos em tempo real, garantindo aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho.

Além disso, devido à natureza do Go como uma linguagem de programação compilada, os backends AppMaster podem ser extremamente eficientes e escalonáveis. Isto é particularmente importante numa era de computação em nuvem, onde a eficiência pode traduzir-se diretamente em poupanças de custos. Os aplicativos compilados em Go da plataforma são projetados para funcionar sem problemas, mesmo em circunstâncias de alta carga, sendo o Go estratégico para sustentar o desempenho e o crescimento do seu aplicativo.

Hospedagem local personalizável e escalável

AppMaster está empenhado em fornecer flexibilidade aos seus usuários. Por exemplo, a plataforma permite hospedagem local personalizável com a produção de arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte completo para assinaturas Business e Enterprise, respectivamente. Isso permite que você hospede seu aplicativo, garantindo controle total do uso dos dados e do servidor. Em um mundo onde a privacidade dos dados se tornou fundamental, hospedar seus aplicativos e dados no local pode ser uma vantagem significativa. Isso proporciona total governança e visibilidade sobre seus dados, garantindo que eles não sejam compartilhados ou gerenciados por serviços de terceiros.

Documentação automatizada do Swagger e scripts de migração

Documentar seu aplicativo, especialmente quando envolve endpoints de servidor, pode ser um processo complexo. Ainda assim, AppMaster automatiza essa operação fornecendo documentação Swagger (OpenAPI) gerada automaticamente para endpoints do servidor do seu aplicativo. Esta documentação é uma estrutura bem formada que descreve sucintamente endpoints do seu servidor e suas especificações, servindo como um único ponto de referência.

Por outro lado, AppMaster gera scripts de migração de esquema de banco de dados a cada alteração nos blueprints de sua aplicação, permitindo uma migração perfeita de banco de dados. Essa abordagem elimina as chances de introdução de dívida técnica em seus aplicativos. Mesmo que seja feita uma alteração nas especificações ou requisitos do seu aplicativo, AppMaster pode regenerar seus aplicativos do zero, mantendo-os atualizados.

Os recursos avançados do AppMaster são uma prova da capacidade da plataforma de atender a uma ampla gama de necessidades de desenvolvimento de aplicativos, desde aplicativos simples para startups até ecossistemas de aplicativos multifacetados para grandes empresas. Ao aproveitar esses recursos, o processo de desenvolvimento de seu aplicativo Android não é apenas simplificado, mas também flexível, escalonável e econômico.