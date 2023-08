Glide emerge come un attore di spicco nel settore dello sviluppo di app in rapida evoluzione, soddisfacendo le esigenze di individui e aziende che cercano di creare potenti applicazioni senza addentrarsi in complessi processi di codifica. Fondata nel 2018, Glide ha guadagnato una notevole trazione come piattaforma senza codice che semplifica la creazione di app web e mobili.

Come funziona la planata?

Glide opera secondo il principio fondamentale di rendere lo sviluppo di app accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza di programmazione. La piattaforma adotta un approccio visivo e intuitivo, consentendo agli utenti di progettare, creare e distribuire app attraverso una semplice interfaccia. Glide è adatto a diversi casi d'uso, dagli strumenti aziendali alle applicazioni rivolte ai consumatori.

Gli utenti iniziano definendo la struttura dei dati utilizzando fogli di calcolo, che fungono da base per l'app. Possono quindi personalizzare l'interfaccia utente e le funzionalità configurando componenti, flussi di lavoro e interazioni. La magia dietro le quinte di Glide genera automaticamente il codice necessario per dare vita all'app, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle proprie idee piuttosto che su intricati dettagli di programmazione.

Caratteristiche principali

Integrazione con Fogli Google: la caratteristica unica di Glide è la sua perfetta integrazione con Fogli Google. Questa integrazione non funge solo da fonte di dati, ma anche da database per le app. Gli utenti possono sfruttare la familiarità dei fogli di calcolo per gestire i dati delle app in modo efficiente.

Componenti dell'interfaccia utente personalizzabili: Glide offre molti componenti dell'interfaccia utente personalizzabili, inclusi pulsanti, moduli, elenchi, immagini e altro. Questi componenti possono essere facilmente personalizzati per adattarsi al marchio e alla funzionalità dell'app, consentendo un'interfaccia dell'app personalizzata e raffinata.

Flussi di lavoro automatizzati: gli utenti possono definire flussi di lavoro automatizzati che rispondono alle azioni dell'utente senza la necessità di codifica. Questi flussi di lavoro possono includere l'invio di notifiche, l'aggiornamento dei dati e l'attivazione di eventi, semplificando le interazioni degli utenti e i processi delle app.

Generazione di app mobili native: Glide va oltre le app Web generando app mobili native, garantendo un'esperienza utente coerente e ottimizzata su vari dispositivi. Questa funzione si rivolge al crescente ambiente mobile-first.

Funzionalità collaborative: Glide facilita la collaborazione consentendo a più utenti di collaborare allo sviluppo di app. Ciò migliora il lavoro di squadra e garantisce che le diverse parti interessate possano contribuire al processo di creazione dell'app.

Servizi integrati: Glide si integra con vari servizi di terze parti, consentendo agli utenti di migliorare la funzionalità dell'app incorporando funzionalità come mappe, gateway di pagamento e integrazione con i social media.

Intuitiva interfaccia drag-and-drop: l' intuitiva interfaccia drag-and-drop di Glide consente agli utenti di creare app senza la necessità di competenze di programmazione. Ciò consente a persone di diversa estrazione di creare app funzionali e visivamente accattivanti.

Sviluppo rapido delle app: Glide accelera il processo di sviluppo delle app con il suo approccio no-code . Gli utenti possono progettare, personalizzare e distribuire rapidamente le app, riducendo i tempi e le risorse tipicamente richiesti per lo sviluppo tradizionale.

Aggiornamenti in tempo reale: tutte le modifiche apportate a Fogli Google si riflettono in tempo reale all'interno dell'app. Questa sincronizzazione in tempo reale garantisce che i dati dell'app rimangano aggiornati e accurati.

Scalabilità: nonostante la sua semplicità, Glide offre la scalabilità necessaria per crescere man mano che i requisiti delle app si evolvono. Sia che gli utenti creino app semplici o soluzioni più complesse, Glide può soddisfare le loro esigenze.

Chi può usarlo?

La piattaforma no-code di Glide è progettata per essere accessibile e preziosa per molti utenti, indipendentemente dal loro background tecnico. Ecco alcuni dei gruppi che possono trarre vantaggio dall'utilizzo di Glide:

Imprenditori e proprietari di piccole imprese: gli imprenditori e i proprietari di piccole imprese possono sfruttare Glide per creare rapidamente app che semplificano le operazioni, gestiscono le interazioni con i clienti e migliorano i servizi.

Educatori e studenti: Glide è uno strumento eccellente per educatori e studenti che desiderano sviluppare app di apprendimento interattivo, strumenti di gestione della classe o progetti che richiedono la raccolta e l'analisi dei dati.

No-profit e ONG: le organizzazioni no-profit e le ONG possono utilizzare Glide per creare app che facilitano i loro sforzi di sensibilizzazione, comunicazione e raccolta dati, aiutandoli nelle loro missioni.

Liberi professionisti e consulenti: liberi professionisti e consulenti possono utilizzare Glide per creare app personalizzate per i loro clienti, migliorare i loro servizi e fornire soluzioni uniche.

Startup: le startup possono accelerare il loro processo di sviluppo MVP (Minimum Viable Product) utilizzando Glide, consentendo loro di testare rapidamente le loro idee e raccogliere il feedback degli utenti.

Glide contro AppMaster

Glide e AppMaster hanno stabilito la loro presenza con offerte uniche nel mondo dello sviluppo di app no-code. Approfondiamo le distinzioni tra queste piattaforme per aiutarti a prendere una decisione informata in base alle esigenze del tuo progetto.

AppMaster offre un set di strumenti no-code potente e completo che copre un'ampia gamma di esigenze di sviluppo delle applicazioni. A differenza di molte altre piattaforme, AppMaster va oltre la superficie della creazione di app consentendo ai clienti di progettare visivamente modelli di dati , logica aziendale, endpoints API REST e persino processi di back-end. Questa capacità lo distingue come piattaforma che si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, comprese imprese, startup e organizzazioni con requisiti complessi.

La caratteristica unica di AppMaster risiede nella sua capacità di generare applicazioni eseguibili completamente funzionali complete di codice sorgente. Ciò offre ai clienti maggiore controllo e flessibilità sulle proprie applicazioni, rendendola un'opzione allettante per le aziende che richiedono l'hosting locale o hanno considerazioni specifiche sulla conformità. Con il supporto per lo sviluppo di back-end, web e app per dispositivi mobili, AppMaster fa appello a coloro che cercano di creare applicazioni più complesse e scalabili.

La scelta tra Glide e AppMaster dipende dall'ambito, dalla complessità e dall'esperienza tecnica del progetto. Glide potrebbe essere la tua scelta preferita se miri a creare app semplici con il minimo sforzo e un focus sull'estetica del design. D'altra parte, se il tuo progetto richiede una piattaforma no-code più potente e versatile che copra i processi di back-end, le API REST e offra opzioni per l'hosting avanzato, AppMaster potrebbe essere la tua soluzione.

Glide e AppMaster si rivolgono a diversi segmenti di mercato per lo sviluppo di app no-code. Che tu sia un individuo con un'idea creativa o un'azienda che necessita di un'applicazione scalabile, la valutazione dei punti di forza unici di ciascuna piattaforma ti guiderà nella scelta di quella che si allinea ai tuoi obiettivi e requisiti.