Glide komt naar voren als een prominente speler in de snel evoluerende app-ontwikkelingsindustrie en voorziet in de behoeften van individuen en bedrijven die krachtige applicaties willen maken zonder zich te verdiepen in complexe coderingsprocessen. Glide, opgericht in 2018, heeft veel grip gekregen als een no-code platform dat het maken van web- en mobiele apps vereenvoudigt.

Hoe werkt glijden?

Glide werkt volgens het fundamentele principe om app-ontwikkeling toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht hun codeerexpertise. Het platform hanteert een visuele en intuïtieve benadering, waardoor gebruikers apps kunnen ontwerpen, bouwen en implementeren via een eenvoudige interface. Glide is zeer geschikt voor uiteenlopende gebruiksscenario's, van zakelijke tools tot consumentgerichte toepassingen.

Gebruikers beginnen met het definiëren van hun gegevensstructuur met behulp van spreadsheets, die als basis dienen voor de app. Vervolgens kunnen ze de gebruikersinterface en functionaliteit aanpassen door componenten, workflows en interacties te configureren. Glide's magie achter de schermen genereert automatisch de code die nodig is om de app tot leven te brengen, waardoor gebruikers zich kunnen concentreren op hun ideeën in plaats van ingewikkelde programmeerdetails.

Belangrijkste kenmerken

Integratie met Google Spreadsheets: De unieke functie van Glide is de naadloze integratie met Google Spreadsheets. Deze integratie dient niet alleen als databron maar ook als database voor de apps. Gebruikers kunnen gebruikmaken van de vertrouwdheid van spreadsheets om app-gegevens efficiënt te beheren.

De unieke functie van Glide is de naadloze integratie met Google Spreadsheets. Deze integratie dient niet alleen als databron maar ook als database voor de apps. Gebruikers kunnen gebruikmaken van de vertrouwdheid van spreadsheets om app-gegevens efficiënt te beheren. Aanpasbare UI-componenten: Glide biedt veel aanpasbare UI-componenten, waaronder knoppen, formulieren, lijsten, afbeeldingen en meer. Deze componenten kunnen eenvoudig worden aangepast aan de branding en functionaliteit van de app, waardoor een gepersonaliseerde en gepolijste app-interface mogelijk wordt.

Glide biedt veel aanpasbare UI-componenten, waaronder knoppen, formulieren, lijsten, afbeeldingen en meer. Deze componenten kunnen eenvoudig worden aangepast aan de branding en functionaliteit van de app, waardoor een gepersonaliseerde en gepolijste app-interface mogelijk wordt. Geautomatiseerde workflows: gebruikers kunnen geautomatiseerde workflows definiëren die reageren op gebruikersacties zonder dat er codering nodig is. Deze workflows kunnen bestaan ​​uit het verzenden van meldingen, het bijwerken van gegevens en het activeren van gebeurtenissen, het stroomlijnen van gebruikersinteracties en app-processen.

gebruikers kunnen geautomatiseerde workflows definiëren die reageren op gebruikersacties zonder dat er codering nodig is. Deze workflows kunnen bestaan ​​uit het verzenden van meldingen, het bijwerken van gegevens en het activeren van gebeurtenissen, het stroomlijnen van gebruikersinteracties en app-processen. Native Mobile App Generation: Glide gaat verder dan webapps door native mobiele apps te genereren, waardoor een consistente en geoptimaliseerde gebruikerservaring op verschillende apparaten wordt gegarandeerd. Deze functie speelt in op de groeiende mobile-first omgeving.

Glide gaat verder dan webapps door native mobiele apps te genereren, waardoor een consistente en geoptimaliseerde gebruikerservaring op verschillende apparaten wordt gegarandeerd. Deze functie speelt in op de groeiende mobile-first omgeving. Samenwerkingsmogelijkheden: Glide vergemakkelijkt samenwerking door meerdere gebruikers in staat te stellen samen te werken aan app-ontwikkeling. Dit bevordert teamwerk en zorgt ervoor dat verschillende belanghebbenden kunnen bijdragen aan het proces van het maken van apps.

Glide vergemakkelijkt samenwerking door meerdere gebruikers in staat te stellen samen te werken aan app-ontwikkeling. Dit bevordert teamwerk en zorgt ervoor dat verschillende belanghebbenden kunnen bijdragen aan het proces van het maken van apps. Geïntegreerde services: Glide kan worden geïntegreerd met verschillende services van derden, waardoor gebruikers de app-functionaliteit kunnen verbeteren door functies zoals kaarten, betalingsgateways en integratie van sociale media op te nemen.

Glide kan worden geïntegreerd met verschillende services van derden, waardoor gebruikers de app-functionaliteit kunnen verbeteren door functies zoals kaarten, betalingsgateways en integratie van sociale media op te nemen. Intuïtieve interface voor slepen en neerzetten: met de gebruiksvriendelijke interface voor slepen en neerzetten van Glide kunnen gebruikers apps bouwen zonder codeervaardigheden. Dit stelt individuen met verschillende achtergronden in staat om functionele en visueel aantrekkelijke apps te maken.

gebruiksvriendelijke interface voor slepen en neerzetten van Glide kunnen gebruikers apps bouwen zonder codeervaardigheden. Dit stelt individuen met verschillende achtergronden in staat om functionele en visueel aantrekkelijke apps te maken. Snelle app-ontwikkeling: Glide versnelt het app-ontwikkelingsproces met zijn aanpak no-code . Gebruikers kunnen snel apps ontwerpen, aanpassen en implementeren, waardoor de tijd en middelen die doorgaans nodig zijn voor traditionele ontwikkeling worden verminderd.

Glide versnelt het app-ontwikkelingsproces met zijn aanpak . Gebruikers kunnen snel apps ontwerpen, aanpassen en implementeren, waardoor de tijd en middelen die doorgaans nodig zijn voor traditionele ontwikkeling worden verminderd. Realtime updates: alle wijzigingen die in Google Spreadsheets zijn aangebracht, worden in realtime weergegeven in de app. Deze realtime synchronisatie zorgt ervoor dat de gegevens van de app up-to-date en nauwkeurig blijven.

alle wijzigingen die in Google Spreadsheets zijn aangebracht, worden in realtime weergegeven in de app. Deze realtime synchronisatie zorgt ervoor dat de gegevens van de app up-to-date en nauwkeurig blijven. Schaalbaarheid: ondanks zijn eenvoud biedt Glide de schaalbaarheid die nodig is om mee te groeien naarmate de app-vereisten evolueren. Of gebruikers nu eenvoudige apps of complexere oplossingen maken, Glide kan aan hun behoeften voldoen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wie kan het gebruiken?

no-code platform van Glide is ontworpen om toegankelijk en waardevol te zijn voor veel gebruikers, ongeacht hun technische achtergrond. Hier zijn enkele van de groepen die baat kunnen hebben bij het gebruik van Glide:

Ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven: Ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven kunnen Glide gebruiken om snel apps te maken die activiteiten stroomlijnen, klantinteracties beheren en services verbeteren.

Ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven kunnen Glide gebruiken om snel apps te maken die activiteiten stroomlijnen, klantinteracties beheren en services verbeteren. Docenten en studenten: Glide is een uitstekende tool voor docenten en studenten die interactieve leerapps, klassenbeheertools of projecten willen ontwikkelen waarvoor gegevensverzameling en -analyse nodig zijn.

Glide is een uitstekende tool voor docenten en studenten die interactieve leerapps, klassenbeheertools of projecten willen ontwikkelen waarvoor gegevensverzameling en -analyse nodig zijn. Non-profitorganisaties en ngo's: non-profitorganisaties en ngo's kunnen Glide gebruiken om apps te maken die hun outreach-, communicatie- en gegevensverzamelingsinspanningen vergemakkelijken en helpen bij hun missies.

non-profitorganisaties en ngo's kunnen Glide gebruiken om apps te maken die hun outreach-, communicatie- en gegevensverzamelingsinspanningen vergemakkelijken en helpen bij hun missies. Freelancers en consultants: freelancers en consultants kunnen Glide gebruiken om apps op maat voor hun klanten te bouwen, hun diensten te verbeteren en unieke oplossingen te leveren.

freelancers en consultants kunnen Glide gebruiken om apps op maat voor hun klanten te bouwen, hun diensten te verbeteren en unieke oplossingen te leveren. Startups: Startups kunnen hun MVP-ontwikkelingsproces (Minimum Viable Product) versnellen met Glide, waardoor ze hun ideeën snel kunnen testen en feedback van gebruikers kunnen verzamelen.

Glijden versus AppMaster

Glide en AppMaster hebben hun aanwezigheid gevestigd met unieke aanbiedingen in de wereld van app-ontwikkeling no-code. Laten we dieper ingaan op de verschillen tussen deze platforms om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen op basis van de behoeften van uw project.

AppMaster biedt een krachtige en uitgebreide no-code toolset die een breed scala aan applicatie-ontwikkelingsbehoeften dekt. In tegenstelling tot veel andere platforms gaat AppMaster verder dan het maken van apps door klanten in staat te stellen datamodellen , bedrijfslogica, REST API- endpoints en zelfs backend-processen visueel te ontwerpen. Deze mogelijkheid onderscheidt het als een platform dat geschikt is voor bedrijven van elke omvang, inclusief ondernemingen, startups en organisaties met complexe vereisten.

De unieke functie van AppMaster ligt in de mogelijkheid om volledig functionele, uitvoerbare applicaties te genereren, compleet met broncode. Dit biedt klanten meer controle en flexibiliteit over hun applicaties, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor bedrijven die on-premises hosting nodig hebben of specifieke nalevingsoverwegingen hebben. Met ondersteuning voor backend-, web- en mobiele app-ontwikkeling, spreekt AppMaster mensen aan die ingewikkeldere en schaalbare applicaties willen maken.

De keuze tussen Glide en AppMaster hangt af van de reikwijdte, complexiteit en technische expertise van uw project. Glide kan uw voorkeur hebben als u eenvoudige apps wilt maken met minimale inspanning en een focus op ontwerpesthetiek. Aan de andere kant, als uw project een krachtiger en veelzijdiger no-code platform vereist dat backend-processen, REST API's omvat en opties biedt voor geavanceerde hosting, kan AppMaster uw oplossing zijn.

Glide en AppMaster richten zich op verschillende no-code app-ontwikkelingsmarktsegmenten. Of u nu een individu bent met een creatief idee of een bedrijf dat een schaalbare applicatie nodig heeft, het evalueren van de unieke sterke punten van elk platform zal u helpen bij het kiezen van het platform dat aansluit bij uw doelen en vereisten.