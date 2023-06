O surgimento das plataformas No-Code

No passado, o desenvolvimento de software era um processo moroso e com muitos recursos, acessível apenas a programadores qualificados com um conhecimento profundo das linguagens de programação. O advento das plataformas low-code e no-code revolucionou consideravelmente a indústria, democratizando o desenvolvimento de aplicações e colocando a codificação ao alcance de utilizadores não técnicos.

As plataformas de desenvolvimento semcódigo proporcionam um ambiente visual, onde os utilizadores podem criar aplicações através de interfaces intuitivas de arrastar e largar, modelos pré-construídos e componentes prontos a utilizar. Permitem a rápida execução de projectos de software sem exigir o conhecimento de linguagens de programação complexas. Além disso, as plataformas no-code respondem a diversos casos de utilização, desde a criação de sítios Web simples e aplicações móveis até à gestão de bases de dados e à automatização de processos empresariais, o que as torna atractivas para uma vasta gama de sectores e funções.

A crescente popularidade das plataformas no-code pode ser atribuída à sua capacidade de reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento, os requisitos de recursos e os custos. Permitem a criação rápida de protótipos, em que os programadores podem rapidamente construir, testar e repetir protótipos funcionais antes de se comprometerem com a produção em grande escala. O desenvolvimento No-code também promove uma maior colaboração entre os membros da equipa técnica e não técnica, uma vez que simplifica a comunicação e facilita uma compreensão partilhada dos objectivos, restrições e requisitos do projeto.

Os pilares da prototipagem rápida com No-Code

A prototipagem rápida permite que os programadores e as equipas de produtos criem e aperfeiçoem rapidamente uma série de protótipos funcionais para uma aplicação de software, testando e validando o seu design, funcionalidade e usabilidade ao longo do processo. As plataformas No-code suportam a prototipagem rápida, permitindo que os utilizadores criem protótipos com o mínimo de tempo e esforço.

Eis os principais aspectos da prototipagem rápida com as plataformas no-code:

Interface de arrastar e largar: as plataformas No-code vêm muitas vezes equipadas com uma interface drag-and-drop que permite aos utilizadores criar e modificar componentes UI e UX com facilidade. Esta abordagem reduz o tempo e o esforço necessários para criar protótipos de aplicações.

Modelação visual de processos empresariais: as plataformas No-code permitem aos utilizadores criar e modificar processos empresariais visualmente, permitindo-lhes conceber a lógica da aplicação sem escrever código. Isto simplifica o processo de criação de protótipos de fluxos de trabalho e processos complexos, minimizando a curva de aprendizagem para utilizadores não técnicos.

Geração automatizada de código: À medida que os utilizadores concebem aplicações no ambiente visual da plataforma no-code, a plataforma gera código automaticamente em segundo plano. Isto elimina o trabalho manual normalmente envolvido na codificação, acelerando o tempo de desenvolvimento e tornando-o acessível a utilizadores não técnicos.

Colaboração em tempo real: as plataformas No-code dispõem frequentemente de ferramentas de colaboração incorporadas, permitindo que os membros da equipa contribuam para o projeto e façam a iteração de protótipos em simultâneo. Isto promove uma melhor comunicação, tomada de decisões e partilha de conhecimentos entre os membros da equipa, conduzindo a resultados mais bem sucedidos.

Teste e validação instantâneos: as plataformas No-code permitem aos utilizadores testar e validar instantaneamente os seus protótipos à medida que os constroem. Isso ajuda a detetar e corrigir erros no início do processo de desenvolvimento, evitando correções mais caras no futuro e garantindo um produto final mais refinado.

Porquê escolher AppMaster.io para prototipagem rápida

A AppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código concebida para criar aplicações backend, web e móveis utilizando ferramentas de design visual e geração automática de código. Reconhecido como um High Performer e Momentum Leader pela G2 em várias categorias no-code, AppMaster.io provou o seu valor no mercado.

Veja por que AppMaster.io é a escolha ideal para prototipagem rápida:

IDE abrangente: AppMaster.io fornece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) unificado para a criação de aplicativos da Web, móveis e de back-end, simplificando o processo de desenvolvimento e reduzindo a necessidade de várias ferramentas.

Visualização de modelos de dados: Com AppMaster.io, os utilizadores podem criar visualmente modelos de dados (esquema de base de dados) para as suas aplicações, simplificando o processo de definição de estruturas e relações de bases de dados.

Automatização de processos empresariais: O Business Process (BP) Designer em AppMaster.io permite aos utilizadores criar e modificar visualmente processos empresariais, permitindo-lhes conceber a lógica da aplicação sem escrever qualquer código. Isto é particularmente benéfico quando se trabalha em protótipos rápidos, uma vez que permite iterações e modificações rápidas.

Design de IU de arrastar e largar: Para aplicações Web e móveis, AppMaster.io apresenta uma interface drag-and-drop que permite aos utilizadores criar componentes de IU e definir a sua lógica comercial de forma eficiente. Isto acelera o processo de prototipagem e ajuda a dar vida às ideias mais rapidamente.

Escalável e de alto desempenho: As aplicações construídas em AppMaster.io são geradas utilizando Go (Golang) para backend, Vue3 para aplicações Web e Kotlin e SwiftUI para aplicações móveis, oferecendo um excelente desempenho e escalabilidade para uma vasta gama de casos de utilização.

Eliminação da dívida técnica e do aprisionamento: Ao contrário de outras plataformas no-code que podem deixar os utilizadores presos a um ecossistema específico, AppMaster.io oferece a possibilidade de exportar o código-fonte da sua aplicação, permitindo-lhe alojá-la no local ou utilizar outro fornecedor de infra-estruturas.

Opções de subscrição flexíveis: AppMaster.io oferece uma variedade de planos de subscrição, incluindo um nível gratuito que permite aos utilizadores explorar a plataforma sem qualquer custo. Isto facilita o arranque da prototipagem rápida para equipas de todas as dimensões e orçamentos.

Ao escolher AppMaster.io para prototipagem rápida, desfrutará de uma forma simples, eficiente e económica de dar vida à sua visão de software, independentemente dos seus conhecimentos técnicos.

Casos reais de utilização da prototipagem rápida No-Code

No-code Plataformas como AppMaster.io transformaram a maneira como as empresas abordam a prototipagem e o desenvolvimento de software, trazendo uma ampla gama de casos de uso no mundo real em vários setores. Alguns casos de uso notáveis para a prototipagem rápida do no-code são:

Desenvolvimento de aplicações móveis

Crie aplicações móveis ricas em características e totalmente funcionais para Android e iOS utilizando as ferramentas de design drag-and-drop e a modelação visual de processos empresariais, permitindo uma forma rápida e económica de levar a sua ideia de aplicação móvel do conceito à realidade.

Desenvolvimento de aplicações Web

Crie aplicações Web com capacidade de resposta que satisfaçam os diversos requisitos dos utilizadores, incluindo plataformas de comércio eletrónico, sistemas de gestão de conteúdos e portais de clientes. Com AppMaster.io, pode criar protótipos e desenvolver aplicações Web com facilidade, mesmo que não seja programador.

Sistemas de back-end para empresas

Conceba e desenvolva sistemas backend escaláveis para empresas de diferentes sectores, utilizando as ferramentas de design visual e a modelação de processos empresariais oferecidas por AppMaster.io.

Integração de dispositivos inteligentes

À medida que a Internet das Coisas (IoT) continua a ganhar proeminência, as plataformas no-code como AppMaster.io podem permitir que as empresas desenvolvam protótipos rápidos para aplicações que interagem com dispositivos inteligentes, gerem o processamento de dados e proporcionam uma experiência de utilizador perfeita.

No-code A prototipagem rápida não só permite um ciclo de desenvolvimento mais curto, como também reduz as barreiras à entrada de indivíduos com conhecimentos técnicos mínimos, permitindo que mais pessoas dêem vida às suas ideias inovadoras.

Começar a utilizar o AppMaster.io

Aproveite o poder e a simplicidade da prototipagem no-code com AppMaster.io e acelere o seu processo de desenvolvimento de aplicações. Para começar a usar o AppMaster.io, siga estas etapas simples:

Crie uma conta gratuita: Navegue até o site AppMaster .io e inscreva-se para obter uma conta gratuita. Isto permite-lhe aceder e explorar as funcionalidades da plataforma sem qualquer custo. Seleccione um Plano de Subscrição: Com base nos seus requisitos e no âmbito do projeto, escolha um dos seis planos de subscrição disponíveis, incluindo as opções gratuita, Startup, Startup+, Business, Business+ e Enterprise, cada uma oferecendo um conjunto personalizado de funcionalidades e recursos. Explore os recursos do AppMaster .io: Familiarize-se com as ferramentas de design intuitivas da plataforma, a modelagem visual de processos de negócios e outros recursos assistindo a tutoriais, participando de webinars e navegando pelos recursos disponíveis no site AppMaster .io. Crie um protótipo e desenvolva a sua aplicação: Comece a criar o protótipo da sua aplicação utilizando as funcionalidades, ferramentas e recursos de AppMaster .io. Colabore com a sua equipa, aperfeiçoe o protótipo e repita o design e a funcionalidade conforme necessário. Lançar e escalar: Assim que o protótipo da sua aplicação estiver refinado, testado e pronto para ser implementado, aproveite o potencial de expansão de AppMaster .io para garantir que consegue lidar com as crescentes exigências dos utilizadores e com os requisitos de desempenho máximo.

Com a plataforma AppMaster.io's no-code, a prototipagem rápida torna-se um processo contínuo e eficiente, permitindo que empresas e indivíduos concretizem as suas visões de uma forma económica. Comece hoje a sua viagem com AppMaster.io e experimente o poder de no-code na prototipagem rápida.