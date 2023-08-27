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前端可访问性

Aug 27, 2023

前端可访问性 (A11Y) 是指设计、开发和优化 Web 和移动应用程序的用户界面 (UI) 的实践，以确保所有用户的可用性和最佳体验，无论其能力或残疾如何。这包括考虑有视觉、听觉、认知、运动或言语障碍的用户以及使用辅助技术或通过替代输入设备访问应用程序的用户的不同需求。

实现前端可访问性需要结合包容性设计原则、遵守国际可访问性标准以及特定功能和技术的部署。优先考虑前端可访问性不仅是法律和道德责任的问题，而且还可以为企业和组织带来重大利益。据世界卫生组织称，超过 10 亿人患有某种形式的残疾，约占全球人口的 15%。通过确保前端可访问性，企业可以有效地迎合这一庞大的用户群，从而提高客户参与度、满意度和创收。

万维网联盟 (W3C) 制定的 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 是国际公认的 Web 可访问性标准。这些指南规定了创建残疾人士可访问的网页内容的原则、指南和可测试的成功标准。当前版本 WCAG 2.1 由三个一致性级别组成：A、AA 和 AAA。

AppMaster no-code平台上，前端可访问性是使用该平台生成的 Web 和移动应用程序的开发和优化的核心优先事项。 AppMaster在设计、开发和测试应用程序时遵循 WCAG 2.1 指南，确保平台上构建的应用程序可供所有用户访问和包容。这不仅涉及将前端可访问性原则纳入生成的源代码中，还涉及到平台内提供的应用程序模型、数据模式、业务逻辑和 UI 组件中。

AppMaster的前端辅助功能是通过各种技巧和技术实现的，例如：

  1. 网站和移动应用程序导航：所有生成的应用程序都包括键盘导航支持和清晰的焦点指示器，允许有运动障碍或使用替代输入设备的用户直观地导航应用程序。
  2. 响应式设计： AppMaster的应用程序采用响应式设计和布局，以适应各种设备尺寸和屏幕分辨率，确保内容在不同设备和显示设置上清晰可用。
  3. 文本替代和标题：生成的应用程序包括图像和其他非文本内容的有意义的替代文本，确保依赖屏幕阅读器或禁用图像的浏览器的用户可以有效地访问内容。
  4. 优化的颜色对比度和可读性： AppMaster确保遵守 WCAG 2.1 关于颜色对比度、字体大小和文本间距的指南，提供最佳的可读性并降低视力障碍或色盲用户难以辨认内容的风险。
  5. 视频和音频内容：包含由AppMaster生成的媒体内容的应用程序通过隐藏式字幕、文字记录和音频描述等功能进行了可访问性优化，使有听力或视觉障碍的用户能够有效地访问内容。

AppMaster不断投资于研发，以改进前端可访问性功能并遵守不断发展的国际标准。该平台积极寻求用户和更广泛的开发社区的反馈，以确定需要改进的领域并纳入最佳实践。

通过优先考虑前端可访问性， AppMaster确保所有用户都可以访问使用该平台创建的 Web、移动和后端应用程序，无论其能力或残疾如何。这不仅维护了企业和组织对包容性的道德责任，而且还扩大了其潜在的用户群，释放了增长和成功的重要机会。

探索更多术语:
前端 JavaScript 框架 前端 Web 推送通知 前端主题 前端代码拆分 前端代码检查 前端任务运行程序 前端包管理器 前端持续集成（CI） 前端框架 前端模块捆绑器 前端用户体验 (UX) 前端硬件加速 前端移动 Web 开发 前端色彩理论 前端部署 前端错误处理

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