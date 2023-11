Back-up en herstel van gegevens zijn essentiële aspecten van het moderne beheer van de IT-infrastructuur. Door ervoor te zorgen dat uw kritieke gegevens veilig en toegankelijk blijven, zelfs tijdens onverwachte incidenten, kunt u de bedrijfscontinuïteit behouden en downtime minimaliseren. DigitalOcean , een toonaangevende aanbieder van cloudinfrastructuur, biedt een reeks tools en diensten om deze cruciale taak te vergemakkelijken. Dit artikel richt zich op strategieën voor gegevensback-up en -herstel op DigitalOcean om de noodzakelijke bescherming van uw gegevens en applicaties te garanderen.

DigitalOcean biedt verschillende back-upoplossingen die geschikt zijn voor verschillende soorten gegevens en werklasten. Deze oplossingen omvatten Droplet Backups, Snapshots en Block Storage. Bovendien kunnen externe back-ups gebruik maken van opslagdiensten van derden om de redundantie en geografische diversiteit te vergroten.

Als u de back-up- en herstelopties begrijpt die beschikbaar zijn op DigitalOcean, kunt u de meest geschikte aanpak voor uw specifieke vereisten kiezen en de veiligheid en beveiliging van uw gegevens en applicaties garanderen.

DigitalOcean-back-upoplossingen

DigitalOcean biedt verschillende back-upoplossingen die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van ontwikkelaars, bedrijven en organisaties. Deze oplossingen zijn ontworpen om het eenvoudig te maken uw gegevens en applicaties op te slaan en te herstellen wanneer dat nodig is. Hieronder volgen drie belangrijke back-upoplossingen van DigitalOcean:

Druppelback-ups

Een Droplet is de term van DigitalOcean voor een virtuele server of instance. Droplet-back-ups zijn een van de gemakkelijkste en meest effectieve manieren om een ​​back-up van uw gegevens op DigitalOcean te maken. Deze back-ups worden wekelijks automatisch gegenereerd en opgeslagen op de infrastructuur van DigitalOcean. U kunt nieuwe Droplets maken op basis van uw back-ups of een Droplet naar een eerdere staat herstellen met behulp van een bestaande back-up.

Droplet-back-ups zijn een uitstekende optie voor degenen die ervoor willen zorgen dat hun virtuele servers worden beschermd zonder het back-upproces handmatig te hoeven beheren. Toch is deze oplossing mogelijk niet geschikt voor zeer frequente back-ups of een fijnmazige controle over het back-upproces.

DigitalOcean-snapshots

Snapshots zijn een andere back-upoplossing van DigitalOcean. Hiermee kunt u point-in-time afbeeldingen van uw Droplets maken en opslagvolumes blokkeren. Snapshots verschillen van Droplet-back-ups omdat ze handmatig en op aanvraag kunnen worden gemaakt. Dit biedt meer controle en aanpassingsmogelijkheden voor uw back-upstrategie.

Snapshots kunnen worden gebruikt om uw Droplets terug te zetten naar een eerdere staat, nieuwe Droplets te maken op basis van een Snapshot of gegevens tussen regio's te verplaatsen. Ze worden afzonderlijk gefactureerd en worden niet opgeslagen in het oorspronkelijke Droplet- of Block Storage-volume. Dit voegt een extra redundantielaag toe om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, zelfs als het oorspronkelijke exemplaar wordt aangetast of verloren gaat.

Blokkeer opslag

DigitalOcean Block Storage is een zeer beschikbare en schaalbare opslagoplossing die aan uw Droplets kan worden gekoppeld. Het is een geweldige optie voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens die met hoge snelheden toegankelijk moeten zijn. Block Storage-volumes kunnen worden vergroot of verplaats tussen Droplets, waardoor een reeks back-upstrategieën en -toepassingen wordt ondersteund.

De Block Storage van DigitalOcean is zeer geschikt voor toepassingen met hoge I/O-eisen, zoals databases en gegevensverwerkingstaken. Het kan ook een ideale oplossing zijn voor het opslaan van back-ups van bedrijfskritische gegevens waarvoor hoge prestaties en betrouwbaarheid vereist zijn.

Offsite back-ups: opslagservices van derden

Naast de native back-upoplossingen die DigitalOcean biedt, willen sommige organisaties mogelijk gebruik maken van opslagdiensten van derden voor externe back-ups. Offsite back-ups omvatten het opslaan van uw gegevens op een locatie die geografisch gescheiden is van uw primaire datacenter, wat helpt bij de bescherming tegen lokale rampen en gegevensverlies.

Opslagservices van derden, zoals Amazon S3, Google Cloud Storage en Microsoft Azure Blob Storage, bieden uitstekende opties voor externe back-upstrategieën. Deze services bieden verschillende voordelen, waaronder extra redundantie, geografische diversiteit en in sommige gevallen lagere kosten. Bovendien zorgt het gebruik van diensten van derden ook voor een eenvoudigere integratie met andere platforms en back-uptools.

Om externe back-ups met opslagdiensten van derden op DigitalOcean te implementeren, moet u doorgaans uw back-uptools of -scripts configureren om uw gegevens naar de gewenste opslagdienst over te dragen. Dit kan het gebruik van opdrachtregelprogramma's, API-integraties of bibliotheken van derden inhouden om met de gekozen opslagservice te werken.

Wanneer u een opslagservice van derden kiest voor uw externe back-ups, is het essentieel om rekening te houden met factoren als kosten, beschikbaarheid, prestaties en gemak van integratie met uw bestaande infrastructuur en tools. U moet er ook voor zorgen dat de door u gekozen opslagdienst voldoet aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming in uw regio of sector.

Het implementeren van een krachtige strategie voor gegevensback-up en -herstel op DigitalOcean omvat het gebruik van de eigen back-uptools van het platform, zoals Droplet-back-ups, Snapshots en Block Storage, in combinatie met externe back-ups met behulp van opslagdiensten van derden. Door de verschillende opties te begrijpen, kunt u de meest geschikte oplossing voor uw behoeften selecteren en de veiligheid, beveiliging en herstel van uw essentiële gegevens en applicaties garanderen.

Momentopname- en blokopslagstrategieën

Bij het beheren van uw gegevens op DigitalOcean zijn snapshots en blokopslag twee krachtige opties voor back-up- en herstelstrategieën.

DigitalOcean-snapshots

Snapshots zijn point-in-time afbeeldingen van uw DigitalOcean Droplets (virtuele machines) of blokopslagvolumes. Snapshots kunnen worden gebruikt om indien nodig nieuwe Droplets of volumes te maken of om bestaande Droplets en volumes naar een eerdere staat te herstellen. Hier volgen enkele praktische tips voor het gebruik van momentopnamen:

Plan regelmatig snapshots: Zorg ervoor dat u regelmatig snapshots maakt, in overeenstemming met uw vereisten voor het bewaren van gegevens. Hierdoor kunt u gegevensverlies bij een storing minimaliseren en uw systeem snel herstellen.

Zorg ervoor dat u regelmatig snapshots maakt, in overeenstemming met uw vereisten voor het bewaren van gegevens. Hierdoor kunt u gegevensverlies bij een storing minimaliseren en uw systeem snel herstellen. Handhaaf een bewaarbeleid voor snapshots: bepaal hoeveel snapshots u wilt bewaren en voor hoe lang. Dit zorgt ervoor dat u indien nodig toegang heeft tot historische gegevens en maakt opslagruimte vrij door oudere snapshots te verwijderen.

bepaal hoeveel snapshots u wilt bewaren en voor hoe lang. Dit zorgt ervoor dat u indien nodig toegang heeft tot historische gegevens en maakt opslagruimte vrij door oudere snapshots te verwijderen. Gebruik beschrijvende namen en labels: Een juiste naamgeving en labeling van uw snapshots maakt het gemakkelijker om ze te identificeren en te beheren.

Een juiste naamgeving en labeling van uw snapshots maakt het gemakkelijker om ze te identificeren en te beheren. Bewaak en beheer de kosten van snapshots: houd snapshot-gerelateerde kosten bij en optimaliseer deze door de frequentie, retentie en opslagvereisten van uw snapshots te beheren.

DigitalOcean-blokopslag

DigitalOcean Block Storage biedt aanpasbare, krachtige SSD-gebaseerde opslag die aan Droplets kan worden gekoppeld en losgemaakt. Blokopslag kan ook worden gebruikt als back-updoel voor uw applicaties en databases. Hier volgen enkele strategieën voor het gebruik van blokopslag voor back-ups:

Maak afzonderlijke volumes voor back-ups: wijs afzonderlijke blokopslagvolumes aan voor het opslaan van uw back-ups, waardoor uw back-upgegevens worden geïsoleerd en herstel wordt vereenvoudigd. Back-upvolumes coderen: gebruik encryptie om de gegevens die zijn opgeslagen in uw back-upvolumes te beschermen, zodat gevoelige informatie veilig blijft. Ontkoppel ongebruikte back-upvolumes: het ontkoppelen van back-upvolumes wanneer ze niet in gebruik zijn, vermindert het risico op onbedoeld gegevensverlies en verbetert de beveiliging. Automatiseer back-upprocessen: gebruik automatiseringstools om het back-upproces te stroomlijnen en de consistentie en betrouwbaarheid van uw back-ups te garanderen. Herstelprocedures testen: Test regelmatig uw herstelprocessen om er zeker van te zijn dat ze naar verwachting werken en de downtime in geval van een ramp tot een minimum te beperken.

Databaseback-up en -herstel

Back-up en herstel van databases zijn cruciaal voor het garanderen van de beschikbaarheid en duurzaamheid van uw applicatiegegevens. DigitalOcean biedt verschillende opties voor het maken van back-ups en het herstellen van uw databases, afhankelijk van de databaseoplossing die u gebruikt.

Door DigitalOcean beheerde databases

DigitalOcean biedt beheerde databases voor PostgreSQL , MySQL en Redis . Deze beheerde services verwerken automatisch back-ups, updates en onderhoud, zodat u zich kunt concentreren op de ontwikkeling van uw applicaties. Hier volgen enkele best practices voor back-up en herstel met DigitalOcean Managed Databases:

Schakel automatische back-ups in: DigitalOcean Managed Databases bieden automatische back-ups, die in het configuratiescherm kunnen worden geconfigureerd. Schakel het in en stel het back-upvenster en het bewaarbeleid in op basis van uw vereisten. Gebruik point-in-time herstel: Met point-in-time herstel kunt u uw database binnen de bewaarperiode herstellen naar een specifiek tijdstip. Dit helpt gegevensverlies te minimaliseren en te herstellen van onbedoelde acties of databasecorruptie. Kloon uw database om te testen: Door uw beheerde database te klonen kunt u een duplicaat van uw database maken met dezelfde instellingen en gegevens. U kunt de klonen gebruiken om uw herstelprocedures te testen, gegevens te valideren of prestatieproblemen te isoleren zonder uw productiedatabase te beïnvloeden. Gegevens exporteren en importeren: DigitalOcean Managed Databases bieden export- en importfuncties waarmee u gegevens kunt verplaatsen tussen uw database-instanties of naar andere externe systemen. Dit kan worden gebruikt voor gegevensmigratie, back-up of hersteldoeleinden.

Zelf-gehoste databases op DigitalOcean

Als u uw eigen databases op DigitalOcean Droplets host, moet u uw back-up- en herstelprocessen beheren. Enkele aanbevelingen voor zelfgehoste databases op DigitalOcean zijn onder meer:

Databaseback-ups maken: gebruik de eigen back-uptools van uw databasesysteem, zoals pg_dump voor PostgreSQL, mysqldump voor MySQL of RDB/AOF voor Redis. Back-ups extern opslaan: Bewaar uw databaseback-ups op externe locaties, zoals DigitalOcean Spaces of opslagservices van derden. Dit zorgt voor geografische redundantie en beschermt uw gegevens tegen regionale rampen. Versleutel uw back-ups: Bescherm uw gevoelige gegevens door uw databaseback-ups te versleutelen. Automatiseer en bewaak back-upprocessen: gebruik automatiseringstools en -scripts om uw databaseback-ups te plannen en te controleren en ervoor te zorgen dat ze naar verwachting worden uitgevoerd. Test uw herstelprocedures: Test uw herstelproces regelmatig om ervoor te zorgen dat u uw database snel kunt herstellen en de downtime in geval van een ramp kunt minimaliseren.

Back-ups automatiseren op DigitalOcean

Automatisering is de sleutel tot het garanderen van een consistent en betrouwbaar back-upproces. DigitalOcean biedt verschillende tools en functies om de automatisering van uw back-upprocessen te ondersteunen.

DigitalOcean-API

Met de DigitalOcean API kunt u uw Droplets, volumes en snapshots programmatisch beheren. U kunt de API gebruiken om uw back-upprocessen te automatiseren, zoals het maken van snapshots, het beheren van volumes en het koppelen of ontkoppelen van opslag aan Droplets.

DigitaleOcean-ruimten

DigitalOcean Spaces is een objectopslagservice die een schaalbare en kosteneffectieve oplossing biedt voor het opslaan en serveren van back-ups. U kunt Spaces gebruiken om uw back-upbestanden op te slaan, zoals Droplet-snapshots, databaseback-ups en configuratiebestanden. Spaces biedt ook tools voor het beheer van toegangscontrole en automatisering, zoals Spaces API en s3cmd.

Er kunnen verschillende tools en scripts van derden worden gebruikt om back-ups op DigitalOcean te automatiseren, zoals Duplicity, restic en rclone. Met deze tools kunt u back-ups voor uw Droplets, databases en andere gegevensbronnen maken, plannen en beheren.

Integratie met AppMaster Platform

Het AppMaster- platform is een krachtige tool zonder code om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren. Door AppMaster te integreren met DigitalOcean kunt u applicaties ontwikkelen met ingebouwde back-up- en herstelfuncties, waardoor een soepeler ontwikkelingsproces en verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid worden gegarandeerd. De bedrijfsprocesontwerper van AppMaster kan u helpen bij het creëren van back-upoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke vereisten en die indien nodig eenvoudig kunnen worden onderhouden en bijgewerkt.

Het aannemen van een uitgebreide back-up- en herstelstrategie op DigitalOcean is essentieel om ervoor te zorgen dat uw kritieke gegevens veilig en toegankelijk blijven, zelfs bij onverwachte incidenten. Met behulp van de tools en werkwijzen die in dit artikel worden beschreven, kunt u de bedrijfscontinuïteit garanderen, de downtime minimaliseren en uw digitale activa beschermen.