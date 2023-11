Como criar UIs multiplataforma com UI Builders?

Interfaces de usuário (UIs) multiplataforma são designs criados para plataformas e dispositivos como web, Android e iOS. O design de UI multiplataforma visa garantir experiências de usuário consistentes e funcionais em várias plataformas e sistemas operacionais. À medida que os usuários interagem cada vez mais com aplicativos e sites em diferentes dispositivos, designers e desenvolvedores precisam criar UIs que se adaptem a vários tamanhos de tela, resoluções e princípios de design específicos da plataforma.

Projetar para múltiplas plataformas pode ser desafiador e demorado. Os construtores de UI e as estruturas de plataforma cruzada surgiram como ferramentas valiosas para ajudar designers e desenvolvedores a enfrentar esses desafios, permitindo-lhes criar UIs visualmente impressionantes e responsivas de forma rápida e eficiente.

As vantagens dos construtores de UI

Os construtores de UI são ferramentas valiosas que ajudam designers e desenvolvedores a criar interfaces de usuário para múltiplas plataformas de forma rápida e eficiente. Aqui estão algumas vantagens de usar construtores de UI para criar UIs multiplataforma:

Tempo de desenvolvimento reduzido: os criadores de UI simplificam o processo de design com recursos de arrastar e soltar , componentes pré-construídos e modelos. Ao eliminar a codificação demorada, os designers e desenvolvedores podem se concentrar em refinar a experiência do usuário e responder aos comentários do usuário. Facilidade de uso: muitos construtores de UI não exigem grandes habilidades de programação, o que os torna acessíveis para não desenvolvedores. Isso permite que uma equipe mais ampla de designers e outras partes interessadas participem ativamente do processo de design da IU, levando a produtos com melhor design. Consistência de design entre plataformas: os criadores de UI permitem a implementação rápida de elementos de design consistentes (como fontes, cores e ícones) em várias plataformas. Isso garante que os usuários desfrutem de uma experiência perfeita durante todo o envolvimento com seu aplicativo, independentemente da plataforma ou dispositivo escolhido. Custos de manutenção reduzidos: ao usar um único construtor de UI para múltiplas plataformas, você pode manter facilmente a consistência visual e funcional do seu aplicativo. Isto resulta em custos de manutenção reduzidos e atualizações simplificadas quando são necessárias alterações. Pré-visualizações e colaboração em tempo real: os construtores de UI geralmente oferecem visualizações em tempo real e recursos de colaboração, permitindo que designers e desenvolvedores iterem em seus designs de forma rápida e eficaz. Isso simplifica o processo de design e garante um fluxo de trabalho tranquilo e eficiente.

Escolhendo o construtor de UI certo

Selecionar o construtor de UI certo pode fazer uma diferença significativa na criação de UIs multiplataforma eficientes e visualmente atraentes. Aqui estão alguns fatores para ajudá-lo a escolher o construtor de UI mais adequado para suas necessidades:

Fácil de usar: escolha um construtor de UI que seja fácil de navegar e entender, mesmo para usuários sem experiência em codificação. Uma interface intuitiva ajudará a agilizar o processo de design e garantirá que os membros da equipe com conhecimentos técnicos variados possam contribuir de forma eficaz. Suporte multiplataforma: procure um construtor de UI que atenda às plataformas que você está almejando, como web, Android e iOS. Um construtor com suporte multiplataforma permitirá criar designs consistentes para cada plataforma e reduzir a necessidade de gerenciar diferentes ferramentas de design. Compatibilidade com estruturas de desenvolvimento populares: certifique-se de que o construtor de UI escolhido seja compatível com estruturas de desenvolvimento populares, como React, Angular ou Vue para aplicativos da web ou React Native, Xamarin ou Flutter para aplicativos móveis. Isso o ajudará a integrar perfeitamente seus projetos ao ambiente de desenvolvimento escolhido. Modelos e componentes de design: selecione um construtor de UI que ofereça uma extensa biblioteca de modelos e componentes de design adequados ao seu setor ou caso de uso específico. Isso economizará seu tempo e garantirá que você tenha acesso aos blocos de construção necessários para criar interfaces visualmente atraentes e funcionais. Recursos de exportação: procure um construtor de UI que permita exportar seu design em um formato compatível com seu ambiente de desenvolvimento. Isso permitirá que você transfira facilmente seus projetos para sua equipe de desenvolvimento e agilize o processo de implementação.

Lembre-se de que o melhor construtor de UI para o seu projeto dependerá das suas necessidades específicas, da experiência da sua equipe e das plataformas que você está almejando. Considerando os fatores acima, você estará mais bem equipado para selecionar um construtor de UI que atenda aos seus requisitos e permita criar UIs multiplataforma impressionantes.

Preparando seu design para múltiplas plataformas

Antes de mergulhar no design de UI multiplataforma, preparar e planejar sua abordagem é crucial. Para conseguir isso, siga estas etapas preparatórias:

Defina suas plataformas alvo – Primeiro, identifique os dispositivos e sistemas operacionais que você deseja atingir. Por exemplo, você pode se concentrar nas plataformas Web, Android e iOS. Esta decisão orientará sua abordagem de design e seleção de ferramentas de UI. Diretrizes da plataforma de pesquisa – Entenda as diretrizes de design para cada plataforma de destino, como Material Design para Android e Diretrizes de Interface Humana para iOS. Familiarize-se com os principais componentes e interações para desenvolver um aplicativo que pareça nativo para cada plataforma. Considere tamanhos e resoluções de tela – Diferentes dispositivos e plataformas têm tamanhos e resoluções de tela variados. Planeje seu design para ser responsivo e adaptável a múltiplas dimensões de tela, garantindo que sua UI fique ótima em qualquer dispositivo. Selecione ferramentas de design apropriadas - Escolha ferramentas de design que suportem design para múltiplas plataformas. Algumas opções populares incluem Sketch, Figma e Adobe XD. Essas ferramentas oferecem componentes de design de UI para diferentes plataformas e recursos de colaboração que podem facilitar o trabalho em equipe. Crie um sistema de design – Estabeleça um sistema de design que contenha elementos visuais e princípios de design para manter a consistência entre plataformas. Este sistema incluirá tipografia, esquemas de cores, ícones e estilos de componentes. Protótipo e teste - Crie protótipos interativos de seus projetos, permitindo validar seus conceitos antes de prosseguir para o desenvolvimento. Teste esses protótipos em vários dispositivos para avaliar a experiência do usuário e identificar as melhorias necessárias.

Essas etapas estabelecem a base para um processo de design de UI multiplataforma contínuo e garantem que seu design possa se adaptar com eficiência a diferentes plataformas e dispositivos.

Melhores práticas para design de interface multiplataforma

A criação de uma UI multiplataforma que atraia os usuários requer a adesão a várias práticas recomendadas essenciais. Aqui estão algumas estratégias principais a serem seguidas:

Concentre-se na usabilidade - Priorize a facilidade de uso e a praticidade da sua UI. Certifique-se de que seu design seja intuitivo, simples de navegar e possa acomodar usuários com diversos níveis de conhecimento técnico. Projete para acessibilidade - Torne suas interfaces de usuário acessíveis a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência. Isso inclui o uso de cores e contrastes apropriados, tamanhos de fonte e fornecimento de formas alternativas de interação. Otimize para desempenho - Garanta o bom funcionamento de sua UI em diferentes plataformas. Otimize imagens e animações, minimize as solicitações de rede e priorize a ordem de carregamento para melhorar o desempenho e proporcionar uma experiência agradável ao usuário. Adapte-se às interações específicas da plataforma – Cada plataforma tem seu conjunto exclusivo de interações. Projete sua UI para acomodar essas diferenças, como gestos de toque em dispositivos móveis e estados de foco na Web. Itere e refine – Teste e refine continuamente seus projetos com base no feedback do usuário, dados de desempenho e mudanças nas diretrizes da plataforma. A iteração regular promove uma experiência de usuário ideal e garante que sua interface permaneça relevante.

Aderir a essas práticas recomendadas melhorará a qualidade de sua interface multiplataforma e a tornará mais atraente para os usuários.

Aplicando consistência visual em todas as plataformas

Manter a consistência visual entre plataformas é vital para uma experiência de usuário coesa. Para conseguir um design uniforme, considere estas dicas:

Estabeleça uma linguagem de design – Uma linguagem de design atua como base para sua UI multiplataforma. O uso consistente de elementos como cores, fontes, estilos de botões e ícones cria familiaridade para os usuários, independentemente da plataforma. Use um sistema de design – Implemente um sistema de design que englobe componentes e estilos compartilhados. Este sistema agiliza o processo de design e garante consistência entre as UIs da Web, Android e iOS. Siga as diretrizes da plataforma – siga as diretrizes de design específicas da plataforma, mantendo a consistência visual. Familiarize-se com os componentes de UI fornecidos pelos SDKs nativos e incorpore-os ao seu design, para que seu aplicativo pareça autêntico em cada plataforma. Adote técnicas de design responsivas - Projete sua interface para permitir redimensionamento fluido e mudanças de orientação. O uso de layouts flexíveis e elementos escalonáveis ​​garante que seu aplicativo fique ótimo em qualquer tela. Teste e refine – Teste regularmente seus projetos em vários dispositivos e plataformas para garantir experiências de usuário uniformes. Colete feedback e ajuste seus designs de acordo para manter a consistência visual.

Equilibrar a consistência visual com nuances de design específicas da plataforma é fundamental para alcançar uma interface de usuário multiplataforma ideal. Ao empregar as estratégias mencionadas acima e aproveitar os construtores de UI para eficiência de design, você pode criar uma experiência de usuário atraente e bem-sucedida em várias plataformas.

Adaptando padrões de design específicos da plataforma

Para criar UIs multiplataforma com sucesso, é crucial compreender e adaptar-se aos padrões de design específicos da plataforma. Cada plataforma – Web, Android e iOS – tem suas diretrizes de design, que os desenvolvedores e designers devem seguir para garantir uma experiência tranquila ao usuário. Mantendo essas diretrizes em mente, você pode criar uma interface de usuário que se adapte facilmente ao estilo, usabilidade e padrões de interação de cada plataforma.

Padrões de web design

Os padrões de design da Web abrangem vários dispositivos, navegadores e resoluções. Aqui estão algumas considerações para garantir que sua interface baseada na web seja otimizada para uma experiência perfeita:

Design responsivo: certifique-se de que seu design se adapte a vários tamanhos e resoluções de tela para visualização e interação ideais em desktops, laptops, tablets e dispositivos móveis.

certifique-se de que seu design se adapte a vários tamanhos e resoluções de tela para visualização e interação ideais em desktops, laptops, tablets e dispositivos móveis. Acessibilidade: Siga as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) para atender usuários com deficiência e melhorar a usabilidade do seu site.

Siga as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) para atender usuários com deficiência e melhorar a usabilidade do seu site. Layouts e padrões de navegação: use layouts e estruturas de navegação amplamente aceitos, como grades responsivas, cabeçalhos fixos e menus de hambúrguer para fácil navegação e consistência entre dispositivos.

Padrões de design do Android

O Android segue as diretrizes do Material Design, que oferecem uma linguagem visual unificada entre dispositivos. Aqui estão algumas práticas recomendadas para incorporar ao design do seu aplicativo Android:

Componentes de materiais: utilize componentes de UI de materiais, como botões, gavetas de navegação e cartões, para manter a consistência visual em dispositivos Android.

utilize componentes de UI de materiais, como botões, gavetas de navegação e cartões, para manter a consistência visual em dispositivos Android. Estrutura do aplicativo: siga as recomendações de arquitetura de aplicativos do Android, incluindo gaveta e guias de navegação, para estabelecer um padrão de navegação familiar para o usuário.

siga as recomendações de arquitetura de aplicativos do Android, incluindo gaveta e guias de navegação, para estabelecer um padrão de navegação familiar para o usuário. Ícones e tipografia: implemente ícones, dimensionamento e recomendações de tipografia do Material Design para manter uma aparência profissional e coesa.

Padrões de design iOS

A Apple tem suas Diretrizes de Interface Humana (HIG) que ditam padrões de design para aplicativos iOS. Considere estas diretrizes ao projetar interfaces de aplicativos iOS:

Componentes de UI nativos: use elementos UIKit nativos como UITabBar, UINavigationBar e UITableView para garantir que seu aplicativo tenha a aparência e o comportamento de um aplicativo iOS nativo.

use elementos UIKit nativos como UITabBar, UINavigationBar e UITableView para garantir que seu aplicativo tenha a aparência e o comportamento de um aplicativo iOS nativo. Adaptabilidade: faça com que seu aplicativo se adapte perfeitamente a vários tamanhos, resoluções e orientações de tela, incluindo dispositivos iPhone e iPad.

faça com que seu aplicativo se adapte perfeitamente a vários tamanhos, resoluções e orientações de tela, incluindo dispositivos iPhone e iPad. Linguagem visual consistente: mantenha os princípios de design da Apple, como deferência, clareza e profundidade, para garantir que seu aplicativo atenda às expectativas do usuário.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Usando estruturas multiplataforma para desenvolvimento de UI

Para agilizar o processo de desenvolvimento de UI multiplataforma, você pode considerar o uso de estruturas modernas de plataforma cruzada, como React Native, Xamarin ou Flutter. Essas estruturas permitem escrever código uma vez e implantá-lo em plataformas Web, Android e iOS, simplificando os esforços de desenvolvimento.

Ao empregar estruturas de plataforma cruzada, examine seus componentes de UI e bibliotecas que atendem aos padrões de design de cada plataforma. Essa abordagem garante consistência entre plataformas, simplifica os esforços de desenvolvimento de UI e aproveita as vantagens das respectivas plataformas.

Algumas bibliotecas de componentes populares incluem Material-UI para React, Vuetify para Vue.js e SwiftUI para iOS.

Exemplos do mundo real de sucesso em design de UI multiplataforma

O estudo de exemplos reais de sucesso pode oferecer informações valiosas sobre a eficácia do design de UI multiplataforma. Três aplicativos mantiveram com sucesso a consistência visual e funcional em diferentes plataformas.

Spotify

O Spotify é um excelente exemplo de como manter uma linguagem visual e uma experiência do usuário consistentes no Android, iOS e na web. O aplicativo segue as diretrizes de design da respectiva plataforma e as expectativas do usuário, garantindo que cada versão tenha a aparência e o comportamento de um aplicativo nativo. O Spotify mantém cores, ícones, tipografia e interações consistentes para oferecer aos usuários uma experiência excepcional e uniforme em todas as plataformas.

Airbnb

O design do aplicativo do Airbnb é outro excelente exemplo de sucesso de UI multiplataforma. Ele oferece linguagem estética, experiência do usuário e funcionalidade consistentes nas plataformas web, Android e iOS. O Airbnb usa a estrutura React Native para seus aplicativos móveis, que permite compartilhar uma grande parte da base de código entre plataformas, garantindo consistência visual e funcional.

Trello

Trello é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos que fornece uma experiência de usuário consistente em seus aplicativos web, iOS e Android. A plataforma mantém um estilo visual coeso, incluindo cores, tipografia e iconografia, em todas as plataformas. O Trello também usa técnicas de design responsivo para adaptar seu layout a vários tamanhos e resoluções de tela sem sacrificar a funcionalidade ou a usabilidade.

Conclusão

Projetar interfaces de usuário multiplataforma pode parecer desafiador, mas a utilização de construtores de UI pode agilizar significativamente o processo e aprimorar a experiência do usuário em aplicativos da Web, Android e iOS. Você pode criar interfaces de usuário multiplataforma impressionantes e funcionais seguindo as práticas recomendadas, como manter a consistência visual, adaptar padrões de design específicos da plataforma e usar estruturas de plataforma cruzada para desenvolvimento de UI.

Além disso, é essencial refinar continuamente suas habilidades de design e manter-se atualizado sobre as últimas tendências de design e diretrizes da plataforma. Isso ajudará a criar interfaces que atendam às expectativas dos usuários e as superem, levando a um maior envolvimento e satisfação do usuário.

Aproveite plataformas no-code para criar facilmente aplicativos web e móveis visualmente atraentes e interativos, mesmo com pouca ou nenhuma habilidade de codificação. Use essas ferramentas para projetar interfaces de usuário multiplataforma com ótima aparência e que forneçam uma experiência de usuário consistente em vários dispositivos e sistemas operacionais, permitindo que você se concentre mais em impulsionar seus negócios e alcançar o sucesso.