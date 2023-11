Il backup e il ripristino dei dati sono aspetti essenziali della moderna gestione dell'infrastruttura IT. Garantire che i tuoi dati critici rimangano sicuri e accessibili anche durante incidenti imprevisti aiuta a mantenere la continuità aziendale e ridurre al minimo i tempi di inattività. DigitalOcean , fornitore leader di infrastrutture cloud, offre una gamma di strumenti e servizi per facilitare questo compito cruciale. Questo articolo si concentra sulle strategie di backup e ripristino dei dati su DigitalOcean per garantire la necessaria protezione dei dati e delle applicazioni.

DigitalOcean fornisce varie soluzioni di backup adatte a diversi tipi di dati e carichi di lavoro. Queste soluzioni includono backup di droplet, snapshot e storage a blocchi. Inoltre, i backup fuori sede possono utilizzare servizi di archiviazione di terze parti per aumentare la ridondanza e la diversità geografica.

Comprendere le opzioni di backup e ripristino disponibili su DigitalOcean ti consentirà di scegliere l'approccio più adatto alle tue esigenze specifiche e di garantire la sicurezza e la protezione dei tuoi dati e delle tue applicazioni.

Soluzioni di backup DigitalOcean

DigitalOcean offre diverse soluzioni di backup progettate per soddisfare le diverse esigenze di sviluppatori, aziende e organizzazioni. Queste soluzioni sono progettate per semplificare l'archiviazione e il ripristino dei dati e delle applicazioni quando necessario. Di seguito sono elencate tre soluzioni di backup chiave fornite da DigitalOcean:

Backup delle goccioline

Una Droplet è il termine di DigitalOcean per un server o un'istanza virtuale. I backup Droplet sono uno dei modi più semplici ed efficaci per eseguire il backup dei dati su DigitalOcean. Questi backup vengono generati automaticamente settimanalmente e archiviati sull'infrastruttura di DigitalOcean. Puoi creare nuove Droplet basate sui tuoi backup o ripristinare una Droplet a uno stato precedente utilizzando un backup esistente.

I backup Droplet sono un'opzione eccellente per coloro che desiderano garantire che i propri server virtuali siano protetti senza dover gestire manualmente il processo di backup. Tuttavia, questa soluzione potrebbe non essere adatta per backup molto frequenti o per un controllo capillare sul processo di backup.

Istantanee di DigitalOcean

Le istantanee sono un'altra soluzione di backup fornita da DigitalOcean. Ti consentono di creare immagini temporizzate dei tuoi Droplet e di bloccare i volumi di archiviazione. Le istantanee differiscono dai backup Droplet perché possono essere create manualmente e su richiesta. Ciò offre maggiori opzioni di controllo e personalizzazione per la tua strategia di backup.

Le istantanee possono essere utilizzate per ripristinare i droplet a uno stato precedente, creare nuovi droplet basati su un'istantanea o spostare i dati tra regioni. Vengono fatturati separatamente e non vengono archiviati nel volume Droplet o Block Storage originale. Ciò aggiunge un ulteriore livello di ridondanza per garantire che i tuoi dati siano al sicuro anche se l'istanza originale viene compromessa o persa.

Archiviazione in blocchi

DigitalOcean Block Storage è una soluzione di archiviazione altamente disponibile e scalabile che può essere collegata ai tuoi Droplet. È un'ottima opzione per archiviare grandi quantità di dati che devono essere accessibili ad alta velocità. I volumi Block Storage possono essere ridimensionati o spostati tra Droplet, supportando una gamma di strategie e applicazioni di backup.

Block Storage di DigitalOcean è particolarmente adatto per applicazioni con elevate esigenze di I/O, come database e processi di elaborazione dati. Può anche essere una soluzione ideale per archiviare backup di dati mission-critical che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.

Backup fuori sede: servizi di archiviazione di terze parti

Oltre alle soluzioni di backup native offerte da DigitalOcean, alcune organizzazioni potrebbero voler utilizzare servizi di archiviazione di terze parti per i backup offsite. I backup fuori sede implicano l'archiviazione dei dati in una posizione geograficamente separata dal data center principale, il che aiuta a proteggersi da disastri locali e perdita di dati.

I servizi di archiviazione di terze parti come Amazon S3, Google Cloud Storage e Microsoft Azure Blob Storage offrono opzioni eccellenti per strategie di backup offsite. Questi servizi offrono numerosi vantaggi, tra cui ulteriore ridondanza, diversità geografica e, in alcuni casi, costi inferiori. Inoltre, l'utilizzo di servizi di terze parti consente anche una più semplice integrazione con altre piattaforme e strumenti di backup.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Per implementare backup offsite con servizi di archiviazione di terze parti su DigitalOcean, in genere è necessario configurare gli strumenti o gli script di backup per trasferire i dati al servizio di archiviazione desiderato. Ciò può comportare l'utilizzo di strumenti da riga di comando, integrazioni API o librerie di terze parti per lavorare con il servizio di archiviazione scelto.

Quando si sceglie un servizio di archiviazione di terze parti per i backup offsite, è essenziale considerare fattori quali costi, disponibilità, prestazioni e facilità di integrazione con l'infrastruttura e gli strumenti esistenti. Dovresti inoltre assicurarti che il servizio di archiviazione scelto sia conforme a qualsiasi normativa pertinente sulla protezione dei dati nella tua regione o settore industriale.

L'implementazione di una potente strategia di backup e ripristino dei dati su DigitalOcean prevede l'utilizzo degli strumenti di backup nativi della piattaforma, come backup Droplet, istantanee e Block Storage, in combinazione con backup offsite utilizzando servizi di archiviazione di terze parti. Comprendendo le varie opzioni, puoi selezionare la soluzione più appropriata per le tue esigenze e garantire la sicurezza, la protezione e il ripristino dei tuoi dati e delle tue applicazioni essenziali.

Strategie di snapshot e storage a blocchi

Quando gestisci i tuoi dati su DigitalOcean, gli snapshot e l'archiviazione a blocchi sono due potenti opzioni per le strategie di backup e ripristino.

Istantanee di DigitalOcean

Le istantanee sono immagini temporizzate dei tuoi DigitalOcean Droplet (macchine virtuali) o dei volumi di archiviazione a blocchi. Le istantanee possono essere utilizzate per creare nuovi Droplet o volumi, se necessario, o ripristinare Droplet e volumi esistenti a uno stato precedente. Ecco alcune best practice per l'utilizzo degli snapshot:

Pianifica regolarmente gli snapshot: assicurati di acquisire snapshot regolarmente e in base ai requisiti di conservazione dei dati. Ciò ti aiuterà a ridurre al minimo la perdita di dati in caso di guasto e a ripristinare rapidamente il sistema.

assicurati di acquisire snapshot regolarmente e in base ai requisiti di conservazione dei dati. Ciò ti aiuterà a ridurre al minimo la perdita di dati in caso di guasto e a ripristinare rapidamente il sistema. Mantenere una politica di conservazione degli snapshot: determinare quanti snapshot conservare e per quanto tempo. Ciò garantisce l'accesso ai dati storici secondo necessità e libera spazio di archiviazione eliminando gli snapshot più vecchi.

determinare quanti snapshot conservare e per quanto tempo. Ciò garantisce l'accesso ai dati storici secondo necessità e libera spazio di archiviazione eliminando gli snapshot più vecchi. Utilizza nomi ed etichette descrittivi: la corretta denominazione ed etichettatura delle tue istantanee renderà più semplice identificarle e gestirle.

la corretta denominazione ed etichettatura delle tue istantanee renderà più semplice identificarle e gestirle. Monitora e gestisci i costi degli snapshot: tieni traccia dei costi relativi agli snapshot e ottimizzali controllando la frequenza, la conservazione e i requisiti di archiviazione degli snapshot.

Archiviazione a blocchi di DigitalOcean

DigitalOcean Block Storage fornisce spazio di archiviazione ridimensionabile e basato su SSD ad alte prestazioni che può essere collegato e scollegato dai Droplet. Lo storage a blocchi può essere utilizzato anche come destinazione di backup per applicazioni e database. Ecco alcune strategie per utilizzare l'archiviazione a blocchi per i backup:

Crea volumi separati per i backup: designa volumi di storage a blocchi separati per l'archiviazione dei backup, il che aiuta a isolare i dati di backup e semplifica il ripristino. Crittografa i volumi di backup: utilizza la crittografia per proteggere i dati archiviati nei volumi di backup, garantendo che le informazioni sensibili rimangano al sicuro. Scollega i volumi di backup inutilizzati: scollegare i volumi di backup quando non sono in uso riduce il rischio di perdita accidentale di dati e migliora la sicurezza. Automatizza i processi di backup: utilizza strumenti di automazione per semplificare il processo di backup e garantire la coerenza e l'affidabilità dei tuoi backup. Testare le procedure di ripristino: testare regolarmente i processi di ripristino per garantire che funzionino come previsto e ridurre al minimo i tempi di inattività in caso di disastro.

Backup e ripristino del database

Il backup e il ripristino del database sono fondamentali per garantire la disponibilità e la durabilità dei dati dell'applicazione. DigitalOcean offre varie opzioni per il backup e il ripristino dei database, a seconda della soluzione di database utilizzata.

Database gestiti da DigitalOcean

DigitalOcean offre database gestiti per PostgreSQL , MySQL e Redis . Questi servizi gestiti gestiscono automaticamente backup, aggiornamenti e manutenzione, consentendoti di concentrarti sullo sviluppo della tua applicazione. Ecco alcune best practice per il backup e il ripristino con i database gestiti DigitalOcean:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Abilita backup automatici: i database gestiti DigitalOcean forniscono backup automatici, che possono essere configurati nel pannello di controllo. Abilitalo e imposta la finestra di backup e i criteri di conservazione in base alle tue esigenze. Utilizza il ripristino point-in-time: con il ripristino point-in-time è possibile ripristinare il database a un punto temporale specifico all'interno del periodo di conservazione. Ciò aiuta a ridurre al minimo la perdita di dati e il ripristino da azioni involontarie o danneggiamento del database. Clona il tuo database per testarlo: la clonazione del tuo database gestito ti consente di creare un duplicato del tuo database con le stesse impostazioni e dati. Puoi utilizzare i cloni per testare le procedure di ripristino, convalidare i dati o isolare problemi di prestazioni senza influire sul database di produzione. Esporta e importa dati: i database gestiti DigitalOcean forniscono funzionalità di esportazione e importazione che ti consentono di spostare i dati tra le istanze del database o su altri sistemi esterni. Questo può essere utilizzato per scopi di migrazione, backup o ripristino dei dati.

Database ospitati autonomamente su DigitalOcean

Se ospiti i tuoi database su DigitalOcean Droplets, dovrai gestire i processi di backup e ripristino. Alcuni consigli per i database self-hosted su DigitalOcean includono:

Crea backup del database: utilizza gli strumenti di backup nativi forniti dal tuo sistema di database, come pg_dump per PostgreSQL, mysqldump per MySQL o RDB/AOF per Redis. Archivia backup fuori sede: archivia i backup del tuo database in posizioni fuori sede, come DigitalOcean Spaces o servizi di archiviazione di terze parti. Ciò fornisce ridondanza geografica e protegge i dati dai disastri regionali. Crittografa i tuoi backup: proteggi i tuoi dati sensibili crittografando i backup del database. Automatizza e monitora i processi di backup: utilizza strumenti e script di automazione per pianificare e monitorare i backup del database e garantire che vengano eseguiti come previsto. Testa le tue procedure di ripristino: testa regolarmente il tuo processo di ripristino per assicurarti di poter ripristinare rapidamente il tuo database e ridurre al minimo i tempi di inattività in caso di disastro.

Automatizzazione dei backup su DigitalOcean

L'automazione è fondamentale per garantire un processo di backup coerente e affidabile. DigitalOcean fornisce vari strumenti e funzionalità per supportare l'automazione dei processi di backup.

API DigitalOcean

L'API DigitalOcean ti consente di gestire i tuoi Droplet, volumi e snapshot in modo programmatico. Puoi utilizzare l'API per automatizzare i processi di backup, come la creazione di snapshot, la gestione dei volumi e il collegamento o scollegamento dello spazio di archiviazione ai Droplet.

Spazi DigitalOcean

DigitalOcean Spaces è un servizio di archiviazione di oggetti che fornisce una soluzione scalabile ed economica per archiviare e gestire i backup. Puoi utilizzare Spaces per archiviare i file di backup, come snapshot Droplet, backup di database e file di configurazione. Gli spazi forniscono anche strumenti per la gestione del controllo e dell'automazione degli accessi, come l'API Spaces e s3cmd.

Strumenti e script di terze parti

È possibile utilizzare diversi strumenti e script di terze parti per automatizzare i backup su DigitalOcean, come Duplicity, restic e rclone. Questi strumenti possono aiutarti a creare, pianificare e gestire i backup per Droplet, database e altre origini dati.

Integrazione con la piattaforma AppMaster

La piattaforma AppMaster è un potente strumento senza codice per creare applicazioni backend, web e mobili. Integrando AppMaster con DigitalOcean, puoi sviluppare applicazioni con funzionalità di backup e ripristino integrate, garantendo un processo di sviluppo più fluido e una maggiore sicurezza e affidabilità. Il progettista dei processi aziendali di AppMaster può aiutarti a creare soluzioni di backup su misura per le tue esigenze specifiche e che possono essere facilmente mantenute e aggiornate secondo necessità.

L'adozione di una strategia completa di backup e ripristino su DigitalOcean è essenziale per garantire che i dati critici rimangano sicuri e accessibili anche a fronte di incidenti imprevisti. Utilizzando gli strumenti e le pratiche descritti in questo articolo, puoi garantire la continuità aziendale, ridurre al minimo i tempi di inattività e salvaguardare le tue risorse digitali.