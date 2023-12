Capacitando educadores: IA de baixo código na sala de aula

A ascensão da IA ​​de baixo código na educação

A integração da Inteligência Artificial (IA) no setor educacional não é um conceito inteiramente novo. Ainda assim, a sua adoção generalizada tem sido muitas vezes dificultada pela acentuada curva de aprendizagem e pela complexidade da programação de aplicações de IA. No entanto, o surgimento de plataformas de desenvolvimento low-code e no-code começou a remodelar esta narrativa, oferecendo uma porta de entrada inclusiva para a inovação tecnológica nas salas de aula em todo o mundo. Essas plataformas democratizaram o acesso à IA, fornecendo interfaces visuais intuitivas, que permitem aos educadores criar e personalizar aplicativos poderosos baseados em IA sem amplo conhecimento de codificação.

As plataformas de IA Low-code capacitam os professores a promover um ambiente de aprendizagem mais envolvente e personalizado. Ao utilizar essas plataformas, os educadores podem aproveitar o poder do aprendizado de máquina, do processamento de linguagem natural e da análise de dados para fornecer caminhos de aprendizagem adaptáveis, automatizar tarefas administrativas e obter insights sobre o progresso e as necessidades educacionais dos alunos – concretizando um objetivo há muito previsto de fornecer atenção individual em escala.

A mudança para a IA low-code na educação alinha-se com macrotendências mais amplas. À medida que as sociedades enfatizam a literacia digital e os sistemas educativos se articulam para adotar as competências do século XXI, a IA low-code torna-se uma ferramenta crítica no kit do educador. Ao simplificar o processo de desenvolvimento , estas plataformas permitem que os professores gastem menos tempo a lidar com as complexidades da programação e mais tempo a conceber soluções inovadoras que abordem os desafios educativos e inspirem os alunos.

A pandemia também acelerou a adoção da tecnologia na educação, destacando a necessidade de ferramentas de ensino flexíveis e adaptáveis. As plataformas de IA Low-code provaram ser úteis, facilitando uma resposta rápida às demandas dinâmicas do aprendizado remoto e das salas de aula combinadas. Além disso, a integração de análises e insights orientados por IA auxilia na mudança para uma educação baseada em competências, permitindo acompanhar o domínio do aluno em vez de simplesmente medir o tempo de permanência.

Mesmo nos países em desenvolvimento, a IA low-code contribui para colmatar o fosso tecnológico. Com a facilidade de utilização e os custos reduzidos associados às soluções low-code, as escolas com recursos limitados podem agora introduzir ferramentas tecnológicas avançadas nos seus currículos. Isto democratiza a educação de alta qualidade e impulsiona os esforços globais no sentido de uma educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos, conforme descrito nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A ascensão da IA low-code na educação é fundamental. Não só facilita a criação de materiais didáticos inovadores, adaptados e acessíveis, mas também incorpora um movimento em direção a um futuro onde os educadores não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas criadores capazes de moldar as ferramentas digitais que definem as experiências educativas dos seus alunos.